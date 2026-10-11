https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/hurmuz-bogazinda-tanker-alarmi-irandan-deniz-mayini-aciklamasi-1109450200.html

Hürmüz Boğazı'nda tanker alarmı: İran'dan deniz mayını açıklaması

Hürmüz Boğazı'nda tanker alarmı: İran'dan deniz mayını açıklaması

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergâhın dışına çıkan petrol yüklü bir tankerin deniz mayınına çarptığını duyurdu. İran basını... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T10:44+0300

2026-10-11T10:44+0300

2026-10-11T10:44+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

devlet malzeme ofisi (dmo)

ortadoğu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda petrol yüklü büyük bir tankerin deniz mayınına çarptığını açıkladı. İran makamları, tankerin belirlenen güvenli güzergâhın dışında seyrettiğini öne sürdü.ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerde şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığı iddia edildi.Ancak tankerin adı, bayrağı, bağlı bulunduğu şirket ve mürettebatın durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İran'ın açıklamasındaki iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı uyarısıİran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken belirlenen deniz ulaşım güzergâhını ihlal ettiğini ileri sürdü.Açıklamada, tehlikeli olduğu belirtilen rotayı kullanan geminin deniz mayınına çarptığı ve patlamanın ardından yangın çıktığı kaydedildi.İran makamları, güvenlik kurallarına ve belirlenen güzergâhlara uymayan tankerleri ağır sonuçların bekleyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, bu tür ihlallerin büyük yangınlara yol açabileceği ifade edildi.Tankerin navigasyon sistemlerini kapattığı iddiasıİran basınında yer alan haberlerde, petrol tankerinin seyir sırasında navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapattığı öne sürüldü.Haberlerde, patlamanın ardından gemiyi saran alevlerin kıyı bölgelerinden de görülebildiği iddia edildi. Ancak bu bilgileri doğrulayan bağımsız görüntüler veya ayrıntılı bir teknik rapor paylaşılmadı.Tankerin mayına çarptığı öne sürülen bölgenin kesin koordinatları, olayın meydana geldiği saat ve geminin hangi limana doğru ilerlediği de açıklığa kavuşmadı.Hürmüz Boğazı neden kritik öneme sahip?Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir deniz geçidi olarak küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinde önemli rol oynuyor.Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi bölge ülkelerinin enerji ihracatında bu güzergâh kritik öneme sahip bulunuyor.Boğazda yaşanabilecek güvenlik sorunları, petrol sevkiyatları, deniz taşımacılığı maliyetleri ve küresel enerji piyasaları üzerinde etkili olabilecek riskler arasında değerlendiriliyor.Gözler tankerin kimliği ve mürettebatın durumundaİran'ın açıklamasının ardından olayın boyutuna ilişkin çok sayıda soru yanıtsız kaldı. Özellikle geminin taşıdığı petrol miktarı, yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ve herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.Olası petrol sızıntısı ve çevresel etkiler konusunda da resmi bir değerlendirme yapılmadı.Olayın doğrulanması ve sonuçlarının belirlenmesi açısından geminin kimliğinin açıklanması, denizcilik otoritelerinin kayıtları ve bağımsız kaynaklardan gelecek bilgiler önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/riyad-havalimanina-saldiri-12-olu-309-yarali-1109448110.html

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