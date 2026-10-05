"Terörsüz Türkiye için bir komisyon daha kuruluyor"
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ercan Gürses, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te tüm partilerin yer alacağı bir izleme komisyonu kurulmasının beklendiğini söyledi. Gürses, sürecin ardından yeni anayasa konusunda da uzlaşma zemini oluşabileceğini belirtti.
Gazeteci Ercan Gürses, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürses, 10 gün içerisinde Meclis'te tüm partilerin temsil edileceği bir izleme komisyonu kurulmasının beklendiğini belirterek, sürecin ardından idari ve yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceğini söyledi.
“10 gün içerisinde bir komisyon bekleniyor”
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması beklenen komisyonun görevlerine değinen Gürses, komisyonun sahadaki gelişmeleri ve Külliye'deki çalışmaların Meclis adına takip edilmesini sağlayacağını ifade etti.
Gürses şunları söyledi:
“Terörsüz Türkiye ile ilgili çok kısa zamanda, 10 gün içerisinde olduğu zannediliyor, bir komisyon kurulacak. Sayın MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söyledi, 10 gün içerisinde bir komisyon bekleniyor. Bu da Meclis'in izleme komisyonu olacak. Sahada yaşanacakları, hükümet içerisindeki, daha doğrusu Külliye'deki o komisyonun da yaptıklarını Meclis adına takip edecek. Bütün partilerden üyesi olan bir komisyon.”
“İdari ve yasal düzenlemeleri gözden geçirecek”
Gürses, sürecin fesih aşamasıyla sonuçlanması halinde kurulacak komisyonun sonraki aşamada ihtiyaç duyulabilecek idari ve yasal düzenlemeleri de değerlendireceğini belirtti:
“Şayet Külliye'de kurulan komisyonun sürecin tamamen fesih aşamasıyla sonlanması, o kronometrenin çalışması başarılıysa, ondan sonra olacak idari bazı düzenlemeleri, yasal bazı düzenleme ihtiyaçlarını da yine gözden geçirecek. Böyle bir komisyon, diğer partilerin bu konuda sürecin gidişiyle ilgili anlık görüşlerini beyan edebilecekleri bir yer olacak, bir mekanizma olacak.”
“Meclis, iç cephenin sağlamlaştırılmasında görev yapacak”
Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'in yalnızca yasal düzenlemeler açısından değil, Türkiye'nin iç tahkimatı açısından da önemli bir görev üstleneceğini ifade eden Gürses, sürecin çerçeve yasayla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:
“Terörsüz Türkiye'nin, yani süreçte Türkiye'nin iç tahkimatı ve işte Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle bu hani iç cephe dediğimiz, onun sağlamlaştırılması yönünde çok ciddi anlamda görev ifade edecek Meclis.”
“Anayasa uzlaşması eklenirse tamamen tahkim edebiliriz”
Gürses, Terörsüz Türkiye sürecinin ardından yeni anayasa konusunda da uzlaşma sağlanabileceğini belirtti. Meclis'te çerçeve yasanın yüksek bir oyla kabul edilmesinin yeni anayasa için de zemin oluşturabileceğini savundu.
Gürses, “Yine bunun üstüne bir de anayasa uzlaşması eklenirse, Cumhurbaşkanı da dedi ya, 467 oy rekor bir oy. Çerçeve yasayı böyle geçirdiğimize göre anayasayı da barışı da bu şekilde tamamen tahkim edebiliriz” dedi.
“Yeni anayasa o kadar küçümsenecek bir şey değil”
Mevcut anayasanın geçmişteki askeri müdahalelerin etkisini taşıdığını savunan Gürses, sivil bir anayasa yapılmasının önemli olduğunu şöyle ifade etti:
“Yeni anayasa o kadar küçümsenecek bir şey değil. Biz bunu başaramadık. Sivil bir anayasayı, son iki anayasa tamamen askerlerin gölgesinde yazılmış. Sonradan 30 defa tadil edilse de tamamen ruhunu kaybetmiş; parlamenter sisteme atıflar var, sıkıyönetim var, var oğlu var yani. İlk dört maddeyle, Anayasa'nın değiştirilemez maddeleriyle, Cumhuriyet'in temel nitelikleriyle, vatandaşlık tanımıyla kimsenin bir sorunu yok. Bu konuda teminat da verildiğine göre masaya oturulur, anlaşılır normalde.”
“Bu dönem daha yatkın bir dönem”
Gürses, mevcut Meclis'in önceki dönemlere kıyasla anayasa konusunda uzlaşmaya daha yatkın olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak yeni anayasa çalışmalarının kolay olmayacağını ve sürecin bir sonraki döneme sarkabileceğini ifade etti.
Gürses şunları söyledi:
“Ben bu dönemin son birkaç dönemden daha böyle bu işe daha mütemayil olduğunu düşünüyorum. Daha yatkın bir dönem. Yüzde 90'ın üzerinde temsil var. Bir yandan da evet, birbirine bir miktar daha yakınlaşmış bir parlamento, son Terörsüz Türkiye çerçeve yasasıyla birlikte. Ama yine de o kadar kolay olmayabilir. Bence olgunlaşıp sonraki döneme sarkar yapılacaksa. Çünkü çok kolay olmadığını hepimiz biliyoruz Ceyhun, daha önceki denemelerden de ortaya çıktı.”