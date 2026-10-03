https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/tffden-merkez-hakem-kuruluyla-ilgili-aciklama-isimler-duyuruldu-1109258024.html

TFF'den Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili açıklama: İsimler duyuruldu

TFF'den Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili açıklama: İsimler duyuruldu

Sputnik Türkiye

TFF, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından bir açıklama yaptı ve yeni Merkez Hakim Kurulu'nun oluşturulması ilişkin çalışmalara başlandığını duyurdu. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T14:30+0300

2026-10-03T14:30+0300

2026-10-03T14:33+0300

spor

merkez hakem kurulu (mhk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

ferhat gündoğdu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi. Açıklamada, yeni başkan belirlenene kadar hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun yapacağı belirtildi,Atama sürecine kadar yapılan görevlendirmeler duyuruldu"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-4-kisi-tutuklandi-1109252256.html

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merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), ferhat gündoğdu