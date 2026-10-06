https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/aselsan-tarihinin-en-buyuk-imzasi-celikkubbeye-246-milyar-euro-1109317085.html

ASELSAN tarihinin en büyük imzası: ÇELİKKUBBE'ye 2.46 milyar euro

ASELSAN tarihinin en büyük imzası: ÇELİKKUBBE'ye 2.46 milyar euro

Sputnik Türkiye

ASELSAN, ÇELİKKUBBE kapsamında hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki için Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2,46 milyar euroluk sözleşme imzaladı. Şirket, 51... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T09:06+0300

2026-10-06T09:06+0300

2026-10-06T09:22+0300

savunma

savunma sanayii başkanlığı

aselsan

elektron (şirket)

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ahmet akyol

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Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE için seri üretim süreci hızlanırken, ASELSAN tarihinin en büyük sözleşmelerinden biri imzalandı.ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 2 milyar 460 milyon euro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı.Son anlaşma, ASELSAN'ın 51 yıllık tarihinde tek seferde imzaladığı en büyük sözleşme olarak kayıtlara geçti.ASELSAN'dan 2,46 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzasıŞirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandığı açıklandı.Toplam büyüklüğü 2 milyar 460 milyon euroya ulaşan anlaşmayla ÇELİKKUBBE bünyesindeki hava savunma kapasitesinin genişletilmesi ve seri üretimin hızlandırılması hedefleniyor.Yeni anlaşma, ASELSAN'ın 2026 yılı boyunca hava savunma alanında yaptığı milyarlarca euroluk sözleşmeler zincirinin de son halkası oldu.2026'da milyarlarca euroluk sözleşmeASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 16 Haziran'da 780 milyon euro, 9 Temmuz'da 1 milyar 470 milyon 500 bin euro ve 1 Ekim'de 1 milyar 8 milyon 500 bin euro değerinde sözleşmeler imzalandı.Bunlara son açıklanan 2 milyar 460 milyon euroluk anlaşma da eklendiğinde, yalnızca bu dört SSB sözleşmesinin toplam büyüklüğü yaklaşık 5,72 milyar euroya ulaşıyor.ASELSAN ayrıca 23 Eylül'de ROKETSAN ile hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk ayrı bir sözleşme imzaladı.Bu anlaşma da hesaba katıldığında, ASELSAN'ın 2026'da açıklanan söz konusu hava savunma sözleşmelerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 6,95 milyar euroya ulaşıyor.ÇELİKKUBBE'de seri üretim hızlanıyorTürkiye'nin hava savunma mimarisinin merkezinde bulunan ÇELİKKUBBE, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan hava savunma sistemlerini ortak bir ağ altında bir araya getiriyor.Mimaride KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O ve SİPER gibi farklı hava savunma unsurlarının koordineli biçimde çalışması hedefleniyor.Sistemin önemli özelliklerinden biri, farklı sensörlerden gelen verilerin ortak bir komuta-kontrol ağı üzerinden değerlendirilerek tehdide karşı en uygun savunma unsurunun devreye alınabilmesi.ÇELİKKUBBE'nin 'üst aklı' HAKİMÇELİKKUBBE yalnızca füze ve hava savunma sistemlerinden oluşmuyor. Mimarinin temelinde radarlar, sensörler, haberleşme sistemleri, elektronik harp unsurları ve komuta-kontrol altyapısı bulunuyor.Sistemdeki farklı unsurların koordinasyonunu sağlayan HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi de ASELSAN tarafından geliştiriliyor.Böylece farklı menzil ve irtifalarda görev yapan savunma sistemlerinin tek bir hava resmi üzerinden koordineli hareket etmesi amaçlanıyor.Ahmet Akyol: ÇELİKKUBBE'yi daha da güçlendiriyoruzASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yeni anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada seri üretim çalışmalarına dikkat çekti.Akyol, ÇELİKKUBBE'nin güçlendirilmesine yönelik üretimin devam ettiğini belirterek Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini geliştirebilen ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.ASELSAN'ın önümüzdeki dönemde de hava savunma sistemlerinin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürmesi bekleniyor.ASELSAN üretim kapasitesini büyütüyorŞirket, artan siparişlerin karşılanabilmesi için üretim altyapısını da genişletiyor.ASELSAN'ın 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla 17 bin 360 metrekarelik akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemleri üretim ve test merkezlerini devreye aldığı açıklanmıştı.Hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısının da güçlendirildiği belirtilmişti.Oğulbey Teknoloji Üssü de devreye giriyorASELSAN'ın kapasite artışındaki en büyük adımlardan birini ise Oğulbey Teknoloji Üssü oluşturuyor.Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisin, tamamlandığında özellikle hava savunma sistemlerinin üretim kapasitesini önemli ölçüde artırması hedefleniyor.ASELSAN'ın 2026 boyunca imzaladığı milyarlarca euroluk yeni sözleşmelerle birlikte değerlendirildiğinde, yeni üretim tesisleri ve seri üretim yatırımları ÇELİKKUBBE'nin önümüzdeki dönemde daha geniş ölçekte envantere girmesine yönelik sürecin hızlandığına işaret ediyor.Son 2,46 milyar euroluk sözleşme ise hem büyüklüğü hem de doğrudan hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik olması nedeniyle ASELSAN'ın 2026'daki en dikkat çekici anlaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

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savunma sanayii başkanlığı, aselsan, elektron (şirket), hi̇sar, ahmet akyol