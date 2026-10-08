Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/3-milyar-yillik-iz-marsta-cekilen-safak-karesinin-arkasinda-ne-var-curiosityden-tarihi-fotograf-1109378841.html
3 milyar yıllık iz: Mars'ta çekilen şafak karesinin arkasında ne var? Curiosity'den tarihi fotoğraf açığa çıkardı
3 milyar yıllık iz: Mars'ta çekilen şafak karesinin arkasında ne var? Curiosity'den tarihi fotoğraf açığa çıkardı
Sputnik Türkiye
NASA'nın Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity, 2012'den bu yana tırmandığı Sharp Dağı'nda milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların aydınlandığı... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T08:47+0300
2026-10-08T08:47+0300
yaşam
nasa
dünya
curiosity
perseverance
arizona
mars
kızıl
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109378989_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e817bff37993acc1b3e25dd14f5e8b06.png
NASA, Dünya'nın gizemli komşusunu keşfetmeye devam eden otomobil büyüklüğündeki Curiosity aracının Mars yüzeyinde kaydettiği çarpıcı bir gün doğumu karesini yayımladı. Uzaktaki rüzgarın şekillendirdiği uçurumların üzerinde, güneşin doğmasından yaklaşık bir saat sonra çekilen bu kare, milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların ilk ışıklarla aydınlandığı o eşsiz anı ölümsüzleştirdi.2012 yılında Mars ekvatoru yakınlarındaki Gale Krateri'ne inen ve 2014 yılından beri krater tabanından yükselen 5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanan altı tekerlekli keşif aracının Mastcam kamerası, Kızıl Gezegen'in ıssız doğasını bir kez daha gözler önüne serdi.Sharp Dağı'nda 3 milyar yıllık sır: Yardang tabakasıCuriosity projesinde görev alan NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan gezegen bilimci Ashwin Vasavada, fotoğrafta yer alan uzaktaki parlak ve sarp zirvelerin, aracın bugüne kadar geçtiği tüm katmanlardan çok daha farklı bir kaya yapısına sahip olduğunu belirtti. NASA uzmanları, yakınlardaki şiddetli volkanik faaliyetler sonucu kraterin içine rüzgarla taşınan tortuların zamanla kayaya dönüştüğüne inanıyor.Vasavada'nın açıklamalarına göre, rüzgar binlerce yıl boyunca bu kaya tabakasını oyarak yardang adı verilen sırtlar haline getirdi. Sharp Dağı'nın kuzeybatı uzantıları boyunca yaklaşık 16 kilometre uzanan bu yardang tabakası, büyük olasılıkla dağın geri kalanıyla aynı dönemde, yani yaklaşık 3 milyar yıl önce oluştu. Jeologların "uyumsuzluk" olarak adlandırdığı bu yapı, yeni katmanlar birikmeden önce eski katmanların aşındığı esrarengiz bir zaman boşluğunun üzerinde yer alıyor.Kızıl gezegende rekor i̇rtifa ve gelecek görevlerNASA, Sharp Dağı'na doğru kademeli olarak tırmanışını sürdüren Curiosity'nin yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığını ve bunun Mars'ta bugüne kadar çıkılan en yüksek seviye olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Her biri gezegenin jeolojik geçmişinin farklı bir dönemini kaydeden bu katmanlar, Mars'ın bugünkü soğuk halinden çok daha ıslak ve sıcak olduğu, göller ve akarsular gibi su kütlelerini barındırdığı eski günlerine dair kritik ipuçları sunuyor.Bir zamanlar mikrobiyal yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığını araştıran Curiosity'nin, 2027 veya 2028 yıllarında yardang tabakasına fiziken ulaşması ve oradaki jeolojiyi gelişmiş aletleriyle bizzat incelemesi planlanıyor. Öte yandan, NASA'nın Mars'taki diğer aktif gücü olan Perseverance keşif aracı ise şu anda kuzey yarımküredeki Jezero Krateri çevresinde araştırmalarına devam ediyor.Arizona'yı andıran mavi gün doğumu ve turuncu gökyüzüGezegen bilimci Vasavada, oldukça dünya dışı bir görünüme sahip olan bu yeni Mars şafağı fotoğrafının, kendisine ABD'nin Arizona eyaletindeki meşhur Monument Vadisi'ni anımsattığını vurguladı. Uzman isim, fotoğraftaki vahşiliğin, gökyüzünün altındaki derin sessizliğin ve sonsuz açık alanın neredeyse hissedilebildiğini ifade etti.Bu çarpıcı manzara Dünya'daki çöllere ne kadar tanıdık gelse de, turuncu gökyüzü ve mavi tonlardaki gün doğumu, bakılan yerin kesinlikle yabancı bir dünya, yani Mars olduğunu kanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bilim-insanlarindan-tarihi-bulus-yeni-bir-saat-turu-icat-edildi-1109377293.html
arizona
mars
kızıl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109378989_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_79ad0360514bb699cc00d80e31f1f803.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa, dünya, curiosity, perseverance, arizona, mars, kızıl, yılsonu2026
nasa, dünya, curiosity, perseverance, arizona, mars, kızıl, yılsonu2026

3 milyar yıllık iz: Mars'ta çekilen şafak karesinin arkasında ne var? Curiosity'den tarihi fotoğraf açığa çıkardı

08:47 08.10.2026
© NASAMars
Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© NASA
Abone ol
NASA'nın Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity, 2012'den bu yana tırmandığı Sharp Dağı'nda milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların aydınlandığı büyüleyici bir şafak fotoğrafı çekti. Uzay aracının Mastcam kamerasıyla kaydettiği bu tarihi kare, Kızıl Gezegen'in esrarengiz jeolojik geçmişine ve bir zamanlar var olan sulara ışık tutuyor.
NASA, Dünya'nın gizemli komşusunu keşfetmeye devam eden otomobil büyüklüğündeki Curiosity aracının Mars yüzeyinde kaydettiği çarpıcı bir gün doğumu karesini yayımladı. Uzaktaki rüzgarın şekillendirdiği uçurumların üzerinde, güneşin doğmasından yaklaşık bir saat sonra çekilen bu kare, milyarlarca yıl önce oluşan sarp kayalıkların ilk ışıklarla aydınlandığı o eşsiz anı ölümsüzleştirdi.
2012 yılında Mars ekvatoru yakınlarındaki Gale Krateri'ne inen ve 2014 yılından beri krater tabanından yükselen 5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanan altı tekerlekli keşif aracının Mastcam kamerası, Kızıl Gezegen'in ıssız doğasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sharp Dağı'nda 3 milyar yıllık sır: Yardang tabakası

Curiosity projesinde görev alan NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan gezegen bilimci Ashwin Vasavada, fotoğrafta yer alan uzaktaki parlak ve sarp zirvelerin, aracın bugüne kadar geçtiği tüm katmanlardan çok daha farklı bir kaya yapısına sahip olduğunu belirtti. NASA uzmanları, yakınlardaki şiddetli volkanik faaliyetler sonucu kraterin içine rüzgarla taşınan tortuların zamanla kayaya dönüştüğüne inanıyor.
Vasavada'nın açıklamalarına göre, rüzgar binlerce yıl boyunca bu kaya tabakasını oyarak yardang adı verilen sırtlar haline getirdi. Sharp Dağı'nın kuzeybatı uzantıları boyunca yaklaşık 16 kilometre uzanan bu yardang tabakası, büyük olasılıkla dağın geri kalanıyla aynı dönemde, yani yaklaşık 3 milyar yıl önce oluştu. Jeologların "uyumsuzluk" olarak adlandırdığı bu yapı, yeni katmanlar birikmeden önce eski katmanların aşındığı esrarengiz bir zaman boşluğunun üzerinde yer alıyor.

Kızıl gezegende rekor i̇rtifa ve gelecek görevler

NASA, Sharp Dağı'na doğru kademeli olarak tırmanışını sürdüren Curiosity'nin yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığını ve bunun Mars'ta bugüne kadar çıkılan en yüksek seviye olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Her biri gezegenin jeolojik geçmişinin farklı bir dönemini kaydeden bu katmanlar, Mars'ın bugünkü soğuk halinden çok daha ıslak ve sıcak olduğu, göller ve akarsular gibi su kütlelerini barındırdığı eski günlerine dair kritik ipuçları sunuyor.
Bir zamanlar mikrobiyal yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığını araştıran Curiosity'nin, 2027 veya 2028 yıllarında yardang tabakasına fiziken ulaşması ve oradaki jeolojiyi gelişmiş aletleriyle bizzat incelemesi planlanıyor. Öte yandan, NASA'nın Mars'taki diğer aktif gücü olan Perseverance keşif aracı ise şu anda kuzey yarımküredeki Jezero Krateri çevresinde araştırmalarına devam ediyor.

Arizona'yı andıran mavi gün doğumu ve turuncu gökyüzü

Gezegen bilimci Vasavada, oldukça dünya dışı bir görünüme sahip olan bu yeni Mars şafağı fotoğrafının, kendisine ABD'nin Arizona eyaletindeki meşhur Monument Vadisi'ni anımsattığını vurguladı. Uzman isim, fotoğraftaki vahşiliğin, gökyüzünün altındaki derin sessizliğin ve sonsuz açık alanın neredeyse hissedilebildiğini ifade etti.
Bu çarpıcı manzara Dünya'daki çöllere ne kadar tanıdık gelse de, turuncu gökyüzü ve mavi tonlardaki gün doğumu, bakılan yerin kesinlikle yabancı bir dünya, yani Mars olduğunu kanıtlıyor.
saat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
YAŞAM
Bilim insanlarından tarihi buluş: Yeni bir saat türü icat edildi
07:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала