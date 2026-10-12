Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/staj-ve-ciraklik-magdurlari-icin-emeklilik-umudu-kanun-teklifi-komisyonda-1109462773.html
Staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik umudu: Kanun teklifi komisyonda
Staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik umudu: Kanun teklifi komisyonda
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik başlangıcına sayılmasına ilişkin kanun teklifinin komisyon aşamasına gelmesinin... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T09:40+0300
2026-10-12T09:40+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
meclis
sgk
melis elmen
çıraklık
staj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
SGK Uzmanı Melis Elmen, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle staj ve çıraklık mağdurları için bir umut ışığı olduğunu söyledi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında değerlendirmelerde bulunan Elmen, “Kanun çıktı diyemeyiz ama somut bir gelişme var. Komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor” dedi.Elmen, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, meclis, sgk, melis elmen, çıraklık, staj
radyo sputnik, radyo, radyo, meclis, sgk, melis elmen, çıraklık, staj

Staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik umudu: Kanun teklifi komisyonda

09:40 12.10.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Melis Elmen
Tüm yazılar
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik başlangıcına sayılmasına ilişkin kanun teklifinin komisyon aşamasına gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Elmen, düzenlemenin hayata geçmesi halinde bazı sigortalıların EYT kapsamına girerek daha erken emeklilik hakkı elde edebileceğini belirtti.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle staj ve çıraklık mağdurları için bir umut ışığı olduğunu söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında değerlendirmelerde bulunan Elmen, “Kanun çıktı diyemeyiz ama somut bir gelişme var. Komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor” dedi.
Elmen, şöyle aktardı:
“Meclis’te çıkması ön görülen staj ve çıraklık sigortası emeklilik için başlangıç oldu mu diye de çok fazla soru geliyor. Şu anda görüşülüyor. Sosyal medyada başlangıç sayılacak şeklinde bir sürü haber görüyorsunuz. Bugün itibariyle çıktı diye anlatamayız ama somut bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Temmuz ayında bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte staj ve çıraklık yapanların uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmesi yani eğitim sürelerini borçlanabilmeleriyle alakalı detaylar var. Şu an komisyon aşamasında. Henüz onaylanmış değil. SGK girişi 1998 olarak görünüyor örneğin ama ilk uzun vade 2000’de olunca EYT’li olamadılar. Staj kaydının bulunması, bu kaydın gerçekleşmesi ve borçlanmasıyla birlikte EYT’li olup daha erken emeklilik hakkı alabilecekler. En azından komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала