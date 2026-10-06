https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sam-altman-yapay-zekanin-faydalari-icin-dunyanin-bazi-olumsuzluklari-kabul-etmesi-gerekecek-1109328536.html

Sam Altman: Yapay zekanın faydaları için dünyanın bazı olumsuzlukları kabul etmesi gerekecek

Sam Altman: Yapay zekanın faydaları için dünyanın bazı olumsuzlukları kabul etmesi gerekecek

Sputnik Türkiye

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın sağlayacağı faydaların, teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını savundu. İşte detaylar...

2026-10-06T14:54+0300

2026-10-06T14:54+0300

2026-10-06T14:54+0300

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Altman, Politico'nun "Decoded" adlı podcast programına verdiği röportajda, yapay zeka sektörünün düzenlenmesine ilişkin yaklaşımını değerlendirdi.OpenAI'nin 'daha hafif dokunuşlu' bir düzenleyici yaklaşımı desteklediğini belirten Altman, yapay zeka sistemlerinin yol açabileceği bazı sorunların teknolojinin sağlayacağı faydalar karşısında kabul edilebilir olduğunu savundu.OpenAI CEO'su, bunun gerekçesini ise "İnsanların kötü şeylerden çok daha fazla, hatta büyüklük sırası bakımından çok daha fazla iyi şey yapacağını düşünüyorum" sözleriyle açıkladı.'Bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeliyiz'Altman, röportajda yapay zekanın geleceğine ilişkin yaklaşımını daha açık biçimde ortaya koyarak, "Dünya, bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilme özgürlüğü için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli" ifadesini kullandı.Söz konusu açıklamalar, yapay zeka şirketlerinin sistemlerinin yol açabileceği güvenlik riskleri konusunda tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. OpenAI ve diğer öncü yapay zeka şirketleri, son dönemde yapay zeka ajanlarının kontrol ortamlarının dışına çıkması ve üçüncü taraf sistemlere yönelik siber saldırılar gerçekleştirmesi gibi olaylarla karşı karşıya kaldı.Yapay zeka tartışmalarıAtama, yapay zekanın güvenliği konusunda ABD'de tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.Bazı araştırmacılar, teknolojiyi geliştiren kişilerin yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde insanları öldürebilecek riskler taşıdığına inandığı yönünde uyarılarda bulunurken, ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bazı Kongre üyeleri daha fazla önlem alınması çağrısı yaptı.Trump yönetimi ise yapay zeka alanında kapsamlı düzenlemelerin ABD'nin Çin karşısındaki teknolojik rekabet gücünü zayıflatabileceği görüşünü savunuyor. Trump, geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapay zekanın yönetilmesine ilişkin ortak çalışma yürütmek istemediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/eski-openai-guvenlik-sorumlusundan-yapay-zeka-aciklamasi-guvenlik-testlerinden-kacabilir-1109263390.html

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