https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/rusya-disisleri-starlink-yurt-disindan-protestolar-duzenlemek-icin-kullaniliyor-1109432992.html
Rusya Dışişleri: Starlink yurt dışından protestolar düzenlemek için kullanılıyor
Rusya Dışişleri: Starlink yurt dışından protestolar düzenlemek için kullanılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrey Akulçev, Starlink uydu internet sisteminin ülkelerin iç işlerine müdahale etmek ve yurt dışından protestolar... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T20:21+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği Dairesi Başkan Vekili Andrey Akulçev, Moskova’da düzenlenen 2. Küresel Dijital Forum’da açıklamalarda bulundu.“Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Alanında Uluslararası İşbirliği” başlıklı panelde konuşan Akulçev, Starlink aracılığıyla ülkelerin iç işlerine müdahale edilebildiğini ve protestoların yurt dışından organize edilebildiğini söyledi.Akulçev, “Bu tür vakalar 2022’de İran’da ve 2024’te Venezüella’da kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.İkinci Küresel Dijital Forum, 8-10 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/rus-disislerinden-dijital-somurgecilik-uyarisi-yapay-zeka-tartismalari-kuresel-ve-esit-olmali-1109397453.html
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rusya dışişleri bakanlığı, starlink, uydu, i̇ran, venezüella, moskova
rusya dışişleri bakanlığı, starlink, uydu, i̇ran, venezüella, moskova
Rusya Dışişleri: Starlink yurt dışından protestolar düzenlemek için kullanılıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrey Akulçev, Starlink uydu internet sisteminin ülkelerin iç işlerine müdahale etmek ve yurt dışından protestolar organize etmek amacıyla kullanıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği Dairesi Başkan Vekili Andrey Akulçev, Moskova’da düzenlenen 2. Küresel Dijital Forum’da açıklamalarda bulundu.
“Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Alanında Uluslararası İşbirliği” başlıklı panelde konuşan Akulçev, Starlink aracılığıyla ülkelerin iç işlerine müdahale edilebildiğini ve protestoların yurt dışından organize edilebildiğini söyledi.
Akulçev, “Bu tür vakalar 2022’de İran’da ve 2024’te Venezüella’da kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.
İkinci Küresel Dijital Forum, 8-10 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.