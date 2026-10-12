https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/elektrikli-araclar-birer-casus-mu-iste-riskler-1109480408.html

Elektrikli araçlar birer casus mu? İşte riskler...

Elektrikli araçlar birer casus mu? İşte riskler...

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, akıllı otomobillerin topladığı konum ve çevre verilerinin istihbarat faaliyetlerinde kullanılabileceğine dikkat çekti. Ayan, özellikle... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T18:39+0300

2026-10-12T18:39+0300

2026-10-12T18:39+0300

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Gazeteci Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında bağlantılı elektrikli otomobillerin oluşturabileceği güvenlik risklerini değerlendirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in yabancı elektrikli otomobillerin savunma sanayisi tesislerine alınmadığı yönündeki açıklamasına dikkat çeken Ayan, bu araçların topladığı verilerin istihbarat faaliyetlerinde kullanılabileceğini söyledi.“Araçlar tesisleri haritalayabilir, personeli izleyebilir”Akıllı otomobillerin yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda çok sayıda veriyi işleyebilen bilgisayarlar gibi çalıştığını belirten Ayan, araçların güvenlik açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekti:“Konum ve zaman kayıtları istihbarat değeri taşıyabilir”Araçların tuttuğu konum ve zaman kayıtlarının, özellikle askerî tesislerde personel hareketleri ile lojistik faaliyetlerin yoğunlaştığı saatleri ortaya çıkarabileceğini ifade eden Ayan, bu verilerin analiz edilmesinin güvenlik açısından önem taşıdığını vurguladı:“Verilerin birlikte analiz edilmesi asıl istihbarat değerini ortaya çıkarabilir”Araçlardaki uygun donanımların çevrenin üç boyutlu modellerinin oluşturulmasına imkân tanıyabileceğini belirten Ayan, asıl istihbarat değerinin uzun süre boyunca biriken verilerin birlikte analiz edilmesiyle ortaya çıkabileceğine işaret etti. Bununla birlikte, her aracın bu verileri topladığı ve yurt dışına gönderdiğinin kesin olmadığını da kaydetti.Ayan şunları söyledi:“Savunma sanayisindeki birikim çok önemli”Ayan, Türkiye'nin savunma sanayisinde öne çıkan kuruluşlarının bulunduğu alanlarda istihbarat faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TAI gibi kuruluşların faaliyet gösterdiği alanlarda biriken bilgi ve tecrübenin kritik değer taşıdığını ifade etti.Ayan şöyle konuştu:Çin'deki uyarılar rapora yansıdıAyan, Polonya merkezli Doğu Araştırmaları Merkezi OSW tarafından Aralık 2025'te yayımlanan Smartphones on Wheels başlıklı araştırmaya da değindi. Bağlantılı otomobilleri hareketli veri toplama platformları olarak ele alan raporda, Çin'deki düzenleyici kurumların araçlardan elde edilen coğrafi verilerin askerî istihbaratta kullanılabileceğine ilişkin uyarılarının da yer aldığını aktardı.

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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