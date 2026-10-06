https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/tffhgd-uc-isim-hakkinda-kararini-verdi-ihrac-etti-1109323238.html

TFFHGD, üç isim hakkında kararını verdi: İhraç etti

TFFHGD, üç isim hakkında kararını verdi: İhraç etti

Sputnik Türkiye

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Hakemler Soruşturması kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T13:14+0300

2026-10-06T13:14+0300

2026-10-06T13:15+0300

spor

merkez hakem kurulu (mhk)

soruşturma

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi. Kurumsal itibar ve saygınlık vurgusu yapıldı Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-4-kisi-tutuklandi-1109252256.html

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merkez hakem kurulu (mhk), soruşturma