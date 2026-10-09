https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/brukselde-hukumet-karsiti-protestolar-polis-ve-protestocular-arasinda-catisma-cikti-1109427005.html

Brüksel’de hükümet karşıtı protestolar: Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı

Brüksel’de hükümet karşıtı protestolar: Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı

Sputnik Türkiye

Belçika’nın başkenti, hareketli saatlere sahne oldu. Yaşam maliyetlerinin artmasını eleştiren on binlerce protestocu sokakları doldurdu. Polis, protestoculara sert müdahalede bulundu. O anların videosu...

2026-10-09T16:13+0300

2026-10-09T16:13+0300

2026-10-09T17:48+0300

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, artan yaşam maliyetleri ve hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu göstericiler bazı noktalarda belediyeye ait bisikletler ve elektrikli scooterların bulunduğu bir yığın da ateşe verdi. Protestolara sert müdahalede bulunan çevik kuvvet ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla eylemcileri dağıtmaya çalıştı.Sendikaların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe polis tahminlerine göre yaklaşık 30 bin, organizatörlere göre ise 50 bin kişi katıldı.Sendikalar bütçe politikalarına tepkiliGösteriler, Belçika hükümetinin gelecek yılın bütçesini kesinleştirmeye çalıştığı bir dönemde düzenlendi. Fransa ve İtalya gibi Belçika da kamu borcuyla mücadele ediyor.Liege'de de lise protestoları sürüyorBrüksel'deki olaylar, Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler ile polis arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi. Liege'deki olaylarda 200'den fazla kişi gözaltına alınırken çok sayıda polis yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransada-ogrenci-protestolari-ulke-geneline-yayildi-veliler-de-katildi-catismalar-siddetlendi-1109330800.html

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