https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/90-milyar-dolari-enerji-ithalatina-vermek-istemiyorsak-cozum-yenilenebilir-enerji-1109306753.html

“90 milyar doları enerji ithalatına vermek istemiyorsak çözüm yenilenebilir enerji”

“90 milyar doları enerji ithalatına vermek istemiyorsak çözüm yenilenebilir enerji”

Sputnik Türkiye

Ekosfer Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarının... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T18:52+0300

2026-10-05T18:52+0300

2026-10-05T18:52+0300

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özgür gürbüz

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Ekosfer Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye'nin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltması gerektiğini belirterek yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu.Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Gürbüz, petrol, doğal gaz ve kömürdeki dışa bağımlılığa dikkat çekerek Türkiye'nin güneş, rüzgâr ve jeotermal enerjiyi daha yaygın kullanması gerektiğini söyledi.“Yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmamız lazım”Enerji ithalat faturasının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Gürbüz, uzun vadeli politikaların önemine dikkat çekti:“Ben destek istemiyorum, elektrik üretmeyi öğrenmek istiyorum”Gürbüz, vatandaşların kendi elektriğini üretmesinin önünün açılması gerektiğini savunarak enerji kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasını önerdi:Vatandaşların kendi enerjisini üretmesinin önündeki bazı engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Gürbüz, devletin destek vermek yerine vatandaşlara bu konuda imkân ve izin sağlaması gerektiğini belirtti.Gürbüz şunları söyledi:“Jeotermal, doğal gazın önemli bir ikamesi olabilir”Jeotermal enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, ısıtma amacıyla da daha yaygın kullanılması gerektiğini söyleyen Gürbüz, Türkiye'de bunun uygulanabileceği çok sayıda örnek bulunduğunu şu sözlerle ifade etti:“Yeni binalara ısı pompaları koymamız lazım”Yeni binaların enerji verimliliğine uygun şekilde tasarlanması gerektiğini belirten Gürbüz, ısı pompalarının kullanımının yaygınlaştırılmasını önerdi:“Çok umutsuz olmayalım”Enerji dönüşümünün yalnızca bireysel adımlarla gerçekleştirilemeyeceğini, devlet politikaları ve uzun vadeli planlamaya ihtiyaç olduğunu belirten Gürbüz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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