https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/gida-israfi-dunyaya-her-yil-1-trilyon-dolara-mal-oluyor-1109475563.html
Gıda israfı dünyaya her yıl 1 trilyon dolara mal oluyor
Gıda israfı dünyaya her yıl 1 trilyon dolara mal oluyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, TÜKONFED Medya Başkanı Gürsel Kaya oldu. Kaya, gıda israfında dünyanın ve Türkiye’nin... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T15:38+0300
2026-10-12T15:38+0300
2026-10-12T16:16+0300
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Gıda israfı, dünyada hem ekonomik hem de çevresel boyutlarıyla öne çıkan önemli sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Üretimden tüketime uzanan süreçte tonlarca gıda kaybolurken milyonlarca insan yeterli beslenmeye erişmekte güçlük çekiyor. Gıda israfının nedenlerini ve Türkiye’deki boyutunu Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programına konuk olan TÜKONFED Medya Başkanı Gürsel Kaya değerlendirdi.Kaya, şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, israf, gıda israfı
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, israf, gıda israfı
Gıda israfı dünyaya her yıl 1 trilyon dolara mal oluyor
15:38 12.10.2026 (güncellendi: 16:16 12.10.2026)
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, TÜKONFED Medya Başkanı Gürsel Kaya oldu. Kaya, gıda israfında dünyanın ve Türkiye’nin geldiği noktayı araştırmalar ışığında değerlendirdi.
Gıda israfı, dünyada hem ekonomik hem de çevresel boyutlarıyla öne çıkan önemli sorunlardan biri olmayı sürdürüyor.
Üretimden tüketime uzanan süreçte tonlarca gıda kaybolurken milyonlarca insan yeterli beslenmeye erişmekte güçlük çekiyor.
Gıda israfının nedenlerini ve Türkiye’deki boyutunu Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programına konuk olan TÜKONFED Medya Başkanı Gürsel Kaya değerlendirdi.
“Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir tüketim toplumu yaratıldı. Özellikle medya ve reklam sektörünün de buna büyük katkısı oldu. Gıda israfı dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri. Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre gıdanın yaklaşık üçte biri yok oluyor ya da israf ediliyor. 2022 yılında yapılan araştırmanın sonucunda yaklaşık 1 milyar yon gıdanın israf edildiğini görüyoruz. Bunlar sadece çöpe atılan gıdalar demek değil. Burada harcanan su, enerji, toprak, emek, gübre gibi durumlar da var. Bu israf bütün bu ekonomik girdilerin boşa gitmesi anlamına geliyor. O kadar acı bir çelişki var ki… Milyonlarca insan yeterli ve dengeli beslenemezken ve gıdaya erişim her geçen gün zorlaşırken tonlarca gıda israf ediliyor. Kaynakları daha adil ve verimli kullanmamız gerekiyor. Ekonomik faturası da çok büyük. Burada ekonomik boyutuna baktığımızda konunun ülke ekonomisi açısından da çok büyük anlamlar taşıdığını görüyoruz. Bizim için bir ürünü satın almak yetmiyor, üretmek de yetmiyor. Bir ürünün ekonomik boyutunu incelediğimizde tarladan mutfaklara gelinceye kadarki zinciri görüyoruz. Bunlara dikkat edilmediğinde dünyada ve ülkemizde bir gıda kaybı ve israf ekonomisi ortaya çıkıyor. Yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir ekonomik değere denk geliyor. Bütün bu rakamları alt alta koyduğumuzda kaybolan 1 trilyon dolarla neler yapılabilir neler yapılamaz diye tartışılması gerekiyor. Üreticinin ürettiği ürünün pazara ulaşamaması sorunu var ve bu bir gelir kaybına neden oluyor. Hadi marketlere gitti diyelim, markette de satılamayan ürünün çöpe gitmesi var burada da bir zarar söz konusu.”