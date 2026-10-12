https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bursaspor-mardin-macinda-korkutan-olay-sahaya-ambulans-girdi-1109460340.html

Bursaspor-Mardin maçında korkutan olay: Sahaya ambulans girdi

Bursaspor-Mardin maçında korkutan olay: Sahaya ambulans girdi

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, yaklaşık 42 bin taraftarı önünde Mardin'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kaleci Kerem Matışlı ile çarpışan... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T07:44+0300

2026-10-12T07:44+0300

2026-10-12T07:44+0300

bursaspor

mardin

osman yıldırım

spor

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin arasında oynanan karşılaşma, sahadaki mücadele kadar maçın ardından yaşanan sağlık olayıyla da gündeme geldi. Yaklaşık 42 bin taraftarın takip ettiği mücadeleyi konuk ekip Mardin 2-1 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından sahaya ambulans girdi.Karşılaşmanın son pozisyonunda Bursaspor kalecisi Kerem Matışlı ile çarpışan Mardinli futbolcu Osman Yıldırım, nefes almakta güçlük yaşadı. Sağlık ekipleri, futbolcuya müdahale etmek üzere ambulansla sahaya girdi.Yaklaşık 6-7 dakika süren müdahalenin ardından Osman Yıldırım'ın doğrulduğu bildirildi. Yaşanan olay, futbolcular ve tribünlerdeki taraftarlar arasında endişeye neden oldu.Bursaspor-Mardin maçında sahaya neden ambulans girdi?Bursaspor ile Mardin arasındaki karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha içinde endişe verici anlar yaşandı.Son pozisyonda Bursaspor kalecisi Kerem Matışlı ile çarpışan Osman Yıldırım'ın nefessiz kaldığı belirtildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu.Ambulansın sahaya girmesinin ardından futbolcuya yaklaşık 6-7 dakika boyunca sağlık müdahalesi yapıldı. Osman Yıldırım'ın müdahale sonrasında doğrulduğu aktarıldı.Futbolcunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir tıbbi açıklama ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.Bursaspor, Mardin karşısında 2-1 mağlup olduTrendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan mücadeleye konuk ekip Mardin etkili başladı.21. dakikada Teklic'in attığı golle öne geçen Mardin, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Bursaspor, aradığı golü 81. dakikada Iheanacho ile buldu. Skorun 1-1'e gelmesiyle birlikte ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet golünü aramaya başladı.Ancak Bursaspor'un hücumda risk aldığı bölümde gelişen kontraatak sonucunda Dimitrov, Mardin'i yeniden öne geçiren golü kaydetti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Maç sonunda tribünlerde ve soyunma odası girişinde gerginlikKarşılaşmanın ardından yalnızca sağlık ekiplerinin müdahalesi değil, saha çevresinde yaşanan gerginlikler de dikkat çekti.Aktarılan bilgilere göre Bursaspor tribünlerinden sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı. İki takım arasında soyunma odası tünelinin girişinde de tartışmalar yaşandı.Yaklaşık 42 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, Bursaspor'un sahasında aldığı mağlubiyetin önüne geçti.Osman Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?Mardinli futbolcu Osman Yıldırım'ın, kaleci Kerem Matışlı ile yaşadığı çarpışmanın ardından nefes almakta güçlük çektiği ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında doğrulduğu bildirildi.Ancak futbolcunun hastaneye sevk edilip edilmediğine, sağlık kontrollerinin sonuçlarına veya yeniden sahalara dönüşüne ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.Yaşanan olayın ardından Osman Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklamalar önem taşıyor.

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