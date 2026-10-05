https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/selcuk-ozdag-turkiye-cumhuriyetinin-en-buyuk-sistemli-soygunuyla-karsi-karsiyayiz-1109307167.html

Selçuk Özdağ: Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sistemli soygunuyla karşı karşıyayız

Selçuk Özdağ: Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sistemli soygunuyla karşı karşıyayız

Sputnik Türkiye

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon vurgununa ilişkin Radyo Sputnik’te yaptığı değerlendirmede Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T19:02+0300

2026-10-05T19:02+0300

2026-10-05T19:02+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

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türkiye cumhuriyeti

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Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın konuğu olan Özdağ, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin mutlaka Meclis tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.Özdağ, yaşananları “büyük bir hırsızlık” olarak nitelendirerek, “Burada meşru zemin yok ki. Burada manipülasyon var. Burada çok ciddi şekilde spekülatif işlemler var” ifadelerini kullandı.“Niye Araştırma Komisyonu'na karşı çıkıyorlar?”Özdağ, Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik itirazların siyasi iktidara uzanabilecek bir soruşturmadan kaynaklandığını savundu.“Niye Araştırma Komisyonu'na karşı çıkıyorlar?” diye soran Özdağ, şöyle konuştu:“Çünkü ötekiler de kendilerine dokunmayacaktı. Dokunsa bile bir bakanlığın ruhsatına, imarına dokunacaktı. Şimdi ise iktidarlarına dokunuyor.”Fon vurgununun tesadüfen ortaya çıkmadığını öne süren Özdağ, Türkiye'nin uluslararası finans çevreleri tarafından uyarıldığını iddia etti.“SPK'mız neredeymiş, MASAK'ımız neredeymiş?”Özdağ, yaşanan süreçte kamu kurumlarının sorumluluğunun sorgulanması gerektiğini söyledi.“Peki bizim SPK'mız neredeymiş? Peki bizim MASAK'ımız neredeymiş? Bizim Borsa İstanbul'umuz neredeymiş?” diye soran Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bizim MİT'imiz neredeymiş? Bizim Jandarma İstihbaratımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız veyahut da İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız neredeymiş? Nerede bu hükümet, nerede?”Özdağ, kurumların yaşananları gördüğünü ancak gerekli müdahalenin yapılmadığını savundu.“Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir” diyen Özdağ, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştirdi.“Bu konu kesinlikle unutturulmamalıdır”Fon vurgununun kamuoyunun gündeminden düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, yaşananların araştırılması için Meclis'te ortak bir komisyon kurulmasını istedi.Özdağ, “Eğer burada bir manipülasyon yoksa, eğer burada spekülatif işlem yoksa, eğer burası sadece bir risk alanıysa, buyurun çekinmeyin. Diğer komisyonları nasıl ortak kurduysak bunu da ortak kuralım” dedi.Komisyonun kurulabilmesi için AK Parti ve MHP'nin desteğinin gerektiğini belirten Özdağ, iki partinin karşı çıkması halinde komisyonun kurulamayacağını söyledi.“Devlet sırrı diye bir şey tanımayacağız”Özdağ, kurulacak bir araştırma komisyonunun tüm işlemleri incelemesi gerektiğini savundu.“Asla gizli kapaklı bir şey olmayacak. Devlet sırrı diye bir şey de tanımayacağız” diyen Özdağ, fon vurgununun siyasi iktidarın sorumluluğunu da gündeme getirdiğini söyledi.Özdağ, benzer bir olayın Avrupa Birliği ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde, Japonya, Avustralya, Kanada veya ABD'de yaşanması halinde hükümetin istifa etmek zorunda kalacağını öne sürdü.“Yapanın yanına kâr kaldığı bir yapıyla karşı karşıyayız”Türkiye'de siyasi ve ekonomik sistemin ciddi biçimde sorgulanması gerektiğini savunan Özdağ, hükümetin konunun üzerine gitmek yerine olayın unutturulması için çaba göstereceğini iddia etti.Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye'de yapanın yanına kâr kaldığı bir yapıyla karşı karşıyayız."

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2026

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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