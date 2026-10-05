“90 milyar doları enerji ithalatına vermek istemiyorsak çözüm yenilenebilir enerji”
© SputnikYeni şeyler rehberi
© Sputnik
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Ekosfer Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması gerektiğini söyledi. Gürbüz, vatandaşların kendi elektriğini üretebilmesinin önünün açılması ve jeotermal enerjinin ısıtmada daha yaygın kullanılması çağrısında bulundu.
Ekosfer Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye'nin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltması gerektiğini belirterek yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu.
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Gürbüz, petrol, doğal gaz ve kömürdeki dışa bağımlılığa dikkat çekerek Türkiye'nin güneş, rüzgâr ve jeotermal enerjiyi daha yaygın kullanması gerektiğini söyledi.
“Yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmamız lazım”
Enerji ithalat faturasının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Gürbüz, uzun vadeli politikaların önemine dikkat çekti:
"Yani bizim enerji ithalat faturamızdan şikâyet ediyoruz ya, orada ana kalem petrol. Sonra gaz geliyor, sonra kömür geliyor. Bunların hemen hemen hepsi çok yüksek oranlarda dışa bağımlı. Bunu azaltmak, her sene 90 milyar doları enerji ithalatına vermek istemiyorsak bunun tek çözümü var: Yenilenebilir enerji. Sadece güneş değil; rüzgârı, jeotermali bizim yaygınlaştırmamız lazım."
“Ben destek istemiyorum, elektrik üretmeyi öğrenmek istiyorum”
Gürbüz, vatandaşların kendi elektriğini üretmesinin önünün açılması gerektiğini savunarak enerji kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasını önerdi:
"Bakın, ben destek falan istemiyorum. Ben elektrik üretmeyi öğrenmek istiyorum. Bana izin istiyorum. Şehirlerdeyse belki enerji kooperatifi kurarak, biraz şehir dışında yerlerde, binalarımızın sadece çatısı değil tüm cephelerinde, otoparklarında, bahçelerin üstündeki o verandalarda... Yani her yere güneş paneli kurabiliriz. Enerji kooperatiflerine ortak olabiliriz."
Vatandaşların kendi enerjisini üretmesinin önündeki bazı engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Gürbüz, devletin destek vermek yerine vatandaşlara bu konuda imkân ve izin sağlaması gerektiğini belirtti.
Gürbüz şunları söyledi:
"Bana bunu öğretmesini istiyorum devletin. Bana bunun iznini vermesini istiyorum. Ben destek istemiyorum. İzinsiz bir şekilde panel koyup üretmeye kalksam, şebekeye vesaire bağlı olduğu için ceza bile gelebiliyor. Böyle örnekler var. Yani bunu değiştirmemiz lazım."
“Jeotermal, doğal gazın önemli bir ikamesi olabilir”
Jeotermal enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, ısıtma amacıyla da daha yaygın kullanılması gerektiğini söyleyen Gürbüz, Türkiye'de bunun uygulanabileceği çok sayıda örnek bulunduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Örneğin jeotermal enerjiyi bizim artık elektrik üretme değil ama ısıtmada, konutlarda, merkezi ısıtmada kullanmamız lazım ki bu yeni bir şey değil. Bakın İzmir Balçova, Afyon Sandıklı, Dikili yine İzmir'de... Yani o kadar çok örneği var ki aslında Türkiye'de. Doğal gazın, yani gazın aslında bir numaralı ikame edebilecek kaynak jeotermal Türkiye'de."
“Yeni binalara ısı pompaları koymamız lazım”
Yeni binaların enerji verimliliğine uygun şekilde tasarlanması gerektiğini belirten Gürbüz, ısı pompalarının kullanımının yaygınlaştırılmasını önerdi:
"Yeni binaları ama buna uygun kurmamız lazım. Yine yeni binalara ısı pompaları koymamız lazım ki elektrikle o binayı ısıtıp soğutalım, daha az enerji harcayarak bu işi yapabilelim."
“Çok umutsuz olmayalım”
Enerji dönüşümünün yalnızca bireysel adımlarla gerçekleştirilemeyeceğini, devlet politikaları ve uzun vadeli planlamaya ihtiyaç olduğunu belirten Gürbüz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti:
"Bunlar bireysel tedbirlerin biraz üstesinden, yani devlet politikaları gerektiriyor. Biraz uzun vadeli planlama gerektiriyor. Bence bunları unuttuk. Ekonomi ve teknoloji bizi bir şekilde doğru yola götürüyor. Bu arada çok umutsuz olmayalım. Bir rakam söyleyeyim. Türkiye'deki elektrik üretiminin geçen sene yüzde 44'ü yenilenebilir enerjiden kaynaklandı. Yani bu ülkenin potansiyeli o kadar yüksek ki yenilenebilir enerji konusunda, isteseniz de istemeseniz de o büyüyor."