https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/pkk-kuzey-iraktaki-4-magarayi-bosaltti-1109472132.html

PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

Sputnik Türkiye

Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'nın Metina bölgesindeki bulunan 4 barınma alanını boşalttığını duyurdu. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T14:05+0300

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kck

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Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Güvenlik Kaynakları, "Bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesidir" olarak değerlendirildi.

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