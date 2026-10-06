“Avrupa'ya dünyanın her tarafından kaçak silah sokulduğu yönünde duyumlarım var”

"Bu yazının yazıldığı sırada şiddetli iç çatışmanın ilk olarak patlak vermesi en muhtemel ülkeler İngiltere ve Fransa'dır diyor. Her ikisi de aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınan türden öncü veya örnek teşkil eden çok sayıda olay yaşanmıştır her ikisinde de diyor. Aynı zamanda diyor, İngiltere ve Fransa'da bir iç savaş başlarsa, bir yerde iç savaş çıkarsa başka yerlere de yayılma olasılığının yüksek olduğu varsayılmalıdır."