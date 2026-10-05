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Danla Bilic 9'uncu kez ameliyat masasına yattı
Danla Bilic 9'uncu kez ameliyat masasına yattı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 9'uncu kez ameliyat masasına yattı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T11:40+0300
2026-10-05T11:40+0300
yaşam
danla bilic
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Yaptırdığı dolgu işlemleri sonrasında sağlık sorunları yaşayan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 9'uncu kez ameliyat olmak zorunda kaldı. 6 saat süren operasyonun ardından Bilic, sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Defalarca ameliyat oldu Yıllar önce yaptırdığı dolgu işlemlerinin vücuduna yayılıp enfeksiyona neden olması nedeniyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan Biliç, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastanelik olmuştu. Bilic, son paylaşımıyla bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurdu. Operasyonunun 6 saat sürdüğünü söyleyen Bilic, "Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola" ifadelerini kullandı. Ünlü isim doğum gününü de hastane odasında kutladı. Sakın yaptırmayın diye uyarmıştıDanla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda Aquafilling işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını anlatarak takipçilerine uyarıda bulunmuştu. Bu işlemi yaptırdığı için pişmanlık duyduğunu belirten Bilic, "İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/fenomen-danla-bilic-neden-zayifladigini-anlatti-zayiflama-ignesi-mi-kullandi-1104610661.html
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danla bilic
danla bilic

Danla Bilic 9'uncu kez ameliyat masasına yattı

11:40 05.10.2026
Danla Bilic sosyal medya
Danla Bilic sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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Sosyal medya fenomeni yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 9'uncu kez ameliyat masasına yattı.
Yaptırdığı dolgu işlemleri sonrasında sağlık sorunları yaşayan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 9'uncu kez ameliyat olmak zorunda kaldı. 6 saat süren operasyonun ardından Bilic, sağlığının iyi olduğunu duyurdu.

Defalarca ameliyat oldu

Yıllar önce yaptırdığı dolgu işlemlerinin vücuduna yayılıp enfeksiyona neden olması nedeniyle defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan Biliç, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastanelik olmuştu. Bilic, son paylaşımıyla bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurdu. Operasyonunun 6 saat sürdüğünü söyleyen Bilic, "Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola" ifadelerini kullandı. Ünlü isim doğum gününü de hastane odasında kutladı.

Sakın yaptırmayın diye uyarmıştı

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda Aquafilling işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını anlatarak takipçilerine uyarıda bulunmuştu. Bu işlemi yaptırdığı için pişmanlık duyduğunu belirten Bilic, "İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AQUAFILLING NEDİR?

Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.

Danla Bilic sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
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