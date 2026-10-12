https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/pkk-kuzey-iraktaki-4-magarayi-bosaltti-1109472132.html
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
Sputnik Türkiye
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'nın Metina bölgesindeki bulunan 4 barınma alanını boşalttığını duyurdu. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T14:05+0300
2026-10-12T14:05+0300
2026-10-12T14:23+0300
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Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Güvenlik Kaynakları, "Bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesidir" olarak değerlendirildi.
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pkk, kck, pkk/kck, mağara
pkk, kck, pkk/kck, mağara
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
14:05 12.10.2026 (güncellendi: 14:23 12.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'nın Metina bölgesindeki bulunan 4 barınma alanını boşalttığını duyurdu.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi.
Güvenlik Kaynakları, "Bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesidir" olarak değerlendirildi.