https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/staj-ve-ciraklik-magdurlari-icin-emeklilik-umudu-kanun-teklifi-komisyonda-1109462773.html
Staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik umudu: Kanun teklifi komisyonda
Staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik umudu: Kanun teklifi komisyonda
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik başlangıcına sayılmasına ilişkin kanun teklifinin komisyon aşamasına gelmesinin... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T09:40+0300
2026-10-12T09:40+0300
2026-10-12T09:40+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle staj ve çıraklık mağdurları için bir umut ışığı olduğunu söyledi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında değerlendirmelerde bulunan Elmen, “Kanun çıktı diyemeyiz ama somut bir gelişme var. Komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor” dedi.Elmen, şöyle aktardı:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
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radyo sputnik, radyo, radyo, meclis, sgk, melis elmen, çıraklık, staj
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Staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik umudu: Kanun teklifi komisyonda
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik başlangıcına sayılmasına ilişkin kanun teklifinin komisyon aşamasına gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Elmen, düzenlemenin hayata geçmesi halinde bazı sigortalıların EYT kapsamına girerek daha erken emeklilik hakkı elde edebileceğini belirtti.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle staj ve çıraklık mağdurları için bir umut ışığı olduğunu söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında değerlendirmelerde bulunan Elmen, “Kanun çıktı diyemeyiz ama somut bir gelişme var. Komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor” dedi.
“Meclis’te çıkması ön görülen staj ve çıraklık sigortası emeklilik için başlangıç oldu mu diye de çok fazla soru geliyor. Şu anda görüşülüyor. Sosyal medyada başlangıç sayılacak şeklinde bir sürü haber görüyorsunuz. Bugün itibariyle çıktı diye anlatamayız ama somut bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Temmuz ayında bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte staj ve çıraklık yapanların uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmesi yani eğitim sürelerini borçlanabilmeleriyle alakalı detaylar var. Şu an komisyon aşamasında. Henüz onaylanmış değil. SGK girişi 1998 olarak görünüyor örneğin ama ilk uzun vade 2000’de olunca EYT’li olamadılar. Staj kaydının bulunması, bu kaydın gerçekleşmesi ve borçlanmasıyla birlikte EYT’li olup daha erken emeklilik hakkı alabilecekler. En azından komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor.”