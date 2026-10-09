https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/ukraynali-firariler-harkovda-bir-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1109434280.html

‘Ukraynalı firariler Harkov'da bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdi’

‘Ukraynalı firariler Harkov'da bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdi’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusundan firar eden eski mahkumların, Harkov bölgesindeki Velikiy Burluk kasabası ve çevre köylerde silahlı çeteler kurarak bölgenin kontrolünü ele... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T21:40+0300

2026-10-09T21:40+0300

2026-10-09T21:40+0300

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harkov

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sbu

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Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusundan firar eden eski hükümlülerin silahlı çeteler kurarak Harkov bölgesindeki Velikiy Burluk yerleşimi ile çevresindeki köylerde fiili kontrol sağladığını bildirdi.Sputnik’e konuşan bir kaynak, Velikiy Burluk yerleşimi ve çevresinde "yönetimin el değiştirdiğini" belirterek, bölgenin fiili hakimiyetinin ordudan kaçıp çeteleşen mahkumların eline geçtiğini ifade etti.Söz konusu silahlı grupların, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov biriminden ihraç edilen bazı eski çalışanlarca yönlendirildiğini belirten kaynağa göre bu kişiler, tutuklanan eski SBU bölge yöneticisi Roman Dudin ve "Tornado Taburu" ile bağlantılı isimlerden oluşuyor.'Polisler ve siviller hedef alındı'Ukrayna polisinin, çetelerin bölgedeki etkisini kırmak için yaptığı girişimlerin trajik sonuçlar doğurduğunu vurgulayan kaynak, müdahalede bulunan bazı emniyet görevlilerinin "şüpheli koşullarda" ölü bulunduğu, yerleşim yerlerinde ayrıca çok sayıda yaşlı sivilin de hayatını kaybettiğini aktardı.Kaynak, firari çete üyelerinin alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında sivil halka yönelik nedensiz şiddet ve infaz eylemleri gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

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ukrayna, harkov, firari, mahkum, çete, ukrayna güvenlik servisi, tornado taburu, sbu