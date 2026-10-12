https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/iyi-partili-ugur-poyraz-bunlar-ya-aptal-ya-hain-1109481030.html

İYİ Partili Uğur Poyraz: Bunlar ya aptal ya hain!

İYİ Partili Uğur Poyraz: Bunlar ya aptal ya hain!

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz oldu. Poyraz, fon vurgununda geçen 1 ayı değerlendirdi. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T19:04+0300

2026-10-12T19:04+0300

2026-10-12T19:04+0300

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, fon vurgununda geçen bir ayı değerlendirdi. Yaşananların yalnızca bir fon krizi olmadığını belirten Poyraz, “Bu bir devlet krizi. Bunun devamı bir yönetim krizi ve daha da acısı derinleşen bir güven krizi var toplumda” dedi. Denetleyici kurumların sorumluluğunu yerine getirmediğini savunan Poyraz, “Ortada bir yasal mevzuat boşluğu yok. Burada bir uygulayıcı suistimali var” ifadelerini kullandı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Radyo Sputnik’te Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı programında fon vurgununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin başlangıçta bir fon krizi, ardından kamu gözetiminde gerçekleşen bir dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımlandığını söyleyen Poyraz, yaşananların devletin kurumlarına duyulan güveni sarstığını belirtti.Poyraz, “Bütün bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman devlet dediğiniz aygıtın geldiğimiz temel sistemi bu. Ben kimin kaç para kazandığıyla ilgilenmiyorum. Kimin kaç lira koyduğu, kaç para kazandığı ya da koyduğu paranın kaynağı, bunlar soruşturmacıların konusu” diye konuştu.“Borsa İstanbul’dakilerin hepsi yerinde oturuyor”Poyraz, fon vurgunu iddiaları karşısında ilgili kamu kurumlarında sorumluluk üstlenen isimlerin görevlerine devam etmesini eleştirdi.Borsa İstanbul, Takasbank ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere ilgili kurumların sorumluluklarının sorgulanması gerektiğini belirten Poyraz, denetim mekanizmalarının neden zamanında harekete geçmediğini sordu.Poyraz, “Borsa İstanbul’dakilerin hepsi yerinde oturuyor. Takasbank’takilerin hepsi yerinde oturuyor. BDDK’dakilerin hepsi yerinde oturuyor. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve kadrolar hep yerinde oturuyor” ifadelerini kullandı.“Cumhurbaşkanı bilmiyordu denilen sistemde bu nasıl oluyor?”İktidarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmelerden haberdar olmadığı ve olayın ortaya çıkmasının ardından gereğinin yapılması talimatını verdiği yönündeki açıklamalarını da eleştiren Poyraz, bu söylemin iktidarın yönetim anlayışıyla çeliştiğini savundu.Poyraz, şöyle konuştu:“Bu sistemi, her şeyin Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dahilinde olması üzerine kurmadınız mı? Her ağzınızı açtığınızda ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde’ diye cümle kurmuyor musunuz?”İlgili kurumların önünde kanunların ve yönetmeliklerin bulunduğunu belirten Poyraz, bu mevzuata göre yapılması gerekenlerin uzun süre yerine getirilmediğini öne sürdü.“Cumhurbaşkanı’nın kararlılığıyla bu işin üzerine gidiyorsunuz da bu işe ilişkin kafanızı kuma gömdüğünüzde Cumhurbaşkanı’nın kararlılığıyla mı kuma gömdünüz?” diye soran Poyraz, denetim mekanizmalarının işleyişini eleştirdi.“Yasal boşluk yok, uygulayıcı suistimali var”Fon vurgununun ortaya çıkmasında yasal düzenlemelerin yetersizliğinin gerekçe gösterilemeyeceğini savunan Poyraz, sorunun mevcut mevzuatın uygulanmaması olduğunu söyledi.Poyraz, “Ortada bir yasal mevzuat boşluğu falan yok. Burada bir uygulayıcı suistimali var. Eğer bunu görmüyorlarsa bunlar aptal. Ama bunu görüyor ve müdahale etmiyorlarsa bunlar hain. Bunun başka bir açıklaması yok” ifadelerini kullandı.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurumların görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Poyraz, sorumluların tespit edilerek hesap vermesini istedi.“Fatma Betül Sayan Kaya ismini duymaktan bıktım”Poyraz, fon vurgunu tartışmalarında Fatma Betül Sayan Kaya’nın isminin öne çıkarılmasına da tepki gösterdi. Tartışmanın tek bir isim üzerinden yürütülmesinin asıl sorumlulukların gözden kaçmasına neden olduğunu savunan Poyraz, ilgili kurumların ve yargının tutumunun sorgulanması gerektiğini söyledi.“Üç haftadır bununla uğraşıyorum. Bunu dinliyorum. Bıktım bu ismi duymaktan ya. Duymak istemiyorum bu ismi. Yeni bir isim de istemiyorum. Bana bu işin sorumlularını getirip bunun gereğini yapacaksınız” diyen Poyraz, şöyle devam etti:“Bunların önümüze attığı isimler... Bunları da böyle kediyle yumakla oynar gibi bize bunlarla oynatıyorlar. Bunları boş verin. Soracağımız soru şu: Bu devletin kurumları nerede? Bu devletin yargı organları niye ikircikli davranıyor?”

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2026

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