https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleir-euro-bolgesi-enflasyonu-enerji-maliyetlerindeki-artisla-3-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1109235908.html

Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde

Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki artışların etkisiyle yıllık Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3.8’e yükselerek bloğun maliyetlerini üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İşte detaylar...

2026-10-02T13:32+0300

2026-10-02T13:32+0300

2026-10-02T13:32+0300

ekonomi̇

euro bölgesi

avrupa merkez bankası (ecb)

amerika

christine lagarde

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Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 3.8'e yükselerek piyasa beklentilerini aştı ve Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Geçen ayın verisi, Ağustos’taki yüzde 3.2’den yükseldi. Piyasaların yüzde 3.6’lık tahmininin üzerinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde. Çekirdek enflasyon ise beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.Enerji enflasyonu, Ortadoğu'da eden çatışmanın fiyatları yükseltmeye devam etmesiyle Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 18.8’e ulaştı.'ECB toplantısı kritik önemde'Validus Risk Management küresel sermaye piyasaları analisti Harry Woolman, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada enerjinin hala ana itici güç olduğunu, ancak eylül ayındaki sıçramanın artık “sadece bir enerji hikayesi olmadığını” belirterek 29 Ekim’deki bir sonraki ECB toplantısının kritik önemde olduğunu söyledi ve ekledi:

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euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), amerika, christine lagarde