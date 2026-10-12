https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/yazar-celal-gungordu-bir-genc-bu-toplumda-tutunamadiysa-hepimizin-sorgulamasi-lazim-1109472396.html

Yazar Celal Güngördü: 'Bir genç bu toplumda tutunamadıysa hepimizin sorgulaması lazım’

Yazar Celal Güngördü: 'Bir genç bu toplumda tutunamadıysa hepimizin sorgulaması lazım’

Sputnik Türkiye

Yazar Celal Güngördü, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Güngördü, Bana Tahir’i Sormayın adlı romanı üzerinden insanı tanımanın... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T14:07+0300

2026-10-12T14:07+0300

2026-10-12T14:07+0300

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Yazar Celal Güngördü, Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan Bana Tahir’i Sormayın adlı romanında bir insanın hayatının farklı tanıklıklarla nasıl şekillendiğini Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Roman, Tahir Miraz’ın ölüm haberini yıllar sonra öğrenen heykeltıraş Ezo’nun, onun geçmişini araştırmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Tahir’in yüzünü bir heykele dönüştürmeye çalışan Ezo, görüştüğü her insanın farklı bir Tahir anlattığını fark ediyor. Bu yolculuk, zamanla yalnızca Tahir’in kimliğini anlamaya değil, Ezo’nun kendi geçmişiyle ve hatıralarıyla yüzleşmesine de dönüşüyor.'Bir insan, bir insanın sözcüklerine sığmaz'Romanın çıkış noktasının bir insanı ne kadar tanıyabileceğimiz sorusu olduğunu belirten Güngördü, farklı tanıklıkların hiçbir zaman bir insanın bütününü yansıtamayacağını söyledi:'Biz sadece gördüklerimizden mi sorumluyuz?'Ezo’nun Tahir’in geçmişini araştırırken kendi hafızasındaki boşluklarla da karşılaştığını anlatan Güngördü, romanın insanın geçmişteki seçimlerini sorguladığını belirtti:'Bir insanı anlamaya çalışmak sorunların çözümünde önemli'Romanda Tahir’in yaşamı üzerinden bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluğa da dikkat çektiğini belirten Güngördü, insanların belirli kavramlarla tanımlanmasının onları anlamayı zorlaştırdığını ifade etti:'Bir genç bu toplumda tutunamadıysa hepimizin sorgulaması lazım'Tahir’in hikâyesinin yalnızca bireysel bir trajedi olmadığını vurgulayan Güngördü, geçmişte yaşananların sonraki kuşaklara da sorumluluk yüklediğini söyledi:'Çekilen acıları estetize edip sömürmemeye çalıştım'Romanın yazım sürecinde tarafsız bir anlatım kurmaya ve yaşanan acıları edebi bir malzemeye indirgememeye özen gösterdiğini söyleyen Güngördü, en çok zorlandığı noktaları şöyle anlattı:

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2026

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yazar, radyo sputnik, radyo, radyo