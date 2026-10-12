Yazar Seçilay Yıldız: ‘Hayat, bittiğini sandığımız noktada yeniden başlayabilir’

“Ben arkadaşlığı birinci sıraya koyardım. Çünkü konuşabilmek, fikir tartışmalarına girebilmek, karşınızdakinden beslenmek herhalde o ilişkinin süresini belirleyen bir unsur. Arkadaşlık, karşılıklı anlayış ve insanların birbirini olduğu gibi kabul edip birbirlerini yükseltebildikleri ilişkiler herhalde daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Hayatın tam da bittiğini sandığımız noktada yeniden başlayabileceği, kendimize koyduğumuz hedefler bizim istediğimiz gibi ilerlemiyorken bile farklı yönlerden o hedefe ulaşabileceğimiz ve her gecenin de bir sabahı olduğu bize hatırlatılıyor.”