Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bartinda-kontrolden-cikan-aracin-markete-girmesi-kamerada-1109414411.html
Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan aracın markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T12:06+0300
2026-10-09T12:06+0300
türki̇ye
türkiye
otomobil
bartın
kaza
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109414081_0:98:1108:721_1920x0_80_0_0_d6f5d910f2ef7080240bd52a7622b435.jpg
Bartın'da kontrolden çıkan araç markete girdi.İlçe merkezinde H.K'nin (81) kullandığı arazi aracı, kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi.Kasalara çarptıAraç, marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durdu.Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu.Marketten çekici ile çıkarıldıAraç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı, iş yerinde temizlik çalışması yapıldı.Öte yandan, kamera kayıtlarında aracın markete girmesi, raflara ve yazar kasa tezgahına çarpması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/sahibinin-elinden-kacan-kurbanlik-markete-girdi-1106067174.html
türki̇ye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109414081_89:0:1050:721_1920x0_80_0_0_04134aa27376acc05999ebd08f6434ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, otomobil, bartın, kaza, market
türkiye, otomobil, bartın, kaza, market

Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi

12:06 09.10.2026
Bartın'da kontrolden çıkan aracın markete girmesi kamerada
Bartın'da kontrolden çıkan aracın markete girmesi kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
Abone ol
Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan aracın markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bartın'da kontrolden çıkan araç markete girdi.
İlçe merkezinde H.K'nin (81) kullandığı arazi aracı, kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi.

Kasalara çarptı

Araç, marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durdu.
Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu.

Marketten çekici ile çıkarıldı

Araç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı, iş yerinde temizlik çalışması yapıldı.
Öte yandan, kamera kayıtlarında aracın markete girmesi, raflara ve yazar kasa tezgahına çarpması yer alıyor.
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık markete girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
TÜRKİYE
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık markete girdi
27 Mayıs, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала