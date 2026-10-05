Spor ekonomisi uzmanı Tuğrul Akşar: “Türk futbolunda güven ekonomisi çökmüş durumda”

“Ben bu olayda güven ekonomisinin çöküşünü görüyorum. Futbolun temel sermayesi bana sorsanız güven sermayesidir. Günümüz futbolu ve onun ekonomisi üç önemli sütun üzerine yükselir. Adil olacak, öngörülebilirlik olacak ve kurumsallık olacak. Hakem tartışmaları, hakem soruşturmaları, bahis iddiaları bu üç sütunda çatlaklar oluşturuyorsa, bu taşıyıcı kolonları zayıflatıyorsa burada güven ekonomisi çökmüş demektir. Futbolda güven olmadan oyunun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi mümkün olamaz. Çünkü burada mesele birkaç hakem meselesi değildir. Sistemin kurallarının herkes için eşit işlemediğine ilişkin yaygın bir inanç var. Rekabetin adil yürüyeceğine, sahaya çıkan her takımın bütçesi ne olursa olsun eşit şartlarda ve taraf tutulmadan yarışacağına dair bir inanç olması gerekir. Bu maalesef ülkemizde yok.”