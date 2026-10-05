https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/lubnandaki-el-mansuri-kenti-buyuk-capli-yikima-ugruyor-1109309660.html
Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor
Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun 5 Ağustos’ta Lübnan’ın güneyindeki El Mansuri kentinin tahliye edilmesini istemesinden bu yana kent ve sivil altyapısı sistematik olarak... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T22:58+0300
2026-10-05T22:58+0300
2026-10-05T22:58+0300
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Su deposu ve okulun da aralarında bulunduğu evler, kamu tesisleri ve diğer yapılar tahrip ediliyor. Bölge sakinleri, geçmişte yaklaşık 1200 konutun bulunduğu kentte yalnızca 13 evin ayakta kaldığını belirtiyor.
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Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor
Sputnik Türkiye
Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor
2026-10-05T22:58+0300
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vi̇deo, i̇srail, ortadoğu, lübnan, видео
vi̇deo, i̇srail, ortadoğu, lübnan, видео
Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor
İsrail ordusunun 5 Ağustos’ta Lübnan’ın güneyindeki El Mansuri kentinin tahliye edilmesini istemesinden bu yana kent ve sivil altyapısı sistematik olarak yıkılıyor.
Su deposu ve okulun da aralarında bulunduğu evler, kamu tesisleri ve diğer yapılar tahrip ediliyor. Bölge sakinleri, geçmişte yaklaşık 1200 konutun bulunduğu kentte yalnızca 13 evin ayakta kaldığını belirtiyor.