https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/avukat-ilker-atamer-fatma-betul-sayan-kayanin-yaptigi-tipik-bir-dolandiricilik-1109337948.html

Avukat İlker Atamer: Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı tipik bir dolandırıcılık

Avukat İlker Atamer: Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı tipik bir dolandırıcılık

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları konuğu Avukat İlker Atamer oldu. Atamer, Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon vurgunundaki hukuki karşılığını canlı... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T19:02+0300

2026-10-06T19:02+0300

2026-10-06T19:06+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığını bildirmişti. Kaya ailesinin, fondan vurgun yaptıkları parayı iade ettiği iddia edildi. Hukukçu İlker Atamer, yaşanan gelişmelerin hukuki boyutunu canlı yayında değerlendirdi.“Etkin pişmanlık düzenlemesinin uygulama alanı yok”Atamer, sermaye piyasası dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlık kapsamında yapılan ödemelere ilişkin kanundaki düzenlemenin pratikte uygulanabilir olmadığını savundu.Atamer, düzenlemeye göre bir kişinin soruşturma başlamadan önce dolandırdığı paranın iki katını Hazine'ye ödemesi halinde ceza almamasının, soruşturma başladıktan sonra ise ödeme yapması halinde ceza indirimi uygulanmasının öngörüldüğünü belirtti.Ancak bu düzenlemenin pratikte karşılığının bulunmadığını söyleyen Atamer, “Hiç daha savcılığın haberi yokken bir kişi dolandırıcılık yapmışken, durduk yerde ‘Ben bu dolandırdığım paranın iki katını savcılık öğrenmeden ödeyeyim de bana ceza verilmesin’ diye düşünmez” dedi.Atamer, soruşturma sonrasında yapılacak bir ödemenin de sanık açısından otomatik olarak cezasızlık anlamına gelmediğini vurguladı.“Aynı muameleyi niye herkes için göremiyoruz?”Atamer, fon vurgunuyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan diğer şüphelilerle Kaya ailesine yönelik uygulamalar arasında fark bulunduğunu savundu.“Medyanın haberlerine göre 85 kişi gözaltına alındı, ifadeleri alındı, tutuklandı ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı” diyen Atamer, bu kişilere gönüllü ödeme seçeneği sunulmadığını söyledi.Atamer, şu soruyu yöneltti:“Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Burada birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var?”“Savcının böyle bir yetkisi yok”Atamer, soruşturma kapsamında el konulan paranın belirli bir hesaba transfer edilmesine ilişkin işlemlerin de hukuki dayanağının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.“Savcı olarak senin böyle bir yetkin yok” diyen Atamer, el koyma kararının ceza mahkemesi tarafından verilmesi gerektiğini savundu.Atamer, “Türk hukuk tarihinde görmediğimiz inanılmaz keyfi işlemler görüyoruz. Bunların hiçbir yasal dayanağı yok” ifadelerini kullandı.“Tipik bir dolandırıcılık”Fon vurgununda ortaya atılan iddiaların hukuki niteliğine de değinen Atamer, danışıklı şekilde gerçekleştirilen piyasa işlemleriyle yatırımcıların yanıltılması ve zarar ettirilmesinin ciddi bir suç olduğunu söyledi.Atamer, “Danışıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp, piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp, onları manipüle edip, onlara para kaybettirip, onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat sağlamak” ifadelerini kullandı.Bunun tipik bir dolandırıcılık olduğunu savunan Atamer, “Ciddi ve ağır bir suç bu” dedi.“TMSF hesabına yatırılmasının yasal dayanağı yok”Atamer, tartışmanın bir başka boyutunun ise söz konusu paranın TMSF'de tutulması olduğunu söyledi.“TMSF'deki bu para ne diye duruyor?” diye soran Atamer, paranın TMSF hesabına yatırılmasını öngören herhangi bir kanun veya yönetmelik hükmü bulunmadığını savundu.Atamer, “TMSF hesabına yatırılmasını gösteren hiçbir kanun, yönetmelik maddesi yok” dedi.Paranın TMSF'ye yatırılmasının hukuki dayanağı bulunmadığı iddiasının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirten Atamer, paranın geri istenmesi ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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