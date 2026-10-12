"ABD-Rusya enerji anlaşmasıyla Ruslar bir kale almış olacak"

“Taviz sadece Ukrayna sahasıyla kısıtlı değil. Temel mesele ‘küresel piyasalar’ denilen hadise. Ukrayna’da süren hadise ve Hürmüz’e bakınca balonun şiştiğini görüyoruz. Enerji piyasalarında büyük bir sıkışmanın olduğunu ve bunun bütün finans sistemini etkilediğini görüyoruz. Bu sistemin sahibi ABD. Bu sıkışmışlığa Rusya’nın dizel yakıt meselesine dahil olması bir çare olur mu görmek lazım. Geçici bir çözüm olur ancak bu da önemli. Taviz denmese de Rusya’dan Amerika’ya doğru atılmış bir adım bu. Karşılığında Zelenskiy rejiminin tamamen Amerika tarafından terk edilmesi halinde bir fil veren Rusya bir kale almış olacak. Ruslar da olaya böyle bakıyor diye anlıyorum. Rusya, Kiev meselesinin çözümü konusunda Amerika’dan bir şey almış olacak bu önemli. ‘Bu anlaşma ABD-Avrupa’yı karşı karşıya getirir mi?’ sorusu gündeme geliyor. Mesele zaten Avrupa. Ukrayna meselesinin başlangıcı Avrupa ile bağlantılı. Meselenin özünde Avrupa’nın geleceğinin ne olacağı yatıyordu aslında. Avrupa, Atlantik içinde mi devam edecek yoksa hayatın olağan akışının dayattığı biçimde Avrasya entegrasyonu yönünde bir siyaset mi izleyecek? Kiev’in Rusya’ya karşı kışkırtılmasının altında bu yatıyordu. Kiev üzerinden Rusya-Avrupa ilişkilerini kesmeye çalıştılar. Bunu Avrupa’daki Atlantikçi iktidarların desteğiyle ABD kışkırttı. Gelinen noktada ise bu politika çöktü. Kiev, savaşı sürdürmekte zorlanıyor. Avrupa’daki Atlantikçi iktidarlar artık iktidarlarını sürdüremez hale geldiler. Almanya’da AfD çok yüksek oy aldı ve iktidarı almaları da yüksek ihtimal. Fransa’da da çok kitlesel eylemler var. ‘Neoliberal, Atlantikçi Avrupa’ çöküyor. Bu olurken de ABD yeni bir çıkış yolu arıyor. Trump belli noktalarda Avrupa’yı Amerika’ya mecbur etmeye çalışıyor. Ancak Amerikalılar bunun sürdürülemez olduğunun da farkındalar. Ruslar ve Amerikalılar Avrupa’nın gidişatı konusunda asgari müştereklerde anlaşabilir. Belli noktalarda ideolojik olarak benzerlikler var. Bu noktada taviz veren Amerika olur çünkü Amerika Avrupa’yı İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kontrol ediyordu. Gelinen noktada ABD’nin de Avrupa konusunda geri adım atmak zorunda kaldığını görüyoruz”