https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleir-euro-bolgesi-enflasyonu-enerji-maliyetlerindeki-artisla-3-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1109235908.html
Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde
Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki artışların etkisiyle yıllık Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3.8’e yükselerek bloğun maliyetlerini üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İşte detaylar...
2026-10-02T13:32+0300
2026-10-02T13:32+0300
2026-10-02T13:32+0300
ekonomi̇
euro bölgesi
avrupa merkez bankası (ecb)
amerika
christine lagarde
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Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 3.8'e yükselerek piyasa beklentilerini aştı ve Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Geçen ayın verisi, Ağustos’taki yüzde 3.2’den yükseldi. Piyasaların yüzde 3.6’lık tahmininin üzerinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde. Çekirdek enflasyon ise beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.Enerji enflasyonu, Ortadoğu'da eden çatışmanın fiyatları yükseltmeye devam etmesiyle Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 18.8’e ulaştı.'ECB toplantısı kritik önemde'Validus Risk Management küresel sermaye piyasaları analisti Harry Woolman, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada enerjinin hala ana itici güç olduğunu, ancak eylül ayındaki sıçramanın artık “sadece bir enerji hikayesi olmadığını” belirterek 29 Ekim’deki bir sonraki ECB toplantısının kritik önemde olduğunu söyledi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bitcoin-yeniden-86-bin-dolarin-uzerine-cikti-1109235441.html
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euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), amerika, christine lagarde
euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), amerika, christine lagarde
Euro Bölgesi enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışla 3 yılın en yüksek seviyesinde
Petrol fiyatlarındaki artışların etkisiyle yıllık Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3.8’e yükselerek bloğun maliyetlerini üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 3.8'e yükselerek piyasa beklentilerini aştı ve Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçen ayın verisi, Ağustos’taki yüzde 3.2’den yükseldi. Piyasaların yüzde 3.6’lık tahmininin üzerinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde. Çekirdek enflasyon ise beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 2.5 olarak gerçekleşti.
Enerji enflasyonu, Ortadoğu'da eden çatışmanın fiyatları yükseltmeye devam etmesiyle Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 18.8’e ulaştı.
'ECB toplantısı kritik önemde'
Validus Risk Management küresel sermaye piyasaları analisti Harry Woolman, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada enerjinin hala ana itici güç olduğunu, ancak eylül ayındaki sıçramanın artık “sadece bir enerji hikayesi olmadığını” belirterek 29 Ekim’deki bir sonraki ECB toplantısının kritik önemde olduğunu söyledi ve ekledi:
Piyasalar, Başkan Lagarde’ın (Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde) daha yüksek tahvil getirilerinin ECB adına bir miktar sıkılaştırma yaptığını öne sürmesinin ardından son günlerde ardışık faiz artırımı beklentilerini geri çekmişti. Bugünkü enflasyon verisi, bu argümanı sürdürmeyi zorlaştırıyor.
2022 deneyimini aklında tutan bir merkez bankası, ikinci tur etkilerin yerleşmesini beklemeden harekete geçmek istemeyecektir.