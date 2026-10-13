A7, dijital varlıklarla uluslararası ödeme hizmeti A7 International’ı başlattı
© REUTERS Olesya AstakhovaRussian international payments company A7
© REUTERS Olesya Astakhova
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Rusya merkezli uluslararası ödeme sistemi A7, işletmelerin ve bireylerin faturalarını USDT ile ödemesine, alıcıların ise parayı banka havalesi yoluyla tahsil etmesine imkan sağlayan A7 International hizmetini kullanıma sundu. Hizmetin, kripto para işlemlerine izin verilen ülkelerde sunulacağı belirtildi.
Rusya merkezli uluslararası ödeme sistemi A7, yurt dışındaki işletmeler ve bireysel kullanıcılara yönelik "A7 International" adlı yeni ödeme hizmetini başlattığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre hizmet, müşterilerin faturalarını dijital varlıklarla ödemesine olanak tanırken, alıcı taraf ödemeyi geleneksel banka transferi şeklinde tahsil edebilecek. Böylece alıcının kripto para kabul etmesi veya dijital cüzdan açması gerekmeyecek.
A7, 2024 yılında Rus şirketlerinin dış ticaret faaliyetlerine yönelik ödeme hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu. Şirket yaklaşık 15 bin kurumsal müşteriye ulaştı ve 2025’te gerçekleştirdiği ödemelerin toplam hacmi 10 trilyon rubleyi aştı. Rusya’da sunulan hizmetlere farklı ülkelerden gelen talep, A7 International’ın geliştirilmesinde etkili oldu.
Yeni hizmetten şirket ofisine gitmeden, uzaktan yararlanılabilecek. A7 International yalnızca kripto para kullanımına izin verilen ülkelerde ve ilgili ülkelerin dijital varlıklara ilişkin mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösterecek.
PSB Yönetim Kurulu Başkanı Pyotr Fradkov, yeni hizmetin şirket açısından yalnızca ürün yelpazesindeki bir genişleme olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Hizmetimizi dünyanın herhangi bir noktasından uzaktan kullanılabilecek şekilde uyarladık. Piyasa katılımcılarının temel beklentisi; uzun evrak süreçleri, gizli komisyonlar ve gerekçesiz gecikmeler olmadan birkaç tıklamayla dünyanın farklı noktalarına para gönderebilmek.
Sistemin işleyişine göre müşteri USDT transfer edecek, A7 ise faturada belirtilen banka bilgileri üzerinden alıcıya SWIFT aracılığıyla ödeme yapılmasını organize edecek. Para doğrudan alıcının banka hesabına aktarılacak.
Başvuru için müşterilerin "a7.biz" internet sitesindeki kişisel hesap bölümüne kaydolması gerekiyor. Bireysel kullanıcılar kimlik doğrulama (KYC), şirketler ise kurumsal veri doğrulama (KYB) sürecinden geçirilecek. Ardından fatura ve gerekli belgeler sisteme yüklenecek. Entegre algoritma, faturadaki bilgileri otomatik olarak tanıyarak başvurunun doldurulmasına yardımcı olacak.
A7 Genel Müdürü İlan Şor, sistemin işleyişine ilişkin şunları kaydetti:
Sistemin çalışma prensibi şu şekilde: Yapay zeka; göndericiyi, lehtarı, ilgili yetki alanlarını ve işlemin temel risk faktörlerini analiz eder. İnceleme sonuçlarına göre ödemenin risk profili oluşturulur ve işlemin gerçekleştirilebileceği mevcut seçenekler belirlenir. Sistem, uyum gerekliliklerini mevcut ödeme altyapısının imkanlarıyla karşılaştırır. Ardından maliyet, hız, güvenilirlik ve geçerli kısıtlamaları dikkate alarak en uygun ödeme rotasını önerir. Yönlendirme, koşullardaki değişikliklere ve ödeme kanallarının kullanılabilirliğine dinamik olarak uyarlanır. Yıllar içinde biriken veriler, sistemin aldığı kararların kalitesinin sürekli geliştirilmesini sağlar.
A7 International, ilk aşamada TRON ağı üzerinden USDT kabul edecek. Banka transferleri ABD doları, euro, Çin yuanı ve Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi cinsinden yapılabilecek. Diğer para birimleri ise önceden anlaşılması halinde kullanılabilecek.
Hizmette hem şirketler hem de bireysel kullanıcılar için yüzde 0.3 komisyon uygulanacak. Müşteri, faturayı sisteme yükledikten sonra komisyon dahil toplam ödeme tutarını önceden görebilecek.
Ödemeler en erken bir iş günü içinde tamamlanacak, işlem sonrasında müşteriye SWIFT mesajı veya başka bir doğrulama belgesi sunulacak. Hizmet ayrıca döviz ve gümrük kontrollerinde kullanılabilecek kapanış belgelerini de sağlayacak.
Şirket, söz konusu hizmetlerden elde edilen gelirlere ilişkin vergilerin Rusya Federasyonu bütçesine aktarılacağını açıkladı. A7 International’ın tanıtımı, 13 Ekim’de gerçekleştirildi.
PSB Bankası tarafından 2024’te kurulan A7, Rus işletmelerine sınır ötesi ödeme hizmetleri sunuyor. Şirketin müşteri tabanında 15 binden fazla dış ticaret katılımcısı bulunuyor. Sistem üzerinden günde 2 binden fazla işlem gerçekleştirildiği ve şirketin ödeme altyapısının 100’den fazla ülkeyi kapsadığı belirtiliyor.
2 Ekim, 13:25