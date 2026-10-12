Fikret Akfırat: “Amerika'da da İsrail'de de ciddi bir sistem krizi var”
bölgenin kalbi
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Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, ABD ve İsrail'de derinleşen siyasi krizlere dikkat çekti. Akfırat, Trump'ın İran politikası nedeniyle baskı altında kalacağını ve İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını söyledi.
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, ABD'deki ara seçimler öncesinde siyasi dengelere ve İsrail'in uluslararası alanda yaşadığı yalnızlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akfırat, ABD'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar içinde İsrail'e yönelik desteğin sorgulandığını, Netanyahu'nun siyasi bloğunda da ciddi ayrışmalar bulunduğunu savundu.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Akfırat, ABD'nin İran'a yönelik müdahalesinin Trump'ın kendi siyasi stratejisi açısından da sorunlar doğurduğunu belirterek, Washington ve Tel Aviv'de sistem krizlerinin derinleştiğini ifade etti.
“Trump ciddi bir sıkışmışlık yaşayacak”
ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki üstünlüklerini kaybedebileceğine yönelik öngörülere dikkat çeken Akfırat, Trump'ın siyasi açıdan baskı altında kalabileceğini söyledi:
“Bu nedenle Trump ciddi bir sıkışmışlık yaşamış olacaktır. Çünkü başkanlıkta ikinci yılını doldurmuş oluyor. Bunun tek başına bir anlam ifade etmeyeceği şeklinde yorumlar da var. Fakat mesele sadece seçimler değil. Amerika'nın kendi sistemi içinde de Trump'ın kendi destekçileri arasında da çok ciddi bir bölünme olmuş durumda. Tüm bunların nedeni, Trump'ın kendi stratejisi açısından bile aslında yanlış denebilecek hamlesiyle, İsrail'le birlikte İran'a yönelik müdahalesiyle derinleşmiş durumda.”
“Amerika'yı çok ciddi bir kriz bekliyor”
Chatham House'da yayımlanan değerlendirmelere değinen Akfırat, ABD'de yaşanan gelişmelerin yalnızca seçim sonuçları üzerinden ele alınmaması gerektiğini belirtti:
“Chatham House'da yayımlanan iki yazı var. Chatham House, İngiltere'nin önemli beyin takımlarından biri sayılabilir. Orada deniyor ki Amerika'yı çok ciddi bir kriz bekliyor. Seçimlerden çok, esas üzerinde durmak istediğim nokta burasıydı ve bir sistem krizi oluşmuş durumda.”
“İsrail hiç bu kadar yalnızlaşmamıştı”
İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında başlattığı saldırıların ardından uluslararası alanda daha fazla yalnızlaştığını savunan Akfırat, geleneksel olarak İsrail'i destekleyen siyasi çevrelerde de değişim yaşandığını söyledi:
“İsrail, tarihinin uluslararası alanda en yalnızlaşmış dönemini yaşıyor. Yani 1947-48'den bu yana İsrail hiç bu kadar yalnızlaşmamıştı. Geleneksel olarak İsrail yanlısı olan, sağ ve sol siyasetler diyelim tırnak içinde, hem Avrupa'da hem Amerika'da İsrail'e destek vermekten vazgeçmiş durumda.”
Akfırat, ABD'de her iki siyasi parti içinde de İsrail'e verilen desteğin sorgulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Amerika'da esas güçlenen eğilim, hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar içinde, ‘Bu İsrail'den artık kurtulmamız lazım, bizim enerjimizi tüketmemize neden oluyor’ düşüncesi.”
“Netanyahu'nun kendi bloğunda bile ciddi tartışmalar var”
Netanyahu'nun siyasi ittifakının kendi içinde de sorunlar yaşadığını ileri süren Akfırat, koalisyonun hükümet kurmak için gerekli sandalye sayısına ulaşamayabileceğine yönelik değerlendirmeler bulunduğunu söyledi.
Akfırat şöyle konuştu:
“Mevcut Netanyahu koalisyonunun, bloğunun, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye sahip olamadığı şeklinde değerlendirmeler var. Fakat yine de en güçlü grup olarak çıkacak gibi bir hava yaratılıyor. Oysa Netanyahu'nun kendi bloğu içinde bile çok ciddi tartışmalar var. Hatta kendi partisi içinde bile ciddi tartışmalar var. Bunlar, sezdiğimiz kadarıyla, biraz gizleniyor.”
“Dünyayı istedikleri gibi düzenleyebilecekleri bir dünya yok”
İsrail'in uluslararası siyaseti bütünüyle yönlendirebildiği yönündeki algıya karşı çıkan Akfırat, ABD ve İsrail'deki siyasi gelişmelerin daha karmaşık bir tablo ortaya koyduğunu belirtti:
“Şimdi öyle sanılıyor ki Amerika'da İsrail bütün dünyaya hükmettiği için her şeyi istedikleri gibi yaparlar; efendim, seçim meçim de tanımıyorlar, dünyayı da istedikleri gibi düzenliyorlar. Böyle bir dünya yok.”