Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleir-euro-bolgesi-enflasyonu-enerji-maliyetlerindeki-artisla-3-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1109235908.html
Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde
Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki artışların etkisiyle yıllık Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3.8’e yükselerek bloğun maliyetlerini üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İşte detaylar...
2026-10-02T13:32+0300
2026-10-02T13:32+0300
ekonomi̇
euro bölgesi
avrupa merkez bankası (ecb)
amerika
christine lagarde
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109235298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_051051e6d9fe246fba005aec517b7f42.jpg
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 3.8'e yükselerek piyasa beklentilerini aştı ve Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Geçen ayın verisi, Ağustos’taki yüzde 3.2’den yükseldi. Piyasaların yüzde 3.6’lık tahmininin üzerinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde. Çekirdek enflasyon ise beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.Enerji enflasyonu, Ortadoğu'da eden çatışmanın fiyatları yükseltmeye devam etmesiyle Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 18.8’e ulaştı.'ECB toplantısı kritik önemde'Validus Risk Management küresel sermaye piyasaları analisti Harry Woolman, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada enerjinin hala ana itici güç olduğunu, ancak eylül ayındaki sıçramanın artık “sadece bir enerji hikayesi olmadığını” belirterek 29 Ekim’deki bir sonraki ECB toplantısının kritik önemde olduğunu söyledi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bitcoin-yeniden-86-bin-dolarin-uzerine-cikti-1109235441.html
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109235298_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_7ca4c78437adcb5b4a3536f3ec52b166.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), amerika, christine lagarde
euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), amerika, christine lagarde

Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde

13:32 02.10.2026
© REUTERS Heiko BeckerEuro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası
Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© REUTERS Heiko Becker
Abone ol
Petrol fiyatlarındaki artışların etkisiyle yıllık Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3.8’e yükselerek bloğun maliyetlerini üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 3.8'e yükselerek piyasa beklentilerini aştı ve Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçen ayın verisi, Ağustos’taki yüzde 3.2’den yükseldi. Piyasaların yüzde 3.6’lık tahmininin üzerinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde. Çekirdek enflasyon ise beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.
Enerji enflasyonu, Ortadoğu'da eden çatışmanın fiyatları yükseltmeye devam etmesiyle Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 18.8’e ulaştı.

'ECB toplantısı kritik önemde'

Validus Risk Management küresel sermaye piyasaları analisti Harry Woolman, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada enerjinin hala ana itici güç olduğunu, ancak eylül ayındaki sıçramanın artık “sadece bir enerji hikayesi olmadığını” belirterek 29 Ekim’deki bir sonraki ECB toplantısının kritik önemde olduğunu söyledi ve ekledi:

Piyasalar, Başkan Lagarde’ın (Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde) daha yüksek tahvil getirilerinin ECB adına bir miktar sıkılaştırma yaptığını öne sürmesinin ardından son günlerde ardışık faiz artırımı beklentilerini geri çekmişti. Bugünkü enflasyon verisi, bu argümanı sürdürmeyi zorlaştırıyor.

2022 deneyimini aklında tutan bir merkez bankası, ikinci tur etkilerin yerleşmesini beklemeden harekete geçmek istemeyecektir.

kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
EKONOMİ
Bitcoin yeniden 86 bin doların üzerine çıktı
13:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала