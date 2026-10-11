Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/hurmuz-bogazinda-tanker-alarmi-irandan-deniz-mayini-aciklamasi-1109450200.html
Hürmüz Boğazı'nda tanker alarmı: İran'dan deniz mayını açıklaması
Hürmüz Boğazı'nda tanker alarmı: İran'dan deniz mayını açıklaması
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergâhın dışına çıkan petrol yüklü bir tankerin deniz mayınına çarptığını duyurdu. İran basını... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T10:44+0300
2026-10-11T10:44+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
devlet malzeme ofisi (dmo)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108625201_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d94b45dad4877e179f1c70678499f060.jpg
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda petrol yüklü büyük bir tankerin deniz mayınına çarptığını açıkladı. İran makamları, tankerin belirlenen güvenli güzergâhın dışında seyrettiğini öne sürdü.ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerde şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığı iddia edildi.Ancak tankerin adı, bayrağı, bağlı bulunduğu şirket ve mürettebatın durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İran'ın açıklamasındaki iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı uyarısıİran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken belirlenen deniz ulaşım güzergâhını ihlal ettiğini ileri sürdü.Açıklamada, tehlikeli olduğu belirtilen rotayı kullanan geminin deniz mayınına çarptığı ve patlamanın ardından yangın çıktığı kaydedildi.İran makamları, güvenlik kurallarına ve belirlenen güzergâhlara uymayan tankerleri ağır sonuçların bekleyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, bu tür ihlallerin büyük yangınlara yol açabileceği ifade edildi.Tankerin navigasyon sistemlerini kapattığı iddiasıİran basınında yer alan haberlerde, petrol tankerinin seyir sırasında navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapattığı öne sürüldü.Haberlerde, patlamanın ardından gemiyi saran alevlerin kıyı bölgelerinden de görülebildiği iddia edildi. Ancak bu bilgileri doğrulayan bağımsız görüntüler veya ayrıntılı bir teknik rapor paylaşılmadı.Tankerin mayına çarptığı öne sürülen bölgenin kesin koordinatları, olayın meydana geldiği saat ve geminin hangi limana doğru ilerlediği de açıklığa kavuşmadı.Hürmüz Boğazı neden kritik öneme sahip?Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir deniz geçidi olarak küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinde önemli rol oynuyor.Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi bölge ülkelerinin enerji ihracatında bu güzergâh kritik öneme sahip bulunuyor.Boğazda yaşanabilecek güvenlik sorunları, petrol sevkiyatları, deniz taşımacılığı maliyetleri ve küresel enerji piyasaları üzerinde etkili olabilecek riskler arasında değerlendiriliyor.Gözler tankerin kimliği ve mürettebatın durumundaİran'ın açıklamasının ardından olayın boyutuna ilişkin çok sayıda soru yanıtsız kaldı. Özellikle geminin taşıdığı petrol miktarı, yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ve herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.Olası petrol sızıntısı ve çevresel etkiler konusunda da resmi bir değerlendirme yapılmadı.Olayın doğrulanması ve sonuçlarının belirlenmesi açısından geminin kimliğinin açıklanması, denizcilik otoritelerinin kayıtları ve bağımsız kaynaklardan gelecek bilgiler önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/riyad-havalimanina-saldiri-12-olu-309-yarali-1109448110.html
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108625201_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ec046a8fd72d5c6d722d481563002cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hürmüz boğazı, i̇ran, abd, devlet malzeme ofisi (dmo), ortadoğu
hürmüz boğazı, i̇ran, abd, devlet malzeme ofisi (dmo), ortadoğu

Hürmüz Boğazı'nda tanker alarmı: İran'dan deniz mayını açıklaması

10:44 11.10.2026
© Fatemeh BahramiHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© Fatemeh Bahrami
Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergâhın dışına çıkan petrol yüklü bir tankerin deniz mayınına çarptığını duyurdu. İran basını gemide büyük yangın çıktığını öne sürerken, tankerin kimliği ve mürettebatın durumu hakkında bilgi verilmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda petrol yüklü büyük bir tankerin deniz mayınına çarptığını açıkladı. İran makamları, tankerin belirlenen güvenli güzergâhın dışında seyrettiğini öne sürdü.
ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yapılan açıklamada, mayına çarpan tankerde şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığı iddia edildi.
Ancak tankerin adı, bayrağı, bağlı bulunduğu şirket ve mürettebatın durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İran'ın açıklamasındaki iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken belirlenen deniz ulaşım güzergâhını ihlal ettiğini ileri sürdü.
Açıklamada, tehlikeli olduğu belirtilen rotayı kullanan geminin deniz mayınına çarptığı ve patlamanın ardından yangın çıktığı kaydedildi.
İran makamları, güvenlik kurallarına ve belirlenen güzergâhlara uymayan tankerleri ağır sonuçların bekleyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, bu tür ihlallerin büyük yangınlara yol açabileceği ifade edildi.

Tankerin navigasyon sistemlerini kapattığı iddiası

İran basınında yer alan haberlerde, petrol tankerinin seyir sırasında navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapattığı öne sürüldü.
Haberlerde, patlamanın ardından gemiyi saran alevlerin kıyı bölgelerinden de görülebildiği iddia edildi. Ancak bu bilgileri doğrulayan bağımsız görüntüler veya ayrıntılı bir teknik rapor paylaşılmadı.
Tankerin mayına çarptığı öne sürülen bölgenin kesin koordinatları, olayın meydana geldiği saat ve geminin hangi limana doğru ilerlediği de açıklığa kavuşmadı.

Hürmüz Boğazı neden kritik öneme sahip?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir deniz geçidi olarak küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinde önemli rol oynuyor.
Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi bölge ülkelerinin enerji ihracatında bu güzergâh kritik öneme sahip bulunuyor.
Boğazda yaşanabilecek güvenlik sorunları, petrol sevkiyatları, deniz taşımacılığı maliyetleri ve küresel enerji piyasaları üzerinde etkili olabilecek riskler arasında değerlendiriliyor.

Gözler tankerin kimliği ve mürettebatın durumunda

İran'ın açıklamasının ardından olayın boyutuna ilişkin çok sayıda soru yanıtsız kaldı. Özellikle geminin taşıdığı petrol miktarı, yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ve herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.
Olası petrol sızıntısı ve çevresel etkiler konusunda da resmi bir değerlendirme yapılmadı.
Olayın doğrulanması ve sonuçlarının belirlenmesi açısından geminin kimliğinin açıklanması, denizcilik otoritelerinin kayıtları ve bağımsız kaynaklardan gelecek bilgiler önem taşıyor.
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Riyad Havalimanı'na saldırı: 12 ölü, 309 yaralı
09:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала