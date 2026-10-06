“Avrupa'ya dünyanın her tarafından kaçak silah sokulduğu yönünde duyumlarım var”
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Avrupa'da iç çatışma riskine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak İngiltere ve Fransa'ya dikkat çekti. Bozkurt, Avrupa'ya dünyanın farklı bölgelerinden kaçak silah sokulduğu yönünde ciddi duyumlar aldığını söyledi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında Avrupa'da iç çatışma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Avrupa'ya dünyanın farklı bölgelerinden kaçak silah sokulduğu yönünde duyumlar aldığını söyledi.
Bozkurt, King's College London Savaş Çalışmaları Bölümü Profesörü David Betz'in Avrupa'nın güvenliği ve refahına yönelik tehdidin dışsal olmaktan çıkıp içsel hale geldiği yönündeki değerlendirmelerini aktararak, İngiltere ve Fransa'ya dikkat çekti.
“Avrupa'nın güvenliğine yönelik birincil tehdit içsel”
David Betz'in Avrupa'da yaşanabilecek iç çatışma riskine ilişkin değerlendirmelerini aktaran Bozkurt, Avrupa toplumlarındaki kültürel parçalanma, ekonomik durgunluk ve kamu güvenindeki gerilemenin riskleri artırabileceğini söyledi.
Bozkurt şunları söyledi:
"Günümüzde Avrupa'nın güvenliğine ve refahına yönelik birincil tehdidin dışsal değil, içsel, yani iç savaş olduğu açıktır diyor. Bakıldığı zaman kültürel olarak parçalanmış toplumlar var diyor. Ekonomik durgunluk var diyor. Elitlerin, yönetici elitlerin, ülkenin yönetimine etki yapan elitlerin, ondan sonra aşırı yetki kullanımı var diyor. Normal siyasetin sorunları çözme yetenekleri azaldı diyor, buna bağlı olarak kamu güveni çöküyor diyor."
“İngiltere ve Fransa'da iç çatışma ihtimali daha yüksek”
Bozkurt, Betz'in çalışmasında İngiltere ve Fransa'nın şiddetli iç çatışmanın ilk olarak ortaya çıkabileceği ülkeler olarak gösterildiğini belirtti. Bozkurt, böyle bir çatışmanın Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılabileceği değerlendirmesini de şu sözlerle aktardı:
"Bu yazının yazıldığı sırada şiddetli iç çatışmanın ilk olarak patlak vermesi en muhtemel ülkeler İngiltere ve Fransa'dır diyor. Her ikisi de aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınan türden öncü veya örnek teşkil eden çok sayıda olay yaşanmıştır her ikisinde de diyor. Aynı zamanda diyor, İngiltere ve Fransa'da bir iç savaş başlarsa, bir yerde iç savaş çıkarsa başka yerlere de yayılma olasılığının yüksek olduğu varsayılmalıdır."
“Avrupa'ya kaçak silah sokulduğu yönünde duyumlarım var”
Bozkurt, Betz'in makalesini yeniden gündeme getirmesinin nedeninin yeni ulaştığı bilgiler olduğunu belirterek, Avrupa'ya dünyanın farklı bölgelerinden kaçak silah sokulduğu yönünde duyumlar aldığını söyledi:
"Kulağıma gelen veriler, yaptığım araştırmalar Avrupa'ya dünyanın her tarafından inanılmaz derecede kaçak silah sokuşu başladığı yönünde duyumlarım var. Bunu ciddi duyuyorum, dünyanın her yerinden. Bunu ciddi kaynaklarımdan duydum bu arada. Aynı zamanda sadece tabanca olarak değil, otomatik silahlardan da bahsediliyor."
“Sahnede silah görünüyor Avrupa'da”
Avrupa'ya kaçak silah sokulduğu yönündeki duyumların kendisinde yeni soru işaretleri oluşturduğunu belirten Bozkurt, bu gelişmeyi Betz'in iç çatışma değerlendirmeleriyle birlikte ele aldığını ifade etti.
Bozkurt şöyle konuştu:
"Çehov'un metaforu gibi, sahnede bir silah varsa, o silah eninde sonunda patlar. Şimdi sahnede silah görünüyor Avrupa'da. Hangi bölgelerine gidiyor bilmiyorum. Şimdi bu duyumu alınca aklıma doğrudan Betz'in bu geniş kapsamlı makalesi de geldi. O yüzden tekrardan gündeme getirmek ihtiyacı hissettim."