İnternet alışverişinde sahte yorumlara dikkat

“Tüketici artık ürünle ilgili yorumlara ve yıldızlara da bakmaya başladı. Yıldızları yükseltmek için bir takım sahte işlemler yapılmaya başlandı. Özellikle yemek sektöründe yakın akrabalarına yorumlar yaptırıyorlar. Online yorumların yüzde 30’u sahte veya manipüle edilmiş oluyor. Tüketicilerin yüzde 82’si son 12 ayda en az bir sahte yoruma rastlıyor. Sahte yorumlar düşük kaliteli ürün seçmeyi artırıyor. Tüketicimizin yüzde 54’ü yorumların sahte olduğunu fark edince ürünleri almaktan vazgeçiyor. O işletme tüketici nezdindeki itibarını sıfırlamış oluyor. Aynı kişi farklı tarihlerde yine yorum yapıyorsa bunlar da sahte olma ihtimali yüksek yorumlar oluyor. İşletmelerin ürün almamış kişiye yorum yaptırmaması lazım. İşletme sadece olumlu yorumlara yer verip olumsuzlara yer vermiyorsa bunu da artık yapamayacak. Tüm yorumları tüketicilerin göreceği şekilde kullanıma açmak durumunda kalacak”