https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/8-ay-sonra-dunyaya-donduler-4-astronot--uluslararasi-uzay-istasyonundan-ayrildi-1109405110.html
8 ay sonra Dünya'ya döndüler: 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı
8 ay sonra Dünya'ya döndüler: 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı
Sputnik Türkiye
ABD, Fransa ve Rusya'dan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 8 aylık görevlerinin ardından SpaceX kapsülüyle Dünya'ya dönüş yaptı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T23:20+0300
2026-10-08T23:20+0300
2026-10-08T23:20+0300
dünya
abd
uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)
spacex
dünya
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan 4 astronot, SpaceX'e ait kapsülle yörüngedeki laboratuvardan ayrılarak Dünya'ya döndü. Pasifik Okyanusu'na gerçekleştirilen başarılı inişin ardından astronotların 8 aylık uzay görevi sona erdi.Dünya'ya dönen ekipte Jessica Meir ve Jack Hathaway, Sophie Adenot ve Andrey Fedyaev yer aldı.Astronotlar, 8 ay önce rahatsızlanan NASA astronotu Mike Fincke ve ekibinin yerine ISS'e gönderilmişti. Söz konusu görev, NASA'nın 65 yıllık insanlı uzay uçuşları tarihinde gerçekleştirilen ilk tıbbi tahliye operasyonu olma özelliğini taşıdı.Dört astronotun Dünya'ya dönmesinin ardından 7 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/rus-disislerinden-dijital-somurgecilik-uyarisi-yapay-zeka-tartismalari-kuresel-ve-esit-olmali-1109397453.html
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abd, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), spacex, dünya
abd, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), spacex, dünya
8 ay sonra Dünya'ya döndüler: 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı
ABD, Fransa ve Rusya'dan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 8 aylık görevlerinin ardından SpaceX kapsülüyle Dünya'ya dönüş yaptı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan 4 astronot, SpaceX'e ait kapsülle yörüngedeki laboratuvardan ayrılarak Dünya'ya döndü. Pasifik Okyanusu'na gerçekleştirilen başarılı inişin ardından astronotların 8 aylık uzay görevi sona erdi.
Dünya'ya dönen ekipte Jessica Meir ve Jack Hathaway, Sophie Adenot ve Andrey Fedyaev yer aldı.
Astronotlar, 8 ay önce rahatsızlanan NASA astronotu Mike Fincke ve ekibinin yerine ISS'e gönderilmişti. Söz konusu görev, NASA'nın 65 yıllık insanlı uzay uçuşları tarihinde gerçekleştirilen ilk tıbbi tahliye operasyonu olma özelliğini taşıdı.
Dört astronotun Dünya'ya dönmesinin ardından 7 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini sürdürüyor.