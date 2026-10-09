https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/internet-alisverisinde-sahte-yorumlara-dikkat-1109421623.html
İnternet alışverişinde sahte yorumlara dikkat
İnternet alışverişinde sahte yorumlara dikkat
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü oldu. Güllü, internet alışverişinde dikkat... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T14:50+0300
2026-10-09T14:50+0300
2026-10-09T14:50+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
tükonfed
üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili i̇brahim güllü
i̇nternetten alışveriş
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İnternetten alışveriş yaparken tüketicilerin satın alma kararlarında ürün yorumları ve yıldızlı değerlendirmeler önemli rol oynuyor. Ancak ürünlerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak amacıyla yapılan sahte yorumlar, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine neden olabiliyor.Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programına konuk olan TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, internet alışverişinde tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Güllü, çevrimiçi yorumların yüzde 30’unun sahte veya manipüle edilmiş olduğunu belirtti. Tüketicilerin yüzde 82’sinin son 12 ayda en az bir sahte yorumla karşılaştığını aktaran Güllü, sahte yorumların tüketicilerin satın alma tercihlerini nasıl etkilediğine dikkat çekti. Güllü, işletmelerin yorumları manipüle etmesinin tüketici güvenini ve işletmelerin itibarını zedelediğini vurguladı.İbrahim Güllü, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili i̇brahim güllü , i̇nternetten alışveriş
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili i̇brahim güllü , i̇nternetten alışveriş
İnternet alışverişinde sahte yorumlara dikkat
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu, TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü oldu. Güllü, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Güllü, tüketicilerin yüzde 82’sinin son 12 ayda en az bir sahte yoruma rastladığını söyledi.
İnternetten alışveriş yaparken tüketicilerin satın alma kararlarında ürün yorumları ve yıldızlı değerlendirmeler önemli rol oynuyor. Ancak ürünlerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak amacıyla yapılan sahte yorumlar, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine neden olabiliyor.
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programına konuk olan TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, internet alışverişinde tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Güllü, çevrimiçi yorumların yüzde 30’unun sahte veya manipüle edilmiş olduğunu belirtti. Tüketicilerin yüzde 82’sinin son 12 ayda en az bir sahte yorumla karşılaştığını aktaran Güllü, sahte yorumların tüketicilerin satın alma tercihlerini nasıl etkilediğine dikkat çekti.
Güllü, işletmelerin yorumları manipüle etmesinin tüketici güvenini ve işletmelerin itibarını zedelediğini vurguladı.
İbrahim Güllü, şöyle konuştu:
“Tüketici artık ürünle ilgili yorumlara ve yıldızlara da bakmaya başladı. Yıldızları yükseltmek için bir takım sahte işlemler yapılmaya başlandı. Özellikle yemek sektöründe yakın akrabalarına yorumlar yaptırıyorlar. Online yorumların yüzde 30’u sahte veya manipüle edilmiş oluyor. Tüketicilerin yüzde 82’si son 12 ayda en az bir sahte yoruma rastlıyor. Sahte yorumlar düşük kaliteli ürün seçmeyi artırıyor. Tüketicimizin yüzde 54’ü yorumların sahte olduğunu fark edince ürünleri almaktan vazgeçiyor. O işletme tüketici nezdindeki itibarını sıfırlamış oluyor. Aynı kişi farklı tarihlerde yine yorum yapıyorsa bunlar da sahte olma ihtimali yüksek yorumlar oluyor. İşletmelerin ürün almamış kişiye yorum yaptırmaması lazım. İşletme sadece olumlu yorumlara yer verip olumsuzlara yer vermiyorsa bunu da artık yapamayacak. Tüm yorumları tüketicilerin göreceği şekilde kullanıma açmak durumunda kalacak”