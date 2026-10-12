“Türkiye’nin dış politikası oksimoron bir durum yaratıyor, Mekke İttifakı bölüşümün parçası”

“Trump her zamanki gibi yalan söylüyor ve bence İsrail’de seçimlerin yapılacağı 27 Ekim’den önce İran’a saldıracak. Netanyahu’nun koltuğu sallantıda ve devrilebilir. Bu da çok şeyi değiştirir. Netanyahu ile Trump’ın kaderleri birbirine bağlı gibi gözüküyor. Üç günlük bir saldırı için talimat verildiği söyleniyor. Savaş uçaklarının tekrar hareketlenmesi gibi gelişmeler de bir saldırı olacağını gösteriyor. İki lider de buna mecbur ve ikisi de zor durumda. İkisi de seçimlerde bir yenilgi alabilir. Amerika ve İsrail’in İran’a saldıracağını düşünüyorum. Mekke İttifakı’nın da bu yük paylaşımının bir parçası olduğu netleşti. İran’ın da katılmasıyla bölgede müstakil bir savunma ittifakı olaağını yorumladık ancak böyle olmadığı ortaya çıktı. Yemen’deki Ensarullah’a Suudi Arabistan’ın saldırı düzenlemesi büyük tepkilere yol açtı. Ankara açısından sıkıntılı bir durum var. Mekke İttifakı için teknik yardım ve savunma sanayi gibi lanse edildi. Riyad’daki toplantı sonrası ise asker ve uçak gönderilebileceği söylendi. Türkiye bunu biraz düşük profilli götürmeye çalışıyor ancak asker ya da danışman niteliğindeki bazı isimler gitmiş gibi gözüküyor. Bu işin hukuki alt yapısı da yok. Asker göndermek için oylama yapılması ve onay alınması gerekiyor ancak şu an öyle bir şey yok. Aceleye getirilmiş bir anlaşma bu. ABD-İsrail’in ‘Husilerle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye uğraşıp Babülmendep’i açsın biz de Hürmüz’ü açalım’ gibi bir görev paylaşımı var gibi. Babülmendep tamamen Ensarullah’ın elinde. İkinci büyük şehir Taiz’i de kuşattılar. İran uçağının Sana’ya indiği sırada başlattıkları saldırıda kendilerini mağdur gibi gösterdiler. Oysa korkunç sayıda insan öldürdüler. Binlerce Yemenli çocuk öldü. Gazze’dekine eş değer bir katliam var. Ancak Suudi Arabistan kendisini mağdur gibi gösteriyor. Türkiye de maddi imkanlar karşılığında bu işe girişti. Husiler akıncı SİHA’sını düşürdüklerini söylediler. Riyad’da havaalanına inen uçakta Pakistan ve Türk uzmanların olduğu uçağın vurulduğunu söylediler. Sahte bayrak operasyonları hikayesi de var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in Suudilerle tezgahladığı bir durum var. Yemen, Gazze’dekilere yardım eden İran harici tek taraf. Mekke’ye saldırı olmadı. Ensarullah’ın Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlere saldırması abesle iştigal. Bu yüzden sahte bayrak operasyonu olduğu ortada. Şii-Sünni ayrışması yaratmaya çalışıyorlar. Pakistan’ın tutumu da çok ilginç. Pakistan savaş uçaklarının saldırıda bulunduğu haberleri geliyor. Bunu yalanladılar ancak sahadakilerle masa başında söylenenler birbirini tutmuyor. Seçimden önce İran’a karşı yeniden saldırıya geçileceğini düşünüyorum.”