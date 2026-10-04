https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/iran-petrol-bakani-paknejad-istifa-etti-1109284914.html
İran Petrol Bakanı Paknejad istifa etti
İran Petrol Bakanı Paknejad istifa etti
Sputnik Türkiye
İran'da Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sunduğu istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T22:35+0300
2026-10-04T22:35+0300
2026-10-04T22:35+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
i̇ran
cumhurbaşkanlığı
petrol
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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini duyurdu.İran basınına göre Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/israil-eski-savunma-bakani-liberman-trumptan-sonraki-abd-baskani-filistin-devletini-taniyacak-1109282713.html
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mesud pezeşkiyan, i̇ran, cumhurbaşkanlığı, petrol
mesud pezeşkiyan, i̇ran, cumhurbaşkanlığı, petrol
İran Petrol Bakanı Paknejad istifa etti
İran'da Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sunduğu istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini duyurdu.
İran basınına göre Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.