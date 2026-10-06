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TFFHGD, üç isim hakkında kararını verdi: İhraç etti
TFFHGD, üç isim hakkında kararını verdi: İhraç etti
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Hakemler Soruşturması kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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spor
merkez hakem kurulu (mhk)
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi. Kurumsal itibar ve saygınlık vurgusu yapıldı Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir."
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merkez hakem kurulu (mhk), soruşturma
merkez hakem kurulu (mhk), soruşturma

TFFHGD, üç isim hakkında kararını verdi: İhraç etti

13:14 06.10.2026 (güncellendi: 13:15 06.10.2026)
© AAKırmızı Kart (Temsili)
Kırmızı Kart (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© AA
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Hakemler Soruşturması kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'i ihraç etti.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.

Kurumsal itibar ve saygınlık vurgusu yapıldı

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir."
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