https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kamuda-psikiyatri-randevusu-bulmak-giderek-zorlasiyor-100-bin-kisiye-9-uzman-1109328414.html
Kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor: 100 bin kişiye 9 uzman
Kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor: 100 bin kişiye 9 uzman
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri, kamuda psikiyatriste erişimin zorluğu ve giderek zorlaşması oldu. Aslan... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:54+0300
2026-10-06T14:54+0300
2026-10-06T14:54+0300
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radyo
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oecd
psikiyatri
randevu
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
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Türkiye’de ruh sağlığı hizmetlerine duyulan ihtiyaç artarken, kamuda psikiyatriye erişim giderek zorlaşıyor. MHRS ve 182 üzerinden randevu almak isteyen hastalar uzun süre uygun bir hekim bulamazken, psikiyatri uzmanı başta olmak üzere ruh sağlığı alanındaki personel eksikliği de dikkat çekiyor. Peki, Türkiye’de psikiyatri hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların boyutu ne? Kamuda randevu bulamayan hastaları nasıl bir süreç bekliyor? Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye’de ruh sağlığı hizmetlerine erişimde yaşanan tabloyu ele aldı.Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, oecd, psikiyatri, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, oecd, psikiyatri, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
Kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor: 100 bin kişiye 9 uzman
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri, kamuda psikiyatriste erişimin zorluğu ve giderek zorlaşması oldu. Aslan, Türkiye’de 100 bin kişiye yaklaşık 9 psikiyatri uzmanı düştüğünü vurguladı.
Türkiye’de ruh sağlığı hizmetlerine duyulan ihtiyaç artarken, kamuda psikiyatriye erişim giderek zorlaşıyor. MHRS ve 182 üzerinden randevu almak isteyen hastalar uzun süre uygun bir hekim bulamazken, psikiyatri uzmanı başta olmak üzere ruh sağlığı alanındaki personel eksikliği de dikkat çekiyor.
Peki, Türkiye’de psikiyatri hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların boyutu ne? Kamuda randevu bulamayan hastaları nasıl bir süreç bekliyor? Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye’de ruh sağlığı hizmetlerine erişimde yaşanan tabloyu ele aldı.
“İnsanların ruh sağlığı hizmetinde duyduğu ihtiyaç artarken kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor. Hastalar MHRS ve 182 üzerinden defalarca denemelerine rağmen uygun randevu bulamadıklarını söylüyorlar. Türkiye’de 100 bin kişiye yaklaşık 9 psikiyatri uzmanı düşüyor. Türkiye bu konuda OECD ülkeleri arasında sondan üçüncü sırada. Sadece psikiyatrist değil psikolog ve sosyal hizmet uzmanı eksikliği de yaşanıyor. Kamuda randevu bulamayan insanlar özel kuruluşlara gidiyor ancak özel psikiyatri seans ücretleri 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Yoğunluk nedeniyle hekimlerin de hastalara ayırdığı süre kısıtlı, bu durum eksik ya da hatalı tanı riskini artırıyor. Uzmanlar psikiyatrik tedavinin zaman gerektirdiğini ve sadece reçete merkezli hale gelmesinin tehlikeli olduğunu vurguluyor. Ağır ruhsal bozukluğu olan ve akut dönemde yatırılması gereken hastalar için uygun psikiyatri yatağı bulmakta ciddi güçlükler yaşanıyor. 43 ildeki 126 sağlık alanı veya tesisin özelleştirme kapsamına alınması tartışması da var. Uzmanlar ve siyasiler toplum ruh sağlığı merkezlerinin sayısının artırılması ve yeni bir toplum ruh sağlığı yasasının hazırlanması gerektiğini söylüyorlar.”