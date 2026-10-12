Staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik umudu: Kanun teklifi komisyonda

“Meclis’te çıkması ön görülen staj ve çıraklık sigortası emeklilik için başlangıç oldu mu diye de çok fazla soru geliyor. Şu anda görüşülüyor. Sosyal medyada başlangıç sayılacak şeklinde bir sürü haber görüyorsunuz. Bugün itibariyle çıktı diye anlatamayız ama somut bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Temmuz ayında bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte staj ve çıraklık yapanların uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmesi yani eğitim sürelerini borçlanabilmeleriyle alakalı detaylar var. Şu an komisyon aşamasında. Henüz onaylanmış değil. SGK girişi 1998 olarak görünüyor örneğin ama ilk uzun vade 2000’de olunca EYT’li olamadılar. Staj kaydının bulunması, bu kaydın gerçekleşmesi ve borçlanmasıyla birlikte EYT’li olup daha erken emeklilik hakkı alabilecekler. En azından komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor.”