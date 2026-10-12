https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/fikret-akfirat-amerikada-da-israilde-de-ciddi-bir-sistem-krizi-var-1109477953.html

Fikret Akfırat: “Amerika'da da İsrail'de de ciddi bir sistem krizi var”

Fikret Akfırat: “Amerika'da da İsrail'de de ciddi bir sistem krizi var”

Sputnik Türkiye

Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, ABD ve İsrail'de derinleşen siyasi krizlere dikkat çekti. Akfırat, Trump'ın İran politikası nedeniyle baskı altında... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T16:59+0300

2026-10-12T16:59+0300

2026-10-12T16:59+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

fikret akfırat

i̇srail

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, ABD'deki ara seçimler öncesinde siyasi dengelere ve İsrail'in uluslararası alanda yaşadığı yalnızlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akfırat, ABD'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar içinde İsrail'e yönelik desteğin sorgulandığını, Netanyahu'nun siyasi bloğunda da ciddi ayrışmalar bulunduğunu savundu.Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Akfırat, ABD'nin İran'a yönelik müdahalesinin Trump'ın kendi siyasi stratejisi açısından da sorunlar doğurduğunu belirterek, Washington ve Tel Aviv'de sistem krizlerinin derinleştiğini ifade etti.“Trump ciddi bir sıkışmışlık yaşayacak”ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki üstünlüklerini kaybedebileceğine yönelik öngörülere dikkat çeken Akfırat, Trump'ın siyasi açıdan baskı altında kalabileceğini söyledi:“Amerika'yı çok ciddi bir kriz bekliyor”Chatham House'da yayımlanan değerlendirmelere değinen Akfırat, ABD'de yaşanan gelişmelerin yalnızca seçim sonuçları üzerinden ele alınmaması gerektiğini belirtti:“İsrail hiç bu kadar yalnızlaşmamıştı”İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında başlattığı saldırıların ardından uluslararası alanda daha fazla yalnızlaştığını savunan Akfırat, geleneksel olarak İsrail'i destekleyen siyasi çevrelerde de değişim yaşandığını söyledi:Akfırat, ABD'de her iki siyasi parti içinde de İsrail'e verilen desteğin sorgulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Netanyahu'nun kendi bloğunda bile ciddi tartışmalar var”Netanyahu'nun siyasi ittifakının kendi içinde de sorunlar yaşadığını ileri süren Akfırat, koalisyonun hükümet kurmak için gerekli sandalye sayısına ulaşamayabileceğine yönelik değerlendirmeler bulunduğunu söyledi.Akfırat şöyle konuştu:“Dünyayı istedikleri gibi düzenleyebilecekleri bir dünya yok”İsrail'in uluslararası siyaseti bütünüyle yönlendirebildiği yönündeki algıya karşı çıkan Akfırat, ABD ve İsrail'deki siyasi gelişmelerin daha karmaşık bir tablo ortaya koyduğunu belirtti:

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, fikret akfırat, i̇srail, i̇ran, abd