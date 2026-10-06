Gazeteci Çalmuk: ‘Erdoğan bürokrasi ve siyasette ‘tırpanlama’ operasyonuna hazırlanıyor’

“Sayın Cumhurbaşkanı yol arkadaşlarının ihanetine ve ‘Brütüslüğüne’ uğramıştır. Hakça bir düzenden, adil bir paylaşımdan, komşusu açken tok yatma zihniyetini reddeden bir anlayıştan gelinen seküler anlayış; dini temayülden, helal-haram çizgisinden kopma anlayışı giderek sağcılaşan bir İslami siyasi partiyi ve böylelikle de halkın bir kesimini görmeyen, unutan bir kesim getirdi.

AK Parti’nin bu modeli bir yandan garplı gibi davranıyor ama bir yandan Batılı. Bazı usulleri var şu andaki Mili Görüş partilerine taş çıkaracak diyalektiği var; ama bir yandan da bakıyorsunuz, Türkiye’de belki Sol Parti’nin yapmadığı işleri yapıyorlar. Bu bir kimlik bunalımı. Ama ben korkuyorum ki bu Türkiye’deki siyasi İslami hareketin içerisinde bir sınıf mücadelesini, kavgasını başlatacak bir ortam. Zengin daha fazla zengin, fakir daha fazla fakir oluyor. Bu isyan edilecek bir nokta.

Üzülerek şunu söyleyeyim; bu kadar ekonomik sorun var, faizin bunun müsebbibi olduğunu ilan eden bir anlayış var. Adil düzenden bir kelime bahsetmemeleri de yaşadıkları travmanın en büyük özelliği. Bu AK Parti, Yeniden Refah, Saadet’te de var. 4 yüz bin insan çocuğunun nafakasını buraya yatırmış. Bazıları ‘bize mi sordular’ diyor. İstanbul Borsası’nın yönetim kurulundan Varlık Fonu’nu görüyorsunuz. İnsanlar bu borsaya da güvenmeyecek de nereye güvenecek? Türkiye’de milyonlarca insan sessiz çığlık atıyor. Bu çığlık çok tehlikeli.”