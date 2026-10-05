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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/turkiyede-yapay-zeka-kullanimi-iki-kat-artti-egitim-seviyesi-belirleyici-oldu-1109303233.html
Türkiye’de yapay zeka kullanımı iki kat arttı: Eğitim seviyesi belirleyici oldu
Türkiye’de yapay zeka kullanımı iki kat arttı: Eğitim seviyesi belirleyici oldu
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri yapay zeka kullanımındaki dikkat çeken artış oldu. Verilere göre 2026’da... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T16:44+0300
2026-10-05T16:44+0300
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Yapay zeka, günlük hayatın yanı sıra eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda giderek daha fazla kullanılıyor. Türkiye’de de yapay zeka araçlarının bireyler ve işletmeler arasındaki kullanımı son yıllarda dikkat çekici biçimde arttı. Veriler, özellikle üretken yapay zekanın bireysel kullanımında önemli bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor. Ancak yapay zeka kullanım oranları yalnızca yaş ya da meslek gruplarına göre değil, eğitim düzeyine göre de belirgin farklılık gösteriyor. Yüksek öğrenim mezunları yapay zekadan en fazla yararlanan grup olurken, eğitim seviyesi düştükçe kullanım oranlarında da ciddi bir gerileme görülüyor. Bu tablo, yapay zekaya erişim ve dijital beceriler konusunda eğitim düzeyinin belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, Türkiye’de yapay zeka kullanımına ilişkin güncel verileri ve eğitim düzeylerine göre ortaya çıkan farkları aktardı.Aslan, detayları şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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Türkiye’de yapay zeka kullanımı iki kat arttı: Eğitim seviyesi belirleyici oldu

16:44 05.10.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri yapay zeka kullanımındaki dikkat çeken artış oldu. Verilere göre 2026’da yüksek öğrenim mezunlarında kullanım oranı yüzde 62,7’ye ulaşırken, ilkokul mezunlarında bu oran yüzde 8,5’te kaldı.
Yapay zeka, günlük hayatın yanı sıra eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda giderek daha fazla kullanılıyor. Türkiye’de de yapay zeka araçlarının bireyler ve işletmeler arasındaki kullanımı son yıllarda dikkat çekici biçimde arttı. Veriler, özellikle üretken yapay zekanın bireysel kullanımında önemli bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor.
Ancak yapay zeka kullanım oranları yalnızca yaş ya da meslek gruplarına göre değil, eğitim düzeyine göre de belirgin farklılık gösteriyor. Yüksek öğrenim mezunları yapay zekadan en fazla yararlanan grup olurken, eğitim seviyesi düştükçe kullanım oranlarında da ciddi bir gerileme görülüyor. Bu tablo, yapay zekaya erişim ve dijital beceriler konusunda eğitim düzeyinin belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, Türkiye’de yapay zeka kullanımına ilişkin güncel verileri ve eğitim düzeylerine göre ortaya çıkan farkları aktardı.
Aslan, detayları şöyle aktardı:
“Türkiye’de yapay zeka kullanımı hem bireylerde hem de girişimlerde iki kat artmış. Üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı yüzde 37.6’ya, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı yüzde 14’e yükselmiş. Yapay zeka kullanımında eğitim düzeyi de belirgin bir farklılık oluşturmuş. 2026 yılında en yüksek kullanım oranı yüzde 62.7 ile yüksek öğrenim mezunlarında görülmüş. Lise veya mesleki lise mezunlarında bu oran yüzde 45.4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 35.5, ilkokul mezunlarında ise yüzde 8.5 olarak gerçekleşmiş”
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