https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/terorsuz-turkiye-icin-bir-komisyon-daha-kuruluyor-1109302582.html

"Terörsüz Türkiye için bir komisyon daha kuruluyor"

"Terörsüz Türkiye için bir komisyon daha kuruluyor"

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ercan Gürses, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te tüm partilerin yer alacağı bir izleme komisyonu kurulmasının beklendiğini söyledi. Gürses... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T16:22+0300

2026-10-05T16:22+0300

2026-10-05T16:22+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

mhp

anayasa

feti yıldız

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Gazeteci Ercan Gürses, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürses, 10 gün içerisinde Meclis'te tüm partilerin temsil edileceği bir izleme komisyonu kurulmasının beklendiğini belirterek, sürecin ardından idari ve yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceğini söyledi.“10 gün içerisinde bir komisyon bekleniyor”Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması beklenen komisyonun görevlerine değinen Gürses, komisyonun sahadaki gelişmeleri ve Külliye'deki çalışmaların Meclis adına takip edilmesini sağlayacağını ifade etti.Gürses şunları söyledi:“İdari ve yasal düzenlemeleri gözden geçirecek”Gürses, sürecin fesih aşamasıyla sonuçlanması halinde kurulacak komisyonun sonraki aşamada ihtiyaç duyulabilecek idari ve yasal düzenlemeleri de değerlendireceğini belirtti:“Meclis, iç cephenin sağlamlaştırılmasında görev yapacak”Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'in yalnızca yasal düzenlemeler açısından değil, Türkiye'nin iç tahkimatı açısından da önemli bir görev üstleneceğini ifade eden Gürses, sürecin çerçeve yasayla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:“Anayasa uzlaşması eklenirse tamamen tahkim edebiliriz”Gürses, Terörsüz Türkiye sürecinin ardından yeni anayasa konusunda da uzlaşma sağlanabileceğini belirtti. Meclis'te çerçeve yasanın yüksek bir oyla kabul edilmesinin yeni anayasa için de zemin oluşturabileceğini savundu.Gürses, “Yine bunun üstüne bir de anayasa uzlaşması eklenirse, Cumhurbaşkanı da dedi ya, 467 oy rekor bir oy. Çerçeve yasayı böyle geçirdiğimize göre anayasayı da barışı da bu şekilde tamamen tahkim edebiliriz” dedi.“Yeni anayasa o kadar küçümsenecek bir şey değil”Mevcut anayasanın geçmişteki askeri müdahalelerin etkisini taşıdığını savunan Gürses, sivil bir anayasa yapılmasının önemli olduğunu şöyle ifade etti:“Bu dönem daha yatkın bir dönem”Gürses, mevcut Meclis'in önceki dönemlere kıyasla anayasa konusunda uzlaşmaya daha yatkın olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak yeni anayasa çalışmalarının kolay olmayacağını ve sürecin bir sonraki döneme sarkabileceğini ifade etti.Gürses şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mhp, anayasa, feti yıldız