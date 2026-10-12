Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: “Mekke Anlaşması için ayrıntılar açıklığa kavuşturulmalı”

“Bu anlaşmanın bir sayfalık metninin dışında en az 10-12 soru var. Eminim milletvekilleri bunları soracaklar. Askeri hedef ne? Siyasi hedef ne? Arzu edilen son durum ne? Birlik gönderilecekse büyüklüğü ve çapı ne olacak? Angajman kuralları ne olacak? Sadece ‘Bir sayfa anlaşma geldi, tamam destekliyoruz’ denmemeli. Bu sorulara açıklıkla cevap verilip ondan sonra karar verilmesinde fayda var. Çünkü bunun altında komuta yapısı, görev ve sorumluluk sahaları var. Birçok ayrıntı var. Her şey Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve milli menfaatler için değerlendirilmeli. Amerika Birleşik Devletleri’nde, en üst düzey dışişleri yetkililerinden ABD Başkanı’na kadar birçok isim anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu durum da dış politika açısından değerlendirilmesi gereken bir işaret olabilir.''