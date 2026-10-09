https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bartinda-kontrolden-cikan-aracin-markete-girmesi-kamerada-1109414411.html
Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan aracın markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T12:06+0300
2026-10-09T12:06+0300
2026-10-09T12:06+0300
türki̇ye
türkiye
otomobil
bartın
kaza
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109414081_0:98:1108:721_1920x0_80_0_0_d6f5d910f2ef7080240bd52a7622b435.jpg
Bartın'da kontrolden çıkan araç markete girdi.İlçe merkezinde H.K'nin (81) kullandığı arazi aracı, kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi.Kasalara çarptıAraç, marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durdu.Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu.Marketten çekici ile çıkarıldıAraç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı, iş yerinde temizlik çalışması yapıldı.Öte yandan, kamera kayıtlarında aracın markete girmesi, raflara ve yazar kasa tezgahına çarpması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/sahibinin-elinden-kacan-kurbanlik-markete-girdi-1106067174.html
türki̇ye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109414081_89:0:1050:721_1920x0_80_0_0_04134aa27376acc05999ebd08f6434ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, otomobil, bartın, kaza, market
türkiye, otomobil, bartın, kaza, market
Kontrolden çıkan araç markete girdi: Kasalara çarparak durabildi
Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan aracın markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bartın'da kontrolden çıkan araç markete girdi.
İlçe merkezinde H.K'nin (81) kullandığı arazi aracı, kontrolden çıkarak kaldırımları aşıp yol üstündeki markete girdi.
Araç, marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durdu.
Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu.
Marketten çekici ile çıkarıldı
Araç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı, iş yerinde temizlik çalışması yapıldı.
Öte yandan, kamera kayıtlarında aracın markete girmesi, raflara ve yazar kasa tezgahına çarpması yer alıyor.