https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/turkiyede-yapay-zeka-kullanimi-iki-kat-artti-egitim-seviyesi-belirleyici-oldu-1109303233.html

Türkiye’de yapay zeka kullanımı iki kat arttı: Eğitim seviyesi belirleyici oldu

Türkiye’de yapay zeka kullanımı iki kat arttı: Eğitim seviyesi belirleyici oldu

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri yapay zeka kullanımındaki dikkat çeken artış oldu. Verilere göre 2026’da... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T16:44+0300

2026-10-05T16:44+0300

2026-10-05T16:44+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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teknoloji

yapay zeka uygulamaları

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Yapay zeka, günlük hayatın yanı sıra eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda giderek daha fazla kullanılıyor. Türkiye’de de yapay zeka araçlarının bireyler ve işletmeler arasındaki kullanımı son yıllarda dikkat çekici biçimde arttı. Veriler, özellikle üretken yapay zekanın bireysel kullanımında önemli bir yükseliş yaşandığını ortaya koyuyor. Ancak yapay zeka kullanım oranları yalnızca yaş ya da meslek gruplarına göre değil, eğitim düzeyine göre de belirgin farklılık gösteriyor. Yüksek öğrenim mezunları yapay zekadan en fazla yararlanan grup olurken, eğitim seviyesi düştükçe kullanım oranlarında da ciddi bir gerileme görülüyor. Bu tablo, yapay zekaya erişim ve dijital beceriler konusunda eğitim düzeyinin belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Konuyu Gün Ortası’nda değerlendiren Okan Aslan, Türkiye’de yapay zeka kullanımına ilişkin güncel verileri ve eğitim düzeylerine göre ortaya çıkan farkları aktardı.Aslan, detayları şöyle aktardı:

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, yapay zeka, teknoloji, yapay zeka uygulamaları