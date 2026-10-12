https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/emekli-tumamiral-yanki-bagcioglu-mekke-anlasmasi-icin-ayrintilar-acikliga-kavusturulmali-1109462942.html
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: “Mekke Anlaşması için ayrıntılar açıklığa kavuşturulmalı”
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: “Mekke Anlaşması için ayrıntılar açıklığa kavuşturulmalı”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Karadeniz’de Türk gemilerinin... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T10:11+0300
2026-10-12T10:11+0300
2026-10-12T10:11+0300
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye’nin olası yükümlülükleri açısından tartışılmaya devam ediyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, anlaşmanın Türkiye’nin milli menfaatleri, askeri kapasitesi ve bölgedeki mevcut güvenlik riskleri açısından ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.'Çatışma içindeki bir devletle ittifakın sonuçları düşünülmeli'Bağcıoğlu, Mekke Anlaşması’nı değerlendirirken Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilime dikkat çekerek, Türkiye’nin böyle bir yapının içinde yer almasının milli menfaatler açısından ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:'Kararın milli menfaatlere uygunluğu değerlendirilmek zorunda'Bağcıoğlu, askeri kararların uygunluk, uygulanabilirlik ve kabul edilebilirlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin farklı bölgelerdeki mevcut güvenlik başlıklarına dikkat çekti:'Bir sayfalık metinle karar verilmemeli'Bağcıoğlu, anlaşmanın yalnızca kamuoyuna yansıyan metin üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Meclis’te çok sayıda sorunun yanıtlanması gerektiğini söyledi:Bağcıoğlu ayrıca, Karadeniz’de Türk gemilerinin güvenliği için Rusya ve Ukrayna ile doğrudan iletişim kanallarının kurulması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türk silahlı kuvvetleri (tsk), husiler, suudi arabistan
radyo sputnik, radyo, radyo, türk silahlı kuvvetleri (tsk), husiler, suudi arabistan
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: “Mekke Anlaşması için ayrıntılar açıklığa kavuşturulmalı”
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Karadeniz’de Türk gemilerinin güvenliği ile Mekke Anlaşması’nı değerlendiren Bağcıoğlu, “Bir sayfalık anlaşma üzerinden karar verilmemeli.” dedi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye’nin olası yükümlülükleri açısından tartışılmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, anlaşmanın Türkiye’nin milli menfaatleri, askeri kapasitesi ve bölgedeki mevcut güvenlik riskleri açısından ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
'Çatışma içindeki bir devletle ittifakın sonuçları düşünülmeli'
Bağcıoğlu, Mekke Anlaşması’nı değerlendirirken Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilime dikkat çekerek, Türkiye’nin böyle bir yapının içinde yer almasının milli menfaatler açısından ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:
“Ulusal ve milli menfaatleri gözeterek ittifaklar kurulabilir. Ancak bu ittifaklar genellikle barış döneminde, çevresindeki devletlerle çatışma içinde olmayan ülkelerle kurulur.Temmuz 2022’den sonra Husilerle Suudi Arabistan arasında bir istikrar sağlanmıştı. Ancak 13 Temmuz 2026’da Suudi Arabistan’ın, Yemen'deki Husilere yönelik saldırısının ardından çatışma tekrar başladı. Biz de 7 Ağustos’ta Mekke Anlaşması’nı imzalamışız. Bunu değerlendirmek lazım. Çatışan bir devlet söz konusu. Daha önce de bu tür oluşumlara dahil olmayı kabul etmemişiz. Dolayısıyla şu anda böyle bir ittifakın içinde yer almanın ne anlama geldiğinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor.”
'Kararın milli menfaatlere uygunluğu değerlendirilmek zorunda'
Bağcıoğlu, askeri kararların uygunluk, uygulanabilirlik ve kabul edilebilirlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin farklı bölgelerdeki mevcut güvenlik başlıklarına dikkat çekti:
“Bizim durum muhakemelerinde bir değerlendirme sistemi vardır. Uygunluk, tatbik edilebilirlik ve kabul edilebilirlik. İlk olarak bu karar milli menfaatlere ne kadar uygun, bunun değerlendirilmesi gerekiyor. İkincisi tatbik edilebilirlik. Elbette Türk Silahlı Kuvvetleri bunu tatbik edebilir, bu imkân ve kabiliyete sahip. Ama Karadeniz’de ayrı bir durum var, Ege ve Akdeniz her an gelişmeye açık. Suriye’deki gelişmeler var, Irak’taki sürecin neye evrileceğini bilmiyoruz, Kıbrıs meselesi var. Kısıtlı imkânlarla gücümüzü neden değişik bölgelere dağıtalım? Kabul edilebilirlik açısından da kaybedeceklerimize bakmak gerekiyor. Bu olaya girdiğimiz anda Husilerin hedefi olabiliriz. Babülmendep’te deniz trafiği engellenebilir. Bölgedeki Türk varlıklarına yönelik tehditler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunun çok iyi düşünülmesi gerekiyor.”
'Bir sayfalık metinle karar verilmemeli'
Bağcıoğlu, anlaşmanın yalnızca kamuoyuna yansıyan metin üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Meclis’te çok sayıda sorunun yanıtlanması gerektiğini söyledi:
“Bu anlaşmanın bir sayfalık metninin dışında en az 10-12 soru var. Eminim milletvekilleri bunları soracaklar. Askeri hedef ne? Siyasi hedef ne? Arzu edilen son durum ne? Birlik gönderilecekse büyüklüğü ve çapı ne olacak? Angajman kuralları ne olacak? Sadece ‘Bir sayfa anlaşma geldi, tamam destekliyoruz’ denmemeli. Bu sorulara açıklıkla cevap verilip ondan sonra karar verilmesinde fayda var. Çünkü bunun altında komuta yapısı, görev ve sorumluluk sahaları var. Birçok ayrıntı var. Her şey Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve milli menfaatler için değerlendirilmeli. Amerika Birleşik Devletleri’nde, en üst düzey dışişleri yetkililerinden ABD Başkanı’na kadar birçok isim anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu durum da dış politika açısından değerlendirilmesi gereken bir işaret olabilir.''
Bağcıoğlu ayrıca, Karadeniz’de Türk gemilerinin güvenliği için Rusya ve Ukrayna ile doğrudan iletişim kanallarının kurulması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:
“Burada ilk aşama Ukrayna ve Rusya ile ayrı ayrı doğrudan iletişimin tesis edilmesi. Bu iletişim kurulurken Karadeniz Uyumu Harekâtı’nın muhabere devreleri kullanılabilir. Çünkü bunlar denenmiş, kurulmuş devreler. Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı gemilerin mevkilerinin, seyir bilgilerinin, nereye gideceğinin ve yükünün ne olduğunun taraflara bildirilmesi gerekiyor. Böylece hem gemilerimize yönelik karşılıklı müdahalenin önlenmesi hem de ‘Ben bunun Türk gemisi olduğunu bilmiyordum, o yüzden vurdum’ gibi argümanların ortadan kaldırılması mümkün olabilir.”