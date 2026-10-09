https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/nazir-kapusuz-fon-vurgunu-yasal-sistemin-gozetiminde-gerceklesti-19-martin-ardindan-tavan-sureci-1109431891.html

Nazır Kapusuz: “Fon vurgunu yasal sistemin gözetiminde gerçekleşti; 19 Mart’ın ardından tavan süreci başladı”

Nazır Kapusuz: “Fon vurgunu yasal sistemin gözetiminde gerçekleşti; 19 Mart’ın ardından tavan süreci başladı”

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İktisatçı Nazır Kapusuz ve Ekonomist Cevdet Akay oldu. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T19:18+0300

2026-10-09T19:18+0300

2026-10-09T19:18+0300

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İktisatçı Nazır Kapusuz fon vurgununun detaylarını aktarırken; Ekonomist Cevdet Akay ise soğuk cüzdanın ne anlama geldiğini anlattı.İktisatçı Nazır Kapusuz, fon vurgununa ilişkin değerlendirmesinde, tartışmanın yalnızca usulsüz kazançların geri alınmasından ibaret olmadığını söyledi. Sistemdeki kurumların işlemleri zamanında engelleyebilecek bilgilere sahip olduğunu savunan Kapusuz, Fatma Betül Sayan Kaya’nın iade ettiği parayı da tartışmaya açtı. Kapusuz, fonların en hızlı büyüdüğü dönemin 19 Mart süreci olduğuna dikkat çekti.İktisatçı Nazır Kapusuz, fon vurgununa ilişkin tartışmalarda asıl sorunun, işlemlerin yasal kurumların gözetiminde nasıl gerçekleşebildiği olduğunu söyledi. Yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte yatırım bankalarının, fonların, portföy şirketlerinin ve borsadaki işlemlerin sistemin içinde faaliyet gösterdiğini belirten Kapusuz, denetim mekanizmalarının rolünün sorgulanması gerektiğini savundu.“Bir çiftlik banka konuşmuyoruz” diyen Kapusuz, yaşananların geçmişteki dolandırıcılık vakalarından farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Eğer bir soygun ya da yolsuzluk varsa önce şunu sormamız lazım: Bu yolsuzluk ya da dolandırıcılık, tamamen yasal sistemdeki yasal kurumların gözetiminde nasıl gerçekleşti?” ifadelerini kullandı.“Zamanında engelleyebilecek bilgilerin hepsi SPK’nin elindeydi”Kapusuz, borsadaki işlemlerde manipülatif bilgi ve spekülatif hareketler bulunduğunu öne sürerek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bunları zamanında engelleyebilecek bilgilere sahip olduğunu iddia etti.Sürecin uzun yıllar hukuki tartışmalara ve dava aşamalarına konu olabileceğini belirten Kapusuz, denetim mekanizmalarının işlemleri neden zamanında durduramadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.Fatma Betül Sayan Kaya’nın iade ettiği para tartışmasıKapusuz, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturması kapsamında iade ettiği öne sürülen paraya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.SPK tarafından kamuoyuna açıklanmış bir suç duyurusu bulunmadığını iddia eden Kapusuz, basında suç duyurusu yapıldığına ilişkin haberler yer aldığını ancak kurumun bültenlerinde Kaya’nın adının geçmediğini savundu.Kapusuz, bu durumun hukuki sonuçları olabileceğini ileri sürerek, “Kendisine tanımlanmış bir suç tanımı olmadığı için, olmayan suçun da cezası olmayacağı için Fatma Betül Kaya herhangi bir anda bu parasını geri isteyebilir. Hatta faiziyle alacaktır” dedi.Kapusuz’un bu değerlendirmesi, iade edilen paranın hukuki statüsüne ilişkin kendi yorumu olarak öne çıktı. Paranın geri istenip istenemeyeceği ve iade işleminin hukuki sonuçları, soruşturmanın kapsamı ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gereken konular arasında bulunuyor.“Herkesin bu kadar şaşırmasına şaşırdım”Fon krizinin ortaya çıkmasından önce yaklaşık 700-800 kişinin toplamda 200-250 milyar lira civarında para çektiğine ilişkin iddialara da değinen Kapusuz, kendisini asıl şaşırtanın yaşananlar karşısında kamuoyunda oluşan şaşkınlık olduğunu söyledi.Kapusuz, fonların büyüme sürecinde özellikle 19 Mart haftasının dikkat çekici olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün borsanın yaklaşık yüzde 8 gerilediğini hatırlatan Kapusuz, bu dönemde piyasaya 60-70 milyar lira sokulması ve hisse senetlerine yüklü alımlar yapılması yönünde bir yaklaşımın gündeme geldiğini anlattı.“19 Mart’ın ardından 10 hissede kesintisiz tavan süreci başladı”Kapusuz, borsadaki sert düşüşün ardından bazı hisselerde yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Hisse senetlerinin büyük bölümünün değer kaybettiği bir günün sonrasında, Türk lirası bazında en çok yükselen 10 hisse arasında yer alan hisselerde peş peşe tavan hareketleri görüldüğünü söyledi.Cevdet Akay: “3 milyar ve 5 milyar dolarlık dijital varlık transferi talimatını kim verdi?”Ekonomist Cevdet Akay, fon vurgunu tartışmalarında gündeme gelen soğuk cüzdan sisteminin dijital varlıkların yurt dışına aktarılmasında kullanılabileceğini anlattı. Akay, 2 Eylül 2026’da 3 milyar ve 5 milyar dolarlık iki ayrı dijital varlık transferi için hazırlık talimatını Özata yetkililerinden kimin verdiğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Akay, yüksek tutarlı transferlerin SPK ve MASAK tarafından sorgulanması gerektiğini savundu.Ekonomist Cevdet Akay, fon vurgununa ilişkin değerlendirmesinde, dijital varlıkların soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına aktarılması iddialarına dikkat çekti. Bu tür işlemlerin teknik bilgi gerektirdiğini belirten Akay, yüksek tutarlı transferlerde denetim mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini söyledi.“Komplike bir hareket, sistemi çok iyi bilmek gerekiyor” diyen Akay, soğuk cüzdan üzerinden gerçekleştirilebilecek dijital varlık transferlerinin incelenmesi gerektiğini ifade etti.“SPK ve MASAK'ın olayı hemen durdurması gerekir”Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemelerin bulunduğunu hatırlatan Akay, söz konusu olduğu öne sürülen tutarların büyüklüğüne dikkat çekti.Akay, “Bu kadar yüksek tutarların dışarı çıkarılması konusunda zaten MASAK ve SPK'nın olayı hemen durdurması ve sorgulaması gerekir. Kontrol mekanizması SPK, MASAK” dedi.İlgili kurumların transferlerden haberdar olup olmadığının da araştırılması gerektiğini belirten Akay, bu konuda yanıt bekleyen sorular bulunduğunu dile getirdi.“3 milyar ve 5 milyar dolarlık transfer talimatını kim verdi?”Akay, 2 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı yüksek tutarlı dijital varlık transferi için hazırlık talimatı verildiğini öne sürdü. Söz konusu transferlerin 3 milyar dolar ve 5 milyar dolar tutarında olduğunu belirten Akay, talimatı veren kişinin kim olduğunun açıklanmasını istedi.Akay, Özata yetkilileri üzerinden gündeme getirdiği bu iddiaya ilişkin, “2 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı yüksek tutarlı, yani 3 milyar dolar ve 5 milyar dolar, dijital varlık transferinin hazırlanması talimatını Özata yetkililerinden kim verdi?” diye sordu.“Faiz geliri de ödenmedi”Akay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılan paralarla ilgili süreci de eleştirdi. Geri ödemelerin nasıl hesaplandığına ve paranın başka fonlarda değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu savundu.Akay, edindiği bilgilere göre yaklaşık 1,8 milyar liralık bir tutarın geri ödendiğini belirterek, paranın başka bir fonda değerlendirilmiş olabileceğini, ancak buradan elde edilen kazancın bilinmediğini söyledi.Ödenen tutar ile başlangıçtaki miktar arasındaki farkın kapatıldığını, buna karşılık faiz gelirinin ödenmediğini öne süren Akay, “Oradaki kazancını bilmiyoruz, görmüyoruz. Aradaki faiz gelirinin de ödenmediğini görüyoruz. Burası da sakat bir pozisyonda esasında” ifadelerini kullandı.

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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