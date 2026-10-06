Gazeteci Çalmuk: ‘Erdoğan bürokrasi ve siyasette ‘tırpanlama’ operasyonuna hazırlanıyor’
‘Erdoğan, yol arkadaşlarının ihanetine uğradı’
“Sayın Cumhurbaşkanı yol arkadaşlarının ihanetine ve ‘Brütüslüğüne’ uğramıştır. Hakça bir düzenden, adil bir paylaşımdan, komşusu açken tok yatma zihniyetini reddeden bir anlayıştan gelinen seküler anlayış; dini temayülden, helal-haram çizgisinden kopma anlayışı giderek sağcılaşan bir İslami siyasi partiyi ve böylelikle de halkın bir kesimini görmeyen, unutan bir kesim getirdi.
AK Parti’nin bu modeli bir yandan garplı gibi davranıyor ama bir yandan Batılı. Bazı usulleri var şu andaki Mili Görüş partilerine taş çıkaracak diyalektiği var; ama bir yandan da bakıyorsunuz, Türkiye’de belki Sol Parti’nin yapmadığı işleri yapıyorlar. Bu bir kimlik bunalımı. Ama ben korkuyorum ki bu Türkiye’deki siyasi İslami hareketin içerisinde bir sınıf mücadelesini, kavgasını başlatacak bir ortam. Zengin daha fazla zengin, fakir daha fazla fakir oluyor. Bu isyan edilecek bir nokta.
Üzülerek şunu söyleyeyim; bu kadar ekonomik sorun var, faizin bunun müsebbibi olduğunu ilan eden bir anlayış var. Adil düzenden bir kelime bahsetmemeleri de yaşadıkları travmanın en büyük özelliği. Bu AK Parti, Yeniden Refah, Saadet’te de var. 4 yüz bin insan çocuğunun nafakasını buraya yatırmış. Bazıları ‘bize mi sordular’ diyor. İstanbul Borsası’nın yönetim kurulundan Varlık Fonu’nu görüyorsunuz. İnsanlar bu borsaya da güvenmeyecek de nereye güvenecek? Türkiye’de milyonlarca insan sessiz çığlık atıyor. Bu çığlık çok tehlikeli.”
‘Erdoğan bürokrasi ve siyasette ‘tırpanlama’ operasyonuna hazırlanıyor’
“Ben, Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘tırpanını’ çıkardığını düşünüyorum. Yakın zamanda bürokrasiden ve siyasilerden başlayarak bir tırpanlama operasyonu yapması gerektiğini görüyor ve bununla ilgili hazırlık yapıyor olabilir.
Arınma ihtiyacı epeydir var. Çünkü önünde bir model bulunuyor. CHP’nin geleneksel Kemalizm anlayışına pek uygun olmayan; Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini kabul eden ancak kendisini Kemalist olarak tanımlamayan sol bir gelenekten Yeni Parti çıktı ve merkeze yöneldi. Solu daha terbiye edilmiş, tabiri caizse makul görünümlü bir yapıya dönüştürdü.
Yeni Parti gibi yenileşme iddiasıyla ortaya çıkan oluşumlar ve arınma sürecinde olan CHP varken AK Parti de yenilenmiş bir modelle seçmenin karşısına çıkamazsa 2028’i görmesi zor olabilir. Böyle bir tehlike var ve bunun en fazla farkında olan kişi Erdoğan.
Çünkü her gün kamuoyu araştırmaları yaptırıyor. İnanın, fon kriziyle ilgili bile araştırma firmalarından her gün bilgi alıyor. Yalnızca kendisi değil, özel olarak çalıştığı kişiler de kamuoyunun nabzını sürekli ölçüyor. Erdoğan, toplumun ne söyleyeceğini ve neye nasıl tepki vereceğini çok iyi belirlemeye çalışıyor.”
‘Üçüncü yolun cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül olabilir’
“Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili bütün yollar Abdullah Gül’den geçiyor. Bunu Abdullah Gül’ü çok iyi tanıdığım, yetişme tarzını ve siyaset yapma biçimini bildiğim için iddialı bir şekilde söylüyorum. Bu işin teknik direktörü Abdullah Gül ve ortada bir ‘Abdullah Gül modeli’ var. Abdullah Gül, AK Parti’yi kuran iradenin içindeki isimlerden biriydi. Fazilet Partisi’nde yenilikçi kanadın genel başkan adayıydı. AK Parti içinde de Recep Tayyip Erdoğan’la genel başkanlık konusunda gözle görülmeyen ancak el altından süren bir mücadelesi vardı. Bu elbette uzun bir konu.
Buradaki model, üçüncü yol tehdidi. Erdoğan yeniden aday olursa karşısındaki aday kim olacak? Ben, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adayı olacağını, Ekrem İmamoğlu’nun ise aday olmayacağını söyleyen ilk gazeteciyim. Bir de “plana sadık kal” başlığıyla yürüyen model var. Sinan Oğan adaydı ancak daha sonra çekildi. Bu modele en uygun isim Mansur Yavaş.
Yeni Yol Grubu, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Anahtar Parti arasında görüşmeler yürütülüyor. İYİ Parti’yle de temaslar var. Bir blok oluşturma arayışı söz konusu. “Altılı Masa daha önce kuruldu, CHP dışındaki bu partilerin ne kadar oyu var?” denebilir. Ancak Türkiye’de, yerel seçimler dışında bu partilerin genel seçimde ulaşabilecekleri gerçek oy oranını şu anda kimse bilmiyor. Şimdi yeniden vazgeçilmez aday olarak Abdullah Gül’ün adı gündemde. Çünkü “Erdoğan’dan sonra kimi düşünürsünüz?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk sıralarda Abdullah Gül ve Hakan Fidan yer alıyor. Böyle bir model var. Erdoğan aday olamazsa bu seçenek daha da güçlenebilir.”