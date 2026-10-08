https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/3-milyar-yillik-iz-marsta-cekilen-safak-karesinin-arkasinda-ne-var-curiosityden-tarihi-fotograf-1109378841.html
3 milyar yıllık iz: Mars'ta çekilen şafak karesinin arkasında ne var? Curiosity'den tarihi fotoğraf açığa çıkardı
3 milyar yıllık iz: Mars'ta çekilen şafak karesinin arkasında ne var? Curiosity'den tarihi fotoğraf açığa çıkardı
Sputnik Türkiye
NASA'nın Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity, 2012'den bu yana tırmandığı Sharp Dağı'nda milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların aydınlandığı... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T08:47+0300
2026-10-08T08:47+0300
2026-10-08T08:47+0300
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NASA, Dünya'nın gizemli komşusunu keşfetmeye devam eden otomobil büyüklüğündeki Curiosity aracının Mars yüzeyinde kaydettiği çarpıcı bir gün doğumu karesini yayımladı. Uzaktaki rüzgarın şekillendirdiği uçurumların üzerinde, güneşin doğmasından yaklaşık bir saat sonra çekilen bu kare, milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların ilk ışıklarla aydınlandığı o eşsiz anı ölümsüzleştirdi.2012 yılında Mars ekvatoru yakınlarındaki Gale Krateri'ne inen ve 2014 yılından beri krater tabanından yükselen 5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanan altı tekerlekli keşif aracının Mastcam kamerası, Kızıl Gezegen'in ıssız doğasını bir kez daha gözler önüne serdi.Sharp Dağı'nda 3 milyar yıllık sır: Yardang tabakasıCuriosity projesinde görev alan NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan gezegen bilimci Ashwin Vasavada, fotoğrafta yer alan uzaktaki parlak ve sarp zirvelerin, aracın bugüne kadar geçtiği tüm katmanlardan çok daha farklı bir kaya yapısına sahip olduğunu belirtti. NASA uzmanları, yakınlardaki şiddetli volkanik faaliyetler sonucu kraterin içine rüzgarla taşınan tortuların zamanla kayaya dönüştüğüne inanıyor.Vasavada'nın açıklamalarına göre, rüzgar binlerce yıl boyunca bu kaya tabakasını oyarak yardang adı verilen sırtlar haline getirdi. Sharp Dağı'nın kuzeybatı uzantıları boyunca yaklaşık 16 kilometre uzanan bu yardang tabakası, büyük olasılıkla dağın geri kalanıyla aynı dönemde, yani yaklaşık 3 milyar yıl önce oluştu. Jeologların "uyumsuzluk" olarak adlandırdığı bu yapı, yeni katmanlar birikmeden önce eski katmanların aşındığı esrarengiz bir zaman boşluğunun üzerinde yer alıyor.Kızıl gezegende rekor i̇rtifa ve gelecek görevlerNASA, Sharp Dağı'na doğru kademeli olarak tırmanışını sürdüren Curiosity'nin yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığını ve bunun Mars'ta bugüne kadar çıkılan en yüksek seviye olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Her biri gezegenin jeolojik geçmişinin farklı bir dönemini kaydeden bu katmanlar, Mars'ın bugünkü soğuk halinden çok daha ıslak ve sıcak olduğu, göller ve akarsular gibi su kütlelerini barındırdığı eski günlerine dair kritik ipuçları sunuyor.Bir zamanlar mikrobiyal yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığını araştıran Curiosity'nin, 2027 veya 2028 yıllarında yardang tabakasına fiziken ulaşması ve oradaki jeolojiyi gelişmiş aletleriyle bizzat incelemesi planlanıyor. Öte yandan, NASA'nın Mars'taki diğer aktif gücü olan Perseverance keşif aracı ise şu anda kuzey yarımküredeki Jezero Krateri çevresinde araştırmalarına devam ediyor.Arizona'yı andıran mavi gün doğumu ve turuncu gökyüzüGezegen bilimci Vasavada, oldukça dünya dışı bir görünüme sahip olan bu yeni Mars şafağı fotoğrafının, kendisine ABD'nin Arizona eyaletindeki meşhur Monument Vadisi'ni anımsattığını vurguladı. Uzman isim, fotoğraftaki vahşiliğin, gökyüzünün altındaki derin sessizliğin ve sonsuz açık alanın neredeyse hissedilebildiğini ifade etti.Bu çarpıcı manzara Dünya'daki çöllere ne kadar tanıdık gelse de, turuncu gökyüzü ve mavi tonlardaki gün doğumu, bakılan yerin kesinlikle yabancı bir dünya, yani Mars olduğunu kanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bilim-insanlarindan-tarihi-bulus-yeni-bir-saat-turu-icat-edildi-1109377293.html
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nasa, dünya, curiosity, perseverance, arizona, mars, kızıl, yılsonu2026
nasa, dünya, curiosity, perseverance, arizona, mars, kızıl, yılsonu2026
3 milyar yıllık iz: Mars'ta çekilen şafak karesinin arkasında ne var? Curiosity'den tarihi fotoğraf açığa çıkardı
NASA'nın Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity, 2012'den bu yana tırmandığı Sharp Dağı'nda milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların aydınlandığı büyüleyici bir şafak fotoğrafı çekti. Uzay aracının Mastcam kamerasıyla kaydettiği bu tarihi kare, Kızıl Gezegen'in esrarengiz jeolojik geçmişine ve bir zamanlar var olan sulara ışık tutuyor.
NASA, Dünya'nın gizemli komşusunu keşfetmeye devam eden otomobil büyüklüğündeki Curiosity aracının Mars yüzeyinde kaydettiği çarpıcı bir gün doğumu karesini yayımladı. Uzaktaki rüzgarın şekillendirdiği uçurumların üzerinde, güneşin doğmasından yaklaşık bir saat sonra çekilen bu kare, milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların ilk ışıklarla aydınlandığı o eşsiz anı ölümsüzleştirdi.
2012 yılında Mars
ekvatoru yakınlarındaki Gale Krateri
'ne inen ve 2014 yılından beri krater tabanından yükselen 5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı
'na tırmanan altı tekerlekli keşif aracının Mastcam kamerası
, Kızıl Gezegen'in ıssız doğasını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sharp Dağı'nda 3 milyar yıllık sır: Yardang tabakası
Curiosity
projesinde görev alan NASA Jet İtki Laboratuvarı
'ndan gezegen bilimci Ashwin Vasavada
, fotoğrafta yer alan uzaktaki parlak ve sarp zirvelerin, aracın bugüne kadar geçtiği tüm katmanlardan çok daha farklı bir kaya yapısına sahip olduğunu belirtti. NASA uzmanları, yakınlardaki şiddetli volkanik faaliyetler sonucu kraterin içine rüzgarla taşınan tortuların zamanla kayaya dönüştüğüne inanıyor.
Vasavada'nın açıklamalarına göre, rüzgar binlerce yıl boyunca bu kaya tabakasını oyarak yardang adı verilen sırtlar haline getirdi. Sharp Dağı'nın kuzeybatı uzantıları boyunca yaklaşık 16 kilometre uzanan bu yardang tabakası, büyük olasılıkla dağın geri kalanıyla aynı dönemde, yani yaklaşık 3 milyar yıl önce oluştu. Jeologların "uyumsuzluk" olarak adlandırdığı bu yapı, yeni katmanlar birikmeden önce eski katmanların aşındığı esrarengiz bir zaman boşluğunun üzerinde yer alıyor.
Kızıl gezegende rekor i̇rtifa ve gelecek görevler
NASA, Sharp Dağı'na doğru kademeli olarak tırmanışını sürdüren Curiosity'nin yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığını ve bunun Mars'ta bugüne kadar çıkılan en yüksek seviye olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Her biri gezegenin jeolojik geçmişinin farklı bir dönemini kaydeden bu katmanlar, Mars'ın bugünkü soğuk halinden çok daha ıslak ve sıcak olduğu, göller ve akarsular gibi su kütlelerini barındırdığı eski günlerine dair kritik ipuçları sunuyor.
Bir zamanlar mikrobiyal yaşama
ev sahipliği yapıp yapmadığını araştıran Curiosity'nin, 2027 veya 2028 yıllarında
yardang tabakasına fiziken ulaşması ve oradaki jeolojiyi gelişmiş aletleriyle bizzat incelemesi planlanıyor. Öte yandan, NASA'nın Mars'taki diğer aktif gücü olan Perseverance keşif aracı
ise şu anda kuzey yarımküredeki Jezero Krateri çevresinde araştırmalarına devam ediyor.
Arizona'yı andıran mavi gün doğumu ve turuncu gökyüzü
Gezegen bilimci Vasavada, oldukça dünya dışı bir görünüme sahip olan bu yeni Mars şafağı
fotoğrafının, kendisine ABD'nin
Arizona eyaletindeki meşhur Monument Vadisi'ni anımsattığını vurguladı. Uzman isim, fotoğraftaki vahşiliğin, gökyüzünün altındaki derin sessizliğin ve sonsuz açık alanın neredeyse hissedilebildiğini ifade etti.
Bu çarpıcı manzara Dünya'daki
çöllere ne kadar tanıdık gelse de, turuncu gökyüzü
ve mavi tonlardaki gün doğumu
, bakılan yerin kesinlikle yabancı bir dünya, yani Mars olduğunu kanıtlıyor.