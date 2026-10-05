https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/lubnandaki-el-mansuri-kenti-buyuk-capli-yikima-ugruyor-1109309660.html

Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor

Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun 5 Ağustos’ta Lübnan’ın güneyindeki El Mansuri kentinin tahliye edilmesini istemesinden bu yana kent ve sivil altyapısı sistematik olarak... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

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Su deposu ve okulun da aralarında bulunduğu evler, kamu tesisleri ve diğer yapılar tahrip ediliyor. Bölge sakinleri, geçmişte yaklaşık 1200 konutun bulunduğu kentte yalnızca 13 evin ayakta kaldığını belirtiyor.

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Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor Sputnik Türkiye Lübnan’daki El Mansuri kenti büyük çaplı yıkıma uğruyor 2026-10-05T22:58+0300 true PT2M38S

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