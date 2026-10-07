https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/husiler-aden-havalimanini-vurdu-riyada-firlatilan-fuze-onlendi-1109359776.html
Husiler Aden Havalimanı'nı vurdu: Riyad'a fırlatılan füze önlendi
Husiler Aden Havalimanı'nı vurdu: Riyad'a fırlatılan füze önlendi
Sputnik Türkiye
Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Husiler ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldı.
2026-10-07T14:15+0300
2026-10-07T14:15+0300
2026-10-07T14:15+0300
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Yemen Ulaştırma Bakanlığı, Husilerin Aden Havalimanı'nın pistini ve yolcu terminalini en az iki balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef aldığını bildirdi. Bakanlığa göre füzelerden biri, Kahire'den Aden'e gelen bir yolcu uçağının inişinden dakikalar önce pistin yakınına düştü.Uçağın inişi iptal edilerek Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yönlendirildi. Havalimanındaki terminal boşaltılırken, apronda bulunan iki uçak da saldırı nedeniyle güvenli bölgeye çekildi. Olayda can kaybı bildirilmedi.Riyad'da neler oluyor?Saldırının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından Riyad'ın kuzeyine fırlatılan bir balistik füzenin önlendiğini ve imha edildiğini açıkladı.Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, füzenin fırlatıldığı platformun Sana üzerinde bulunan istihbarat sistemleri tarafından takip edildiğini belirterek, fırlatma noktasının da hedef alınacağını söyledi.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise grubun Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki bazı havalimanlarını da hedef aldığını öne sürdü. Saldırılarla ilgili Suudi yetkililerden henüz bir doğrulama gelmedi.Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla pazartesi günü 'Yemen Şafağı' operasyonunu duyurmuştu.Babülmendep'te kontrol mücadelesiSon çatışmalar Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde yoğunlaşıyor. Bölge, Kızıldeniz'deki Moha Limanı ve Babülmendep Boğazı'na hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor.Yemen hükümeti güçleri Moha ve Babülmendep çevresinde ilerleme sağladığını açıklarken, Husiler bazı bölgelerde geri çekildikleri yönündeki iddiaları reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/turkiye-husilerin-askeri-operasyon-sahasi-ilan-ettikleri-suudi-arabistana-asker-konuslandiracak-1109316270.html
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yemen, husiler, suudi arabistan, riyad, yahya seri, aden havalimanı
yemen, husiler, suudi arabistan, riyad, yahya seri, aden havalimanı
Husiler Aden Havalimanı'nı vurdu: Riyad'a fırlatılan füze önlendi
Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Husiler ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve patlayıcı yüklü dronlarla hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad'ın kuzeyine fırlatılan bir balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı.
Yemen Ulaştırma Bakanlığı, Husilerin Aden Havalimanı'nın pistini ve yolcu terminalini en az iki balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef aldığını bildirdi. Bakanlığa göre füzelerden biri, Kahire'den Aden'e gelen bir yolcu uçağının inişinden dakikalar önce pistin yakınına düştü.
Uçağın inişi iptal edilerek Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yönlendirildi. Havalimanındaki terminal boşaltılırken, apronda bulunan iki uçak da saldırı nedeniyle güvenli bölgeye çekildi. Olayda can kaybı bildirilmedi.
Saldırının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından Riyad'ın kuzeyine fırlatılan bir balistik füzenin önlendiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, füzenin fırlatıldığı platformun Sana üzerinde bulunan istihbarat sistemleri tarafından takip edildiğini belirterek, fırlatma noktasının da hedef alınacağını söyledi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise grubun Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki bazı havalimanlarını da hedef aldığını öne sürdü. Saldırılarla ilgili Suudi yetkililerden henüz bir doğrulama gelmedi.
Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla pazartesi günü 'Yemen Şafağı' operasyonunu duyurmuştu.
Babülmendep'te kontrol mücadelesi
Son çatışmalar Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde yoğunlaşıyor. Bölge, Kızıldeniz'deki Moha Limanı ve Babülmendep Boğazı'na hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor.
Yemen hükümeti güçleri Moha ve Babülmendep çevresinde ilerleme sağladığını açıklarken, Husiler bazı bölgelerde geri çekildikleri yönündeki iddiaları reddetti.