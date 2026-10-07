Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan: “Mekke Anlaşması’nın Meclis’ten kaçırılması kuşku doğuruyor”

“Bir Orta Doğu gerçeği var. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim var. İran da bu işin bir tarafında. Türkiye’nin yıllardır bu ülkelerle, özellikle İran’la ilişkiler konusunda bir denge politikası izlediğini görüyoruz. Elbette çok büyük bir risk var. Böyle bir riskle karşı karşıya kalmamızı gerektiren nedir? Bu açıklanmak zorundadır. Bizim başka ülkelerin meseleleri çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi orada görevlendirip onları bir sorumluluk altına sokmamızın sebebi ne? Bunu iktidar açıklamak zorunda. Ailenizden herhangi bir genç çocuk diyelim Yemen’de Husilere karşı savaşıyor. Neden? Kimi korumak için? Türkiye’yi ilgilendiren hangi tehdidi karşılamak için orada bulunuyor? Bunu izah etmek zorundasınız. Siz istediğiniz yere Türk askerini göndereceksiniz. Bize ne gibi bir tehdidi var bunun? Biz niye bu işin içerisinde ortak tehdit olarak bunu görüp askerimizi oraya gönderiyoruz?”