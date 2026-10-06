Kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor: 100 bin kişiye 9 uzman

“İnsanların ruh sağlığı hizmetinde duyduğu ihtiyaç artarken kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor. Hastalar MHRS ve 182 üzerinden defalarca denemelerine rağmen uygun randevu bulamadıklarını söylüyorlar. Türkiye’de 100 bin kişiye yaklaşık 9 psikiyatri uzmanı düşüyor. Türkiye bu konuda OECD ülkeleri arasında sondan üçüncü sırada. Sadece psikiyatrist değil psikolog ve sosyal hizmet uzmanı eksikliği de yaşanıyor. Kamuda randevu bulamayan insanlar özel kuruluşlara gidiyor ancak özel psikiyatri seans ücretleri 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Yoğunluk nedeniyle hekimlerin de hastalara ayırdığı süre kısıtlı, bu durum eksik ya da hatalı tanı riskini artırıyor. Uzmanlar psikiyatrik tedavinin zaman gerektirdiğini ve sadece reçete merkezli hale gelmesinin tehlikeli olduğunu vurguluyor. Ağır ruhsal bozukluğu olan ve akut dönemde yatırılması gereken hastalar için uygun psikiyatri yatağı bulmakta ciddi güçlükler yaşanıyor. 43 ildeki 126 sağlık alanı veya tesisin özelleştirme kapsamına alınması tartışması da var. Uzmanlar ve siyasiler toplum ruh sağlığı merkezlerinin sayısının artırılması ve yeni bir toplum ruh sağlığı yasasının hazırlanması gerektiğini söylüyorlar.”