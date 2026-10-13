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ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında yaşamını yitirdi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında Teksas'ta hayatını kaybederken, ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Mitte'nin temsilcileri yaptıkları açıklamada, “Sevgili oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran Mitte, dizinin 56 bölümünde rol aldı. Oyuncu ayrıca The Oak Room, The Recall ve The Guardians of Justice (Will Save You!) yapımlarındaki performansıyla tanınıyordu.RJ Mitte kimdir?ABD'li oyuncu ve yapımcı RJ Mitte, 21 Ağustos 1992'de Mississippi eyaletinin Jackson kentinde doğdu. Üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan Mitte, 2006 yılında ailesiyle Los Angeles'a taşındı. Oyunculuk kariyerinde çıkışını, 2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandırarak yaptı.Doğum sırasında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle kalıcı beyin hasarı oluşan Mitte, birkaç hafta sonra Roy Frank Mitte Jr. ve Dyna Mitte tarafından evlat edinildi. Çocukluğunda bacak destekleri ve koltuk değnekleri kullandı. Spor ve egzersizle güçlenen Mitte, ergenlik döneminde yürüme yardımcılarına ihtiyaç duymamaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/breaking-bad-gercek-oldu-yapay-zekayla-soke-eden-suikast-girisimi-1109080239.html
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abd, breaking bad, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, oyuncu, profesyonel oyuncu, yabancı oyuncu
abd, breaking bad, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, oyuncu, profesyonel oyuncu, yabancı oyuncu

ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti

00:47 13.10.2026 (güncellendi: 01:00 13.10.2026)
© Fotoğraf : RJ Mitte sosyal medyaABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© Fotoğraf : RJ Mitte sosyal medya
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Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında yaşamını yitirdi.
ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında Teksas'ta hayatını kaybederken, ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mitte'nin temsilcileri yaptıkları açıklamada, “Sevgili oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran Mitte, dizinin 56 bölümünde rol aldı. Oyuncu ayrıca The Oak Room, The Recall ve The Guardians of Justice (Will Save You!) yapımlarındaki performansıyla tanınıyordu.

RJ Mitte kimdir?

ABD'li oyuncu ve yapımcı RJ Mitte, 21 Ağustos 1992'de Mississippi eyaletinin Jackson kentinde doğdu. Üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan Mitte, 2006 yılında ailesiyle Los Angeles'a taşındı. Oyunculuk kariyerinde çıkışını, 2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandırarak yaptı.
Doğum sırasında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle kalıcı beyin hasarı oluşan Mitte, birkaç hafta sonra Roy Frank Mitte Jr. ve Dyna Mitte tarafından evlat edinildi. Çocukluğunda bacak destekleri ve koltuk değnekleri kullandı. Spor ve egzersizle güçlenen Mitte, ergenlik döneminde yürüme yardımcılarına ihtiyaç duymamaya başladı.
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