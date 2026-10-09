Uzman isim anlattı: Meme kanseri ve mamografi hakkında doğru bilinen yanlışlar

“Hastanın eline gelen ya da bizim tespit ettiğimiz kitlelerin yüzde 98’i iyi huylu. Memede kanser kitlesi dışında sıvı toplayıp boşaltıldığı için kalan sıvılar su kesecikleri oluşturabiliyor, bunlara kist diyoruz. Onun dışında yağ bezeleri var. Ultrason bunları görüntülüyor. Önce hastaya mamografi çekeriz. Kistler mamografide görüntü değişikliklerine neden oluyor. Daha sonra radyolog ikinci bir gözle bakar, ikisini bir yapmamız lazım. Erken teşhiste asıl tetkik mamografi. Ultrasonun bir şeyi görebilmesi için onun kitle haline gelmesi lazım. Yani mamografi ultrasondan önce teşhisi koyuyor. Hastalarımızın korktuğu mamografinin radyasyonu. Maalesef günümüzde yanlış tedavinin halka yansıyan cümleleri oluyor. Meme kanserinde kitle çok büyükse onun özel açılımları var. Ameliyat öncesi kemoterapi verip küçültüp sonra ameliyat yapıyoruz. Kitlenin tamamını etrafından sağlıklı bir dokuyla çıkaramayacağınız durumlarda yine de bu ameliyatı yapmaya kalkarsanız geride bir parça kalabiliyor. Bıçak değince tümör azar kelimesinin anlamı bu. O yüzden onkolojik bir cerrah bunu çok iyi bilmeli. Bu tedavi doğru yapıldığında o cümle kullanılmıyor”