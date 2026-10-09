https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bartinda-kontrolden-cikan-aracin-markete-girmesi-kamerada-1109414411.html

Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi

Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi

Sputnik Türkiye

Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan aracın markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T12:06+0300

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Bartın'da kontrolden çıkan araç markete girdi.İlçe merkezinde H.K'nin (81) kullandığı arazi aracı, kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi.Kasalara çarptıAraç, marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durdu.Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu.Marketten çekici ile çıkarıldıAraç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı, iş yerinde temizlik çalışması yapıldı.Öte yandan, kamera kayıtlarında aracın markete girmesi, raflara ve yazar kasa tezgahına çarpması yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/sahibinin-elinden-kacan-kurbanlik-markete-girdi-1106067174.html

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