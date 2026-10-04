https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/bosna-hersekteki-genel-secimde-oy-verme-islemi-basladi-secmenler-parmak-izi-okutuyor-1109269059.html

Bosna Hersek'teki genel seçimde oy verme işlemi başladı, seçmenler parmak izi okutuyor

Bosna Hersek'teki genel seçimde oy verme işlemi başladı, seçmenler parmak izi okutuyor

Sputnik Türkiye

Bosna Hersek'teki seçmenler, genel seçimde oylarını kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.

2026-10-04T10:07+0300

2026-10-04T10:07+0300

2026-10-04T10:07+0300

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Bunun yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi, RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyelerini seçmek için oy kullanacak.Seçmenler, özel statüye sahip Brcko'da da hükümette görev alacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmeye başladı.Seçimin en önemli yeniliği olarak, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemleri kullanılıyor.Kimlik kontrolünün ardından parmak iziSeçmenler, kimlik kontrolünün ardından parmak izi okutuyor. Oy verme işlemi yine kağıt pusulalarla yapılıyor ve seçmenler, pusulaları sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçiriyor.Pusulaların taranarak verilerin doğrudan Merkez Seçim Komisyonuna (CIK) iletilmesiyle ilk sonuçların saat 20.00'de açıklanması planlanıyor. Önceki seçimlerde ilk sonuçlar, genellikle saat 23.00 civarında duyuruluyordu.RS Başkanlığı için 12 aday yarışıyor. Seçmenler, bu pusulada yalnızca bir adayı işaretliyor ve en çok oyu alan aday, başkan oluyor. Seçim yarışının Savo Minic ile Branko Blanusa arasında geçmesi bekleniyor.

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bosna hersek, seçim, bosna hersek merkez seçim kurulu (cik), sırp cumhuriyeti, bakir i̇zetbegoviç