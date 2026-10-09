Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/brukselde-hukumet-karsiti-protestolar-polis-ve-protestocular-arasinda-catisma-cikti-1109427005.html
Brüksel’de hükümet karşıtı protestolar: Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı
Brüksel’de hükümet karşıtı protestolar: Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı
Sputnik Türkiye
Belçika’nın başkenti, hareketli saatlere sahne oldu. Yaşam maliyetlerinin artmasını eleştiren on binlerce protestocu sokakları doldurdu. Polis, protestoculara sert müdahalede bulundu. O anların videosu...
2026-10-09T16:13+0300
2026-10-09T17:48+0300
dünya
brüksel
belçika
protesto
çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109426493_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a1824dc2f097b9432d2458bb4923f610.jpg
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, artan yaşam maliyetleri ve hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu göstericiler bazı noktalarda belediyeye ait bisikletler ve elektrikli scooterların bulunduğu bir yığın da ateşe verdi. Protestolara sert müdahalede bulunan çevik kuvvet ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla eylemcileri dağıtmaya çalıştı.Sendikaların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe polis tahminlerine göre yaklaşık 30 bin, organizatörlere göre ise 50 bin kişi katıldı.Sendikalar bütçe politikalarına tepkiliGösteriler, Belçika hükümetinin gelecek yılın bütçesini kesinleştirmeye çalıştığı bir dönemde düzenlendi. Fransa ve İtalya gibi Belçika da kamu borcuyla mücadele ediyor.Liege'de de lise protestoları sürüyorBrüksel'deki olaylar, Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler ile polis arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi. Liege'deki olaylarda 200'den fazla kişi gözaltına alınırken çok sayıda polis yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransada-ogrenci-protestolari-ulke-geneline-yayildi-veliler-de-katildi-catismalar-siddetlendi-1109330800.html
brüksel
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109426493_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a58a2ebecd4b6aa621bbe9c97937d472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brüksel, belçika, protesto, çatışma
brüksel, belçika, protesto, çatışma

Brüksel’de hükümet karşıtı protestolar: Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı

16:13 09.10.2026 (güncellendi: 17:48 09.10.2026)
© Dursun AydemirBrüksel'de protestocular ve polis çatıştı
Brüksel'de protestocular ve polis çatıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Dursun Aydemir
Abone ol
Belçika’nın başkenti, bugün hareketli saatlere sahne oldu. Yaşam maliyetlerinin artmasını ve ‘kemer sıkma’ politikalarını eleştiren on binlerce protestocu sokakları doldurdu. Polis, protestoculara sert müdahalede bulundu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, artan yaşam maliyetleri ve hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu göstericiler bazı noktalarda belediyeye ait bisikletler ve elektrikli scooterların bulunduğu bir yığın da ateşe verdi.
Protestolara sert müdahalede bulunan çevik kuvvet ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla eylemcileri dağıtmaya çalıştı.
© Dursun AydemirBrüksel'de protestocular ve polis çatıştı
Brüksel'de protestocular ve polis çatıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
Brüksel'de protestocular ve polis çatıştı
© Dursun Aydemir
Sendikaların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe polis tahminlerine göre yaklaşık 30 bin, organizatörlere göre ise 50 bin kişi katıldı.
© Dursun AydemirBrüksel'de protestocular ve polis çatıştı
Brüksel'de protestocular ve polis çatıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
Brüksel'de protestocular ve polis çatıştı
© Dursun Aydemir

Sendikalar bütçe politikalarına tepkili

Gösteriler, Belçika hükümetinin gelecek yılın bütçesini kesinleştirmeye çalıştığı bir dönemde düzenlendi. Fransa ve İtalya gibi Belçika da kamu borcuyla mücadele ediyor.

Liege'de de lise protestoları sürüyor

Brüksel'deki olaylar, Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler ile polis arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi. Liege'deki olaylarda 200'den fazla kişi gözaltına alınırken çok sayıda polis yaralanmıştı.
Fransa'da gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
DÜNYA
Fransa'da öğrenci protestoları ülke geneline yayıldı, veliler de katıldı: Çatışmalar şiddetlendi
6 Ekim, 15:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала