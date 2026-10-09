İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu: “Mehmet Pehlivan’ın gece yarısı sevkini hiçbir gerekçe haklı kılamaz”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu oldu. Mehmet Pehlivan’ın Çorlu’dan Kandıra’ya sevk edilmesine tepki gösteren Kaboğlu, “Hiçbir gerekçe, gece yarısı sonrası bir tutuklunun üstelik bir avukatın Çorlu’dan Kandıra’ya naklini haklı kılamaz” dedi.
İBB davasında tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan’ın Çorlu’dan Kandıra Cezaevi’ne gece saatlerinde sevk edilmesi tartışmalara neden oldu.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Pehlivan’ın tutukluluğuna başından beri itiraz ettiklerini belirterek, avukatlık görevi nedeniyle soruşturma ve tutuklama yapılamayacağını savundu.
Kaboğlu, şöyle konuştu:
“Silivri’de duruşma salonunda ilk söz aldığımda 104 tutuklu sanık vardı. ‘Bunların tümünün serbest olarak, tutuksuz olarak yargılanması gerekiyor. Hadi hukukçu payı olarak yüzde 1 bırakalım; 100 tutuklu varsa 99’unun hemen serbest bırakılması gerekir’ demiştim. Tabii ki Mehmet Pehlivan en başta. Çünkü o İmamoğlu’nun avukatlığı görevini yerine getirirken, avukatlık görevi nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkeme, aradan geçen altı ayda benim o sırada önerdiğimin yüzde 50’sini zaman içerisinde yaptı. Şimdi yine diyorum; geri kalan 50 tutuklunun tutuklu yargılanmasıyla tutuksuz yargılanması arasında adil yargılanma hakkı açısından ne fark var? Bunlar serbest kalırsa adil yargılanmaya katkıda bulunacak.”
'Avukatlık görevi nedeniyle soruşturulamaz bile'
Kaboğlu, Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasının başından itibaren hukuka aykırı olduğunu savunarak, avukatlık faaliyeti nedeniyle soruşturulmasının dahi mümkün olmadığını söyledi:
“Mehmet Pehlivan’ın zaten tutukluluk koşulları bulunmuyordu. Bir avukatlık görevi yapmıştı. Tutukluluk bir yana, bir kişi avukatlık görevi nedeniyle soruşturulamaz bile. Ancak tutuklandı. Anayasa dışı tutuklandı, bunu çok kez dile getirdim.”
'Gece yarısı sevkini hiçbir gerekçe haklı kılamaz'
Kaboğlu, Pehlivan’ın önce Çorlu’ya, ardından gece saatlerinde Kandıra’ya gönderilmesini eleştirerek, bu işlemlerin aşamalı biçimde hukuka aykırılık oluşturduğunu savundu:
“Madem tutuklandı, neden Silivri’de değil de Çorlu’da? İkincisi, neden gece yarısı sonrası Kandıra’ya götürüldü? Bunlar aşamalı bir biçimde hukuka aykırılıkların ötesinde, Anayasamızın 17’nci maddesinin açıkça yasakladığı, hatta 15’inci maddenin ikinci fıkrasında savaş ortamında bile reva görülmeyen muamelelerin barış ortamında, olağan hukuk düzeninde, üstelik bir avukata reva görülmesidir. Hiçbir gerekçe, gece yarısı sonrası bir tutuklunun, üstelik bir avukatın Çorlu’dan Kandıra’ya naklini haklı kılamaz.”
'Duruşmaya neden kelepçeli getiriyorsunuz?'
Kaboğlu, Pehlivan’ın Kandıra’dan duruşmaya kelepçeli getirilmesine de tepki göstererek sözlerini şöyle tamamladı:
“Sayın Başkan, Sayın Heyet; hadi diyelim Kandıra’da bulunuyor bu kişi, avukat Mehmet Pehlivan. O zaman duruşmaya neden kelepçeli olarak getiriyorsunuz?”