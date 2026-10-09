Yer Bilimci Perinçek açıkladı: Hangi bölgelerde deprem bekleniyor?

“Anayasa Mahkemesi’nin kararında birkaç önemli vurgu var: Sosyal devlet ilkesi vurgusu, boşanma sonrasında eşler arasındaki dayanışma yükümlülüğünün devam etmesi üzerinden geçmiş kararlarda da vurgulanan bir husus var. Sosyal devletin kişinin maddi ve manevi varlığını korumak gibi bir görevi var. Dolayısıyla yasalarımızdaki düzenlemelerin bunu yapması, bunu yaparken de taraflar arasında adil bir dengeyi gözetmesi gerekiyor. AYM’nin ilk vurgusu adil dengenin bozulabildiği yönünde. Zaten kamuoyundaki tartışmalar da bu yöndeydi. Nafaka alacaklısının maddi-manevi gelişimini sağlarken diğer tarafın sınırsız olarak gelişimine ket vurulabilmesi; maddi-manevi geleceğinin karartılması gibi bir endişeden yola çıkılıyor. Bunu da şuna dayandırıyor: Yasada somut kriterler olmadığı için süresiz olarak nafaka verildiğinde tarafların öznel durumlarına yeterince bakılamayabileceği, dolayısıyla dengesiz sonuçlar çıkabileceği. Bu, işin bir kısmı.

Diğer kısmında bence sevindirici olan: Aslında süresiz nafakanın önünü kapatmıyor. Yasa koyucu somut koşulları dikkate almalı, belli sınırları çizmeli, o dengeyi bozacak bir sınırsızlık içinde olmamalı ve koşulları varsa toplu nafaka ödemesinin de devam edebileceği; özel durumlarda nafakanın süresiz olarak belirlenebileceği, yeniden değerlendirilebileceği gibi konularda da açık kapı bırakılmış. Dolayısıyla ben AYM kararını olumsuz görmüyorum. Yeter ki açık bırakılan kapıya uygun düzenleme yasa koyucu tarafından yapılsın.”