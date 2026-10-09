“Merz’in savaş söylemi, ayaklarının altındaki toprağın kaymasından kaynaklı”

“Saksonya Anhalt Eyaleti’nde parlamentoda olan AfD ile BSW’nin Rusya ile savaşın sona erdirilmesi konusunda ortak bir girişimi var. Buna eyalet düzeyinde ne yapılacağını bilemiyorum. Ancak bu iki partinin ayrı ayrı barış için girişimlerde bulunması göz ardı edilemez. AfD’nin iki tane politikası var ve sağın sağındalar. İçinde faşistler de var. Bunlar göçmen meselesini, gelir düzeyi anlamında aşağı sınıfları kafalamak için kullanıyorlar. Ancak esas mesele sanayi sermayesinin doğrudan üretimle ilgili kesimlerine de mesaj veriyorlar. Kabaca, ‘Sen artık dünya pazarlarına açılamayacak kadar açıldın. Maliyetler yükseldi. Rusya meselesini çözeceğiz. Fabriklarını taşıma ihtimalini düşüreceğiz’ diyorlar. Bunun dışında klasik sağcılar. Hristiyan Demokratlar’ı gömecek kadar sağcılar aslında. Almanya için umutsuzum. AfD’nin yükselişi müesses nizamı salladığı için başka kafalar çıkacaktır. AfD Saksonya Anhalt’te eyalet meclis başkanlığına gelince Savunma Bakanı Boris Pistorius, eline mikrofon alıp milli marş söylemeye başladı. Almanya’nın pek alışmadığı bir sahne bu. Bu adam, politik olarak savaştan nemalanan insanların temsilcisi. Aşağıdan gelen basıncı ise görmezden gelemeyiz. Sosyal demokrat partilerin gençlik örgütlerinden, Yeşiller’in alt tabakalarından da çok ilginç sesler çıkıyor. Bunların üst yönetimleri savaş politikasının kendilerine yarayacağı görüşündeler. Friedrich Merz, Kiev’e 72 milyar Euroluk destek verdiklerini söyledi. Bu da giderek artan yoksulluğun masasına bomba gibi düştü. Emeklilerin durumu berbat ve kısıtlamalara gidiyorlar. Toplum bunu sorgulamaya başladı. 72 milyarlık bu harcama, ekonominin üst yönetimlerine verilmiş bir tür destek. 72 milyarı Ukrayna’ya veriyorlar ancak o paralar Almanya’dan alınmaması gereken mallar anlamına gelmiyor. 72 milyar Almanya’da üretilen ve ihraç ettiği malların sunumu demek. Kendisi için de kendi içindeki sorunlu olabilecek sermaye gruplarına ‘Paraları veriyoruz ancak geri alacağız’ diyorlar. O parayı geri de alıyorlar zaten. Bu kepazeliği durduracak bir güç yok mu? Almanya’da bir tür halk Kemalizmini andıran bir hareket var. Bunları solcu diye abartmaya gerek yok. Ancak böyle bir hareket de var. Almanya hiç iyiye gitmiyor. Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika’daki durumu da biliyoruz. Buralarda iktidarda olan partiler zaten aşırı sağcılar. Avrupa ölmüş de haberi yok. Avrupa’nın çok ciddi bir krizde olduğunu görmek zorundayız”