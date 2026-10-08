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AK Parti ve DEM Parti TBMM'de görüştü
AK Parti ve DEM Parti TBMM'de görüştü
Sputnik Türkiye
AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında çıkarılan Milli Dayanışma ve Toplumsal... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T18:26+0300
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle TBMM'de bir araya geldi.Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında çıkarılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun sonrasında izlenecek süreç değerlendirildi.AK Parti heyeti ile TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar arasındaki görüşmede, söz konusu kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/terorsuz-turkiye-icin-takip-ve-koordinasyon-komisyonu-toplandi-ikinci-komisyon-tbmmde-kurulacak-1108212226.html
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ak parti, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , terörsüz türkiye
ak parti, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , terörsüz türkiye

AK Parti ve DEM Parti TBMM'de görüştü

18:26 08.10.2026
AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı
AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında çıkarılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun sonrası süreç ile TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu ele alındı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle TBMM'de bir araya geldi.
Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında çıkarılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun sonrasında izlenecek süreç değerlendirildi.
AK Parti heyeti ile TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar arasındaki görüşmede, söz konusu kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.
Terörsüz Türkiye için Takip ve Koordinasyon komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2026
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Terörsüz Türkiye için Takip ve Koordinasyon komisyonu toplandı: İkinci komisyon TBMM’de kurulacak
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