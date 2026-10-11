https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/suudi-arabistan-kral-fahd-havalimanina-saldiri-duzenlendigini-duyurdu-1109458164.html
Suudi Arabistan, Kral Fahd Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu
Suudi Arabistan, Kral Fahd Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan uluslararası havalimanına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T22:56+0300
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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), sivil havacılık tesislerini hedef alan saldırıların devam ettiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın akşam saatlerinde saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmezken, ölü veya yaralı olup olmadığı da belirtilmedi.Mart 2015'ten bu yana meşru Yemen hükümetine askeri destek sağlayan Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, 10 Ekim'de Kral Fahd Uluslararası Havalimanı çevresine bir mühimmat düştüğünü duyurmuş, mühimmatın kim tarafından atıldığını ve hasar ya da yaralanmaya yol açıp açmadığını açıklamamıştı.Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/riyad-havalimanina-saldiri-12-olu-309-yarali-1109448110.html
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suudi arabistan, husiler, yemen, dammam
suudi arabistan, husiler, yemen, dammam
Suudi Arabistan, Kral Fahd Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu
22:56 11.10.2026 (güncellendi: 23:07 11.10.2026)
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan uluslararası havalimanına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), sivil havacılık tesislerini hedef alan saldırıların devam ettiğini ifade eden bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın akşam saatlerinde saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmezken, ölü veya yaralı olup olmadığı da belirtilmedi.
Mart 2015'ten bu yana meşru Yemen hükümetine askeri destek sağlayan Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, 10 Ekim'de Kral Fahd Uluslararası Havalimanı çevresine bir mühimmat düştüğünü duyurmuş, mühimmatın kim tarafından atıldığını ve hasar ya da yaralanmaya yol açıp açmadığını açıklamamıştı.
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.