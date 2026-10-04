https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/beynin-ne-kadar-hizli-yaslaniyor-yanit-bagirsaklarda-olabilir-1109280171.html
Beynin ne kadar hızlı yaşlanıyor?: Yanıt bağırsaklarda olabilir
Beynin ne kadar hızlı yaşlanıyor?: Yanıt bağırsaklarda olabilir
Sputnik Türkiye
UCLA Health araştırmacıları, bağırsaklardaki bazı bakteriler ve ürettikleri maddeler ile beynin biyolojik yaşlanma hızı arasında bağlantı tespit etti... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T16:14+0300
2026-10-04T16:14+0300
2026-10-04T16:14+0300
sağlik
beyin
bağırsak
beyin yaşlanması
yaşlanma
bakteri
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Bağırsaklarda yaşayan bakterilerin beynin ne kadar hızlı yaşlandığına ilişkin erken işaretler taşıyabileceği ortaya çıktı. Araştırmada biyolojik olarak yaşından daha yaşlı görünen beyinlerin bazı hafıza ve düşünme becerilerindeki düşüşün yanı sıra depresyon belirtileriyle de bağlantılı olduğu görüldü.eBioMedicine dergisinde yayımlanan çalışmada UCLA Health araştırmacıları, üç ayrı grupta yer alan yaklaşık bin 500 yetişkinin beyin görüntülerini inceledi.Araştırmacılar, beynin farklı bölgelerinin kişi dinlenme halindeyken birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ölçtü. Daha sonra geliştirilen bilgisayar modeliyle katılımcıların beyinlerinin görüntülerine göre tahmini bir 'beyin yaşı' hesaplandı.Bu değer kişinin gerçek yaşıyla karşılaştırılarak Beyin Yaşlanma İndeksi oluşturuldu.Gerçek yaşından daha yaşlı görünen beyne sahip kişilerin, bilgiyi kısa süre akılda tutma, odaklanma, planlama ve organizasyon gibi becerileri ölçen testlerde genel olarak daha düşük performans gösterdiği belirlendi. Bu kişilerde ayrıca depresyon belirtilerinin daha fazla olduğu görüldü.Bağırsak bakterileriyle bağlantı bulunduAraştırmacılar gruplardan birindeki katılımcıların dışkı örneklerini de inceleyerek bağırsak bakterileri ile beyin yaşlanması arasındaki bağlantıyı araştırdı.Beyin Yaşlanma İndeksi yüksek olan kişilerde belirli bağırsak bakterileri ve bakterilerin ürettiği bazı maddelerle bağlantı tespit edildi. Bunlar arasında bazı yağ molekülleri, kolesterolle bağlantılı bir bileşik ve daha düşük seviyelerde görülen estetrol hormonu yer aldı.Bu biyolojik işaretlerin ilişkili olduğu süreçlerin bağışıklık sistemi, damar fonksiyonları, beyin hücreleri arasındaki iletişim ve hücrelerin enerji üretimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.Araştırmanın kıdemli yazarı ve UCLA'den Dr. Arpana Church, beyin yaşlanmasının yalnızca ileri yaşlarda başlamadığını, biyolojik işaretlerinin onlarca yıl öncesinden tespit edilebileceğini söyledi.Araştırmacılar, bulguların gelecekte bilişsel gerileme veya duygu durum sorunları açısından daha yüksek risk taşıyan kişilerin daha erken belirlenmesine yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.Çalışma ayrıca bağırsak sağlığını hedefleyen yöntemlerin gelecekte daha sağlıklı beyin yaşlanmasını destekleyip destekleyemeyeceğinin araştırılmasının önünü açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/uzmanindan-saglikli-yasama-recetesi-gunde-sadece-3-dakika-ayirarak-olum-riskinizi-nasil-1109222813.html
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beyin, bağırsak, beyin yaşlanması, yaşlanma, bakteri
beyin, bağırsak, beyin yaşlanması, yaşlanma, bakteri
Beynin ne kadar hızlı yaşlanıyor?: Yanıt bağırsaklarda olabilir
UCLA Health araştırmacıları, bağırsaklardaki bazı bakteriler ve ürettikleri maddeler ile beynin biyolojik yaşlanma hızı arasında bağlantı tespit etti. Bulgular, hafıza ve düşünme sorunları ortaya çıkmadan yıllar önce beyin yaşlanmasına ilişkin ipuçları elde edilebileceğini gösteriyor.
Bağırsaklarda yaşayan bakterilerin beynin ne kadar hızlı yaşlandığına ilişkin erken işaretler taşıyabileceği ortaya çıktı. Araştırmada biyolojik olarak yaşından daha yaşlı görünen beyinlerin bazı hafıza ve düşünme becerilerindeki düşüşün yanı sıra depresyon belirtileriyle de bağlantılı olduğu görüldü.
eBioMedicine dergisinde yayımlanan çalışmada UCLA Health araştırmacıları, üç ayrı grupta yer alan yaklaşık bin 500 yetişkinin beyin görüntülerini inceledi.
Araştırmacılar, beynin farklı bölgelerinin kişi dinlenme halindeyken birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ölçtü. Daha sonra geliştirilen bilgisayar modeliyle katılımcıların beyinlerinin görüntülerine göre tahmini bir 'beyin yaşı' hesaplandı.
Bu değer kişinin gerçek yaşıyla karşılaştırılarak Beyin Yaşlanma İndeksi oluşturuldu.
Gerçek yaşından daha yaşlı görünen beyne sahip kişilerin, bilgiyi kısa süre akılda tutma, odaklanma, planlama ve organizasyon gibi becerileri ölçen testlerde genel olarak daha düşük performans gösterdiği belirlendi. Bu kişilerde ayrıca depresyon belirtilerinin daha fazla olduğu görüldü.
Bağırsak bakterileriyle bağlantı bulundu
Araştırmacılar gruplardan birindeki katılımcıların dışkı örneklerini de inceleyerek bağırsak bakterileri ile beyin yaşlanması arasındaki bağlantıyı araştırdı.
Beyin Yaşlanma İndeksi yüksek olan kişilerde belirli bağırsak bakterileri ve bakterilerin ürettiği bazı maddelerle bağlantı tespit edildi. Bunlar arasında bazı yağ molekülleri, kolesterolle bağlantılı bir bileşik ve daha düşük seviyelerde görülen estetrol hormonu yer aldı.
Bu biyolojik işaretlerin ilişkili olduğu süreçlerin bağışıklık sistemi, damar fonksiyonları, beyin hücreleri arasındaki iletişim ve hücrelerin enerji üretimiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Araştırmanın kıdemli yazarı ve UCLA'den Dr. Arpana Church, beyin yaşlanmasının yalnızca ileri yaşlarda başlamadığını, biyolojik işaretlerinin onlarca yıl öncesinden tespit edilebileceğini söyledi.
Church
, "Beyindeki erken değişikliklerle bağırsak bakterileri arasındaki bağlantıyı inceleyerek, kimlerin risk altında olduğunu ve sağlıklı beyin yaşlanmasını desteklemek için nasıl müdahale edilebileceğini anlamaya başlıyoruz." dedi.
Araştırmacılar, bulguların gelecekte bilişsel gerileme veya duygu durum sorunları açısından daha yüksek risk taşıyan kişilerin daha erken belirlenmesine yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.
Çalışma ayrıca bağırsak sağlığını hedefleyen yöntemlerin gelecekte daha sağlıklı beyin yaşlanmasını destekleyip destekleyemeyeceğinin araştırılmasının önünü açıyor.