Brüksel’de hükümet karşıtı protestolar: Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı
16:13 09.10.2026 (güncellendi: 17:48 09.10.2026)
© Dursun AydemirBrüksel'de protestocular ve polis çatıştı
© Dursun Aydemir
Abone ol
Belçika’nın başkenti, bugün hareketli saatlere sahne oldu. Yaşam maliyetlerinin artmasını ve ‘kemer sıkma’ politikalarını eleştiren on binlerce protestocu sokakları doldurdu. Polis, protestoculara sert müdahalede bulundu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, artan yaşam maliyetleri ve hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu göstericiler bazı noktalarda belediyeye ait bisikletler ve elektrikli scooterların bulunduğu bir yığın da ateşe verdi.
💥Brüksel’de hükümet karşıtı protestolarda polis ve eylemciler arasında çatışma 🇧🇪Ülkede artan yaşam maliyetlerini protesto etmek için yaklaşık 50 bin kişi toplandı https://t.co/yyHf5MwMBd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 9, 2026
Protestolara sert müdahalede bulunan çevik kuvvet ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla eylemcileri dağıtmaya çalıştı.
© Dursun AydemirBrüksel'de protestocular ve polis çatıştı
Brüksel'de protestocular ve polis çatıştı
© Dursun Aydemir
Sendikaların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe polis tahminlerine göre yaklaşık 30 bin, organizatörlere göre ise 50 bin kişi katıldı.
© Dursun AydemirBrüksel'de protestocular ve polis çatıştı
Brüksel'de protestocular ve polis çatıştı
© Dursun Aydemir
Sendikalar bütçe politikalarına tepkili
Gösteriler, Belçika hükümetinin gelecek yılın bütçesini kesinleştirmeye çalıştığı bir dönemde düzenlendi. Fransa ve İtalya gibi Belçika da kamu borcuyla mücadele ediyor.
Liege'de de lise protestoları sürüyor
Brüksel'deki olaylar, Belçika'nın Liege kentinde öğrenciler ile polis arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi. Liege'deki olaylarda 200'den fazla kişi gözaltına alınırken çok sayıda polis yaralanmıştı.