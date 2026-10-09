İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu: “Mehmet Pehlivan’ın gece yarısı sevkini hiçbir gerekçe haklı kılamaz”

“Silivri’de duruşma salonunda ilk söz aldığımda 104 tutuklu sanık vardı. ‘Bunların tümünün serbest olarak, tutuksuz olarak yargılanması gerekiyor. Hadi hukukçu payı olarak yüzde 1 bırakalım; 100 tutuklu varsa 99’unun hemen serbest bırakılması gerekir’ demiştim. Tabii ki Mehmet Pehlivan en başta. Çünkü o İmamoğlu’nun avukatlığı görevini yerine getirirken, avukatlık görevi nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkeme, aradan geçen altı ayda benim o sırada önerdiğimin yüzde 50’sini zaman içerisinde yaptı. Şimdi yine diyorum; geri kalan 50 tutuklunun tutuklu yargılanmasıyla tutuksuz yargılanması arasında adil yargılanma hakkı açısından ne fark var? Bunlar serbest kalırsa adil yargılanmaya katkıda bulunacak.”