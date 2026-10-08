https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/ak-parti-ve-dem-parti-tbmmde-gorustu-1109400817.html

AK Parti ve DEM Parti TBMM'de görüştü

AK Parti ve DEM Parti TBMM'de görüştü

Sputnik Türkiye

AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında çıkarılan Milli Dayanışma ve Toplumsal... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T18:26+0300

2026-10-08T18:26+0300

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ak parti

dem parti

dem parti i̇mralı heyeti

dem parti i̇mralı çağrısı

terörsüz türkiye

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle TBMM'de bir araya geldi.Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında çıkarılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun sonrasında izlenecek süreç değerlendirildi.AK Parti heyeti ile TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar arasındaki görüşmede, söz konusu kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/terorsuz-turkiye-icin-takip-ve-koordinasyon-komisyonu-toplandi-ikinci-komisyon-tbmmde-kurulacak-1108212226.html

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ak parti, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , terörsüz türkiye